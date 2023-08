El profesor de la Universidade de Santiago suspendido por comentarios machistas a sus alumnas vuelve a las clases

Luciano Méndez Naya, el profesor de la Universidade de Santiago (USC) suspendido durante tres años por comentarios machistas a sus alumnas, y denunciado también por colgar una serie de vídeos de apoyo a 'La Manada', volverá el próximo curso a impartir clase. La reincorporación se produce una vez finalizado el periodo de sanción, informa Europa Press.

Según refleja su ficha en la universidad, Luciano Méndez se encargará el próximo curso de dos asignaturas del Grado en Economía: Modelos Matemáticos para la Economía y Matemáticas para Economistas II. La sanción de tres años finalizó en abril. El profesor se había reincorporado a la universidad, pero no tenía ninguna materia asignada hasta ahora.

La USC abrió en octubre de 2019 un expediente a Luciano Méndez por hacer comentarios en el aula sobre el escote de una alumna. “O vas a la última fila donde no te vea, o te tapas”, le dijo. El proceso derivó en una suspensión de tres años. No era la primera ocasión en la que Méndez Naya tenía un comportamiento similar. Había sido suspendido con anterioridad dos meses de empleo y sueldo como consecuencia de otro expediente abierto por comentarios similares hacia una alumna en 2016. En aquella ocasión, la USC había sido criticada por no reaccionar con más dureza.

En 2018, la USC remitió a Fiscalía un informe en relación a unos vídeos colgados por Méndez Naya en redes sociales en los que defendía a 'La Manada', pedía su libre absolución y cargaba contra la víctima, aunque en esta ocasión los hechos no tenían relación directa con su función docente. Además, en septiembre del año pasado, la Audiencia de A Coruña confirmó una condena impuesta al docente por un altercado con agentes de la Policía Nacional en Santiago.