Secretario del Colegio de Médicos de Pontevedra: “Si la Xunta da una dotación económica adecuada, aparecen médicos”

Los constantes problemas en una Atención Primaria que está colapsada en Galicia han tensado las relaciones entre los colectivos sanitarios y la Xunta. El Colegio de Médicos de Pontevedra anunció esta semana que rompe las relaciones con el Gobierno gallego mientras no cambien los responsables de la Consellería de Sanidade, a la que acusaron de estar “permanentemente instalada en una realidad falsa y fantasiosa”. Entre los argumentos habituales del Ejecutivo autonómico que el secretario general de la entidad colegial, Jorge Nogueira, contradice están el de que la Xunta se ha quedado sin margen de maniobra y que las medidas para aumentar el número de médicos dependen del Gobierno central.

“La excusa es siempre es la falta de profesionales. Y le echan la culpa a Madrid, pero ellos tienen las competencias desde hace más de 30 años”, objeta Nogueira, que cree que hay un problema de falta de presupuesto. “No podemos continuar con la política de disminución de la inversión en Atención Primaria de los últimos años. Porque si tú estás invirtiendo lo mismo que hace diez años, estás en una política de desinversión. Esta es la razón fundamental que ha impedido dar una atención adecuada. Si a los gerentes [de las áreas sanitarias] les das una dotación adecuada, aparecen médicos”, sostiene.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha calificado de desafortunado el comunicado con el que el Colegio de Médicos de Pontevedra rompe relaciones con el Gobierno gallego. ¿Qué opina de esta reacción?

No tengo ningún precedente de que un colegio de médicos diga que no quiere hablar con quien organiza la sanidad. 'Ya pueden estar hartos', pensaría yo; pero él piensa que es desafortunado. Si te dicen lo que nosotros decimos del conselleiro de un empleado tuyo, ¿qué haces? ¿Decir 'Te voy a apoyar'? No. Piensas qué está pasando. Nosotros, si no nos convencen, vamos a seguir en esta tesitura. Él [Rueda] es un politico y nosotros no. Estamos jugando con la salud de la gente. Estas cosas me producen tristeza.

¿Qué los hizo decidirse por publicar el comunicado ahora?

Lo publicamos, entre otras cosas, porque Rueda ya empezaba a decir que el tema de colocar enfermeras [que atiendan sin médico] en los PAC era algo que iba a hablar con el Consello Galego de Colexios de Médicos, con lo cual estaba intentando dar a entender que estas cosas las decide con nosotros, es decir, que nos compromete. Nosotros ya teníamos esto aprobado en junta.

La próxima semana el Consello de Colexios Médicos tiene una reunión con Rueda.

Hay que aclarar que el Colegio de Pontevedra está integrado en el Consello y, como su presidencia es rotatoria, ahora la ocupa el de Pontevedra, pero esto no es una reunión del Colegio de Pontevedra. La reunión es la tercera vez que se la pedimos. Le hicimos esta tercera petición porque el día 18 del mes pasado hablamos con el conselleiro y la opinión de los que estábamos allí es que nos estaba contando una milonga. Le dijimos a Rueda que ya habíamos hablado con el conselleiro y que no nos parecían convincentes las razones que nos daba de este desastre.

El comunicado es una declaración que es puramente profesional. Puedo decir que en la junta directiva del Colegio de Médicos de Pontevedra hay gente de diferente pelaje. Ahora mismo hay quien milita en el PSOE y en el PP. Tenemos muy claro que para defender a los pacientes tenemos que defendernos los médicos. Es una pena que tengamos que decir que cortamos la relación con la gente con la que tendríamos que estar hablando.

¿En qué parte de la sanidad está el principal problema?

Ahora mismo, en la Atención Primaria. La Primaria es fundamental; hay que hacer una labor del día a día, del control de la salud de la gente, conoces a los pacientes. Es un trabajo muy cercano.

¿Y cómo están los profesionales?

La gente está muy, muy quemada.

¿Cuál es la situación? ¿Cómo es una jornada de trabajo?

Ahora mismo hay déficit de médicos. Un día normal es empezar la consulta con un montón de gente y luego te empiezan a llegar otros pacientes. Tu consulta la tienes ya el día anterior. Por la noche te conectas y ves que tienes 50 y tantos. Si al día siguiente te meten 20 más y alguno que te viene de urgencia y ya pasas de los 70 y te vas a comer a las cuatro y pico. Ahora se vuelven tarumbas. Cuando falta alguien tienen que llamar a gente de otros centros de salud que vienen a hacer prolongaciones de jornada de cuatro horas. Y al final son cinco o seis. Sé que hay gente que se va a comer a las seis de la tarde, pese a acabar el turno a las tres. Esto es habitual. Hay un caso de un médico del PAC de Pontevedra (punto de atención continuada, las urgencias extrahospitalarias) que estuvo solo un domingo y vio más de 100 urgencias y no sé cuántos domicilios, con la gente esperando, sin dormir un minuto y sin comer.

