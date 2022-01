Galicia levanta la restricción a las reuniones nocturnas de no convivientes y reabre las barras

El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo pone fin a las principales restricciones impuestas durante la navidad para controlar la sexta ola del coronavirus. El comité clínico que asesora a la administración gallega ha decidido poner fin a la restricciones al derecho de reunión, que imperaba en horas de madrugada para no convivientes. Es lo que eufemísticamente la Xunta denominó como el "toque de no queda" y que ahora afectaba a no convivientes entre 03.00 y 06.00 de la madrugada durante los fines de semana. También se relajan los límites a la hostelería: se reabren las barras de nuevo y bares, pubs y discotecas podrán abrir hasta más tarde. El nuevo protocolo entrará en vigor en la madrugada del sábado.

Las medidas que ahora se anulan fueron impulsadas antes de Fin de Año y obligaban al cierre de bares y restaurantes en la medianoche, excepto viernes y sábados, momento en el cual podían estirar el cierre hasta la 01.00 horas. Pubs y discotecas tenían el límite de cierre situado en las 03.00 horas. El nuevo protocolo deja las cosas del siguiente modo: La hostelería podrá abrir hasta las 01.00 durante la semana y hasta las 01.30 en el fin de semana. Pubs y discotecas podrán abrir hasta las 04.00 entre semana y hasta las 05.00 los fines de semana. El número de comensales que pueden compartir mesa en interior se eleva a ocho y a quince, si es en terraza. Además, se recuperan los conciertos y espectáculos a los que el público asiste de pie.

7.000 nuevos contagios

El Gobierno gallego ha comunicado su decisión en un día en el que se han registrado 7.005 nuevos contagios, 2.000 más que en el día anterior. A pesar de ese dato puntual, el comité que asesora a Feijóo aventura que la pandemia se encuentra en una situación de valle y que se espera una caída significativa de contagios en los próximos días.

Según los datos actualizados en la mañana de este miércoles por la Consellería de Sanidade con registros hasta las 18,00 del martes, descienden a 48 las personas ingresadas en UCI por la Covid-19 en Galicia -dos menos que el día anterior- y a 581 las hospitalizadas en otras unidades -siete menos-. 65.212 gallegos permanecen en seguimiento en su domicilio. Con todo, suponen en conjunto 21 ingresados más que hace una semana, cuando había 608.

Preguntado sobre si el levantamiento de restricciones pudiera ser una decisión precipitada, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha concluido: Esa es una pregunta que nos hacemos cada vez que tomamos medidas".