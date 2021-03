Feijóo planta a Casado en la reunión telemática de la Junta Directiva del PP en un día sin citas en su agenda institucional

Alberto Núñez Feijóo no ha participado en el cierre de filas interno organizado por Pablo Casado en torno a la operación de tránsfugas en Murcia. El presidente de la Xunta no ha acudido este martes a la reunión de la Junta Directiva que la dirección de la formación política ha convocado para refrendar la nueva ruta frente a las mociones de censura presentadas por el PSOE en comunidades como Murcia y Castilla León. La cita no exigía un viaje a Madrid, al tratarse de un encuentro telemático para cuya asistencia bastaba un ordenador y conexión a internet. Pese a ello, el barón gallego del PP no ha aparecido ante la pantalla. Su ausencia se produce en un día en el que el jefe del Gobierno gallego tenía toda su agenda pública en blanco.

Según fuentes de la Xunta, la ausencia del político gallego se justifica por la multitud de citas que Feijóo tenía prefijadas con varios alcaldes. Ninguno de estos encuentros había sido comunicado públicamente a las decenas de periodistas que cada día reciben por email la agenda del presidente de la Xunta. "Eran temas muy locales", aseguran fuentes del ejecutivo gallego.

En las pocas ocasiones en las que ha sido preguntado por la nueva ubicación del PP en el tablero político tras el estallido que se inició en Murcia, Feijóo ha esbozado una defensa de las posiciones de su partido que califica como una reacción a las "deslealtades" de Ciudadanos. Sin embargo, la necesidad de convertir a Vox en un socio estratégico de los populares no es del agrado de un líder político que lleva meses aleccionando a su partido sobre la necesidad de ganar gobiernos en solitario. La última vez que fue citado a una reunión telemática con Casado, Feijóo guardó silencio. No tardaría en hablar. Pasados unos días criticó el gran anuncio de la mudanza de sede que Casado pretendió vender como un carpetazo al pasado y a la corrución.

En esa ocasión, el principal barón del Partido Popular ha optado directamente por no presentarse ante la nueva llamada de su jefe. Al presidente de la Xunta le ha bastado con decir que unos cuantos alcaldes habían pedido cita antes para decirle que no a Pablo Casado.