¿Podría la Xunta estar haciendo algo que no esté haciendo?

Lo decimos nosotros y lo dice el trabajo que encargaron [un estudio de 2019], que es lo que más les fastidia. Nosotros decimos que las enormes deficiencias actuales no se pueden solucionar sin una dotación económica adecuada, la cual no aparece ni en los presupuestos actuales ni en los del próximo año. No podemos continuar con la política de disminución de la inversión en Atención Primaria de los últimos años porque, si tú estás invirtiendo lo mismo que hace diez años, estás en una política de desinversión. Esta es la razón fundamental que ha impedido dar una atención adecuada. Si a los gerentes les das una dotación adecuada, aparecen médicos. Esto necesita dinero.

¿Cómo se ha llegado a esta situación?

Nosotros decimos que rompemos relaciones con la Consellería de Sanidade y no damos ningún nombre. Hablamos del equipo directivo, no de los cargos intermedios. En Pontevedra hay dos áreas sanitarias, una en Pontevedra y otra en Vigo, y consideramos que, con ambos gerentes, si tuvieran la dotación económica adecuada, este problema estaba solucionado. Hemos tenido todo tipo de reuniones con la Consellería y tenemos varios desencuentros.

Lo primero que nos presentan es el proyecto XIDE, para ordenar la demanda en Primaria, donde hay unas agendas monstruosas y a mayores te viene gente, desde los que piden un certificado para el carné de conducir, que eso sí se puede derivar, hasta gente que te viene con una urgencia. Y pretenden que sea el personal adminsitrativo el que le pregunte a los pacientes qué les pasa y por medio de un aplicativo informático que es una coña, sea el que decida si a ese paciente hay que verlo en cinco minutos, en horas o en días. Esto es un sistema de triaje, que es lo que se usa en urgencias para valorar la prioridad de los casos y lo hace personal sanitario con un aplicativo que tiene reconocimiento clínico y jurídico internacional. Les dijimos que si estaban locos.

El segundo punto de desencuentro fue que un día nos encontramos de buenas a primeras con una instrucción por la cual los farmacéuticos pueden prescribir. A veces son cosas que parecen ocurrencias. Lo último ya fue lo de las enfermeras en los PAC. Empiezan a hacer cursos para enfermería para cuando no haya médico, es decir, están normalizando que haya PAC sin médico. No podemos consentirlo.

¿Qué responde la Xunta?

La excusa siempre es la falta de médicos. Y le echan la culpa a Madrid, pero ellos tienen las competencias desde hace más de 30 años. Todos los años quedan plazas de MIR vacantes en Galicia y casi todas son de medicina familiar y comunitaria. Algo pasa, ¿no? La gente no quiere venir a Galicia a hacer medicina familiar y comunitaria dependiendo de los sitios donde les toque. Si aumentan las plazas desde Madrid, quedarán más libres. Y, si suben las plazas lo que no tienen son tutores para formarlos.

Con el complemento específico [que se suprime si el facultativo no ejerce solo en la sanidad pública], un médico que trabaje en la privada cobra más en otras comunidades [que descuentan menos cantidad].

Aquí vas a pedir cita para tu médico de cabecera y te tardan diez días. Esto está pasando. Vas al PAC de Pontevedra, que lleva nueve ayuntamientos, y te encuentras que no tiene médico y te lo pone en la puerta. No podemos tragar con esto. Es tan evidente y tangible. Ahora mismo estoy seguro de que hay algún PAC que no tiene médicos. Ellos dicen 'los PAC están abiertos'. Sí, pero sin médicos.

Las condiciones son mejores fuera...

A esto se le suman los contratos mes a mes. Tengo compañeros en Urgencias que han pasado tres o cuatro años con contratos mes a mes. Claro, si aparece un contrato en Castilla y León de seis meses, se van. Más del 40% de la gente que acaba la residencia en Galicia no se queda en Galicia. Cada residente la formación cuesta unos 300.000 euros. Se gastan en Galicia y luego se piran. El otro día alguien que tiene un cargo en asistencia primaria que tiene una hija médico estaba sorprendido porque se va a Canarias. Le pagan más.