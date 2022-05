Cine de ayer, hoy y mañana: Documenta Madrid vuelve apostando por una experiencia audiovisual viva y colectiva

Documenta Madrid regresa a la ciudad para mostrar, prescindiendo de prejuicios y etiquetas, el mejor cine contemporáneo de todo el mundo recuperando la experiencia colectiva de ver cine. Lo hará del 24 al 29 de mayo tanto en su sección competitiva nacional como en la internacional, compuesta por 12 películas cada una de ellas. Integran su programación cineastas como Lois Patiño, Ione Atenea, Andrés Duque, Travis y Erin Wilkerson, Éric Baudelaire o Jay Rosenblatt (nominado en la última edición de los Oscars por su corto When We Were Bullies).

"Dejen de prohibir que no alcanzo a desobedecer todo", el cine de Gonzalo García-Pelayo

La 19ª edición del festival, sin embargo, tampoco da la espalda a una historia del cine que sigue muy presente en directoras y directores actuales. Así, dedica retrospectivas a Jonas Mekas y Gonzalo García Pelayo, que podrán verse en el Cine Doré de Filmoteca y la sala de audiovisuales del Reina Sofía, respectivamente. Sus películas se mostrarán en diálogo con la obra de otros creadores, caso de Meritxell Colell, el colectivo Nuberu Bagu, Marta Valverde o Ian de la Rosa.

Futuro y glitches

Otra pata del certamen mira al futuro: Corte Final. En esta sección dirigida a proyectos en última fase de producción han sido seleccionados cuatro trabajos que aspiran a un espaldarazo definitivo para su consecución. Como en las dos secciones competitivas, un jurado profesional seleccionará el proyecto ganador, aunque en este caso no se trate de una película finalizada. Habrá además un premio del público en cada sección competitiva y otro en la competición nacional otorgado por el equipo de CineZeta, el espacio de jóvenes programadores de Cineteca. En el marco del festival tendrán lugar también conferencias y talleres.

En este afán por el diálogo entorno al cine y sus límites, habrá incluso una sesión dedicada al glitch, es decir, los fallos digitales. Al potencial que atesoran para transformarse en “espectros digitales” que se integran en las obras y las reconfiguran. Titulada Errores, tecno, espectros, organizada por el colectivo audiovisual mediadistancia y conducida por Blanca Velasco y Abel Hernández, el pase combina la proyección visual con la performance sonora en un espacio abierto a la improvisación. Se enmarca en la sección Vaya Panorama, la cual nace de la certeza de que la creación contemporánea no solo propone una nueva forma de crear, sino también una nueva forma de ver y de relacionarse con el cine.

Documenta Madrid está organizado por Matadero y Cineteca (donde podrá verse la programación al margen de las retrospectivas), gracias a la financiación del Gobierno de España a través del ICAA. Cuenta además con la colaboración de ECAM y con el apoyo del Institut Français Madrid y Filmin. Precisamente esta plataforma expandirá el festival al online entre el 29 de mayo y el 5 de junio.