Guía para aguantar mejor el calor en Madrid: piscinas de verano abiertas, precios y horarios

La segunda quincena de mayo comienza a hacerse notar entre las calles y los termómetros aprietan entre los 36ºC y 38ºC este fin de semana. Con el verano a la vuelta de la esquina y la desventaja de no contar con una costa cercana a la capital, más allá de la posibilidad de acercarse a orillas del Río Manzanares a tomar el sol, muchos empiezan a seleccionar opciones de piscinas próximas.

Madrid abre temporada de baño con siete de sus piscinas cerradas por obras

Para hacer amena esta búsqueda y ayudar a refrescarse ante las olas de calor que están por llegar, esta guía facilitará a más de uno:

Piscinas del Ayuntamiento de Madrid

Son las más numerosas y baratas de la ciudad (de 0,70€ a 2,25€), abiertas desde el sábado 14 de mayo y hasta el 11 de septiembre. La temporada de las piscinas de verano 2022 se ha iniciado con sus dos turnos de baño de 10.00 a 15.00 y de 16.00 a 21.00, que se iniciaron en un principio por las restricciones por coronavirus.

El acceso al recinto correspondiente se realizará a través de la lectura del código QR recibido con la adquisición de la entrada y, además, se reservará un 5% de entradas en cada uno de los turnos para su venta el mismo día en la taquilla del centro deportivo y disponible solo para las personas afectadas por la brecha tecnológica (personas mayores y personas con discapacidad).

No obstante, algunas de las piscinas aún no están abiertas: mientras que otras esperan hasta atravesar la quincena de junio, hay alguna que se mantiene sin confirmar la fecha exacta de apertura y otras oficialmente no prestarán su servicios este verano (Francos Rodríguez, Vicente del Bosque y Ángel Nieto), algo que ya denunciaban desde Más Madrid ante las incidencias ocasionadas.

Por el momento, las piscinas municipales que se pueden ir disfrutando son las siguientes:

Peñuelas (Arganzuela)

Blanca Fernández Ochoa (Carabanchel)

Hortaleza

Aluche (Latina)

Casa de Campo (Moncloa)

José María Cagigal (Moncloa-Aravaca)

La Elipa (Moratalaz)

Moratalaz

Entrevías (Puente de Vallecas)

Palomeras (Puente de Vallecas)

San Blas

Orcasitas (Usera)

Margot Moles (Vicálvaro)

Cerro Almodóvar (Villa de Vallecas)

Plata y Castañar (Villaverde)

Abre el 15 de junio:

Santa Ana (Fuencarral - El Pardo)

Abre el 1 de julio:

Vallecas (Puente de Vallecas)

Sin fecha de apertura:

Concepción (Ciudad Lineal)

San Fermín (Usera)

No abrirán este verano:

Francos Rodríguez (Moncloa y Tetuán)

Vicente del Bosque (Fuencarral)

Ángel Nieto (Puente de Vallecas)

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Cuándo: Dos turnos cada día, de 10.00 a 15.00 y de 16.00 a 21.00 horas

del sábado 15 de mayo al domingo 12 de septiembre

: del sábado 15 de mayo al domingo 12 de septiembre Cuánto: Gratis para menores de 5 años. Infantil (de 5 a 14 años): 1,35 euros. Joven (de 15 a 26 años): 1,80 euros. Adulto (de 27 a 64 años: 2,25 euros. Mayor (a partir de 65 años): 0,70 euros

a través de Deportes/web o en la app Madrid Móvil

Piscinas de la Comunidad de Madrid

Los cuatro centros deportivos que abren sus piscinas de verano siempre suelen ser buena opción, aunque un poco más cara que las piscinas municipales. Uno de ellos, el de Puerta de Hierro, posee el vaso más grande de toda la región y el mayor aforo, con capacidad para 2.700 personas.

Las piscinas de la Comunidad no abrirán hasta junio, manteniendo el precio de 5€ en la entrada general, aunque abren sin turnos, todo el día (de 11.00 a 20.00), y es posible quedarse en ellas a comer.

Centro de Natación M86

Canal de Isabel II (Chamberí)

San Vicente de Paúl

Parque Deportivo de Puerta de Hierro

Estas tienen prevista su apertura el 11 de junio y se estima que estarán disponibles hasta la primera semana de septiembre. La reserva de entradas, por su parte, se realiza en la plataforma Gestiona Madrid.

Información práctica

Cuándo: De 11.00 a 20.00 horas

del 11 de junio hasta septiembre

: del 11 de junio hasta septiembre Cuánto: 5€ entrada general y 40€ el bono de diez baños. 30% de descuento para niños hasta trece años inclusive y mayores de sesenta y cinco en adelante.

en la web de la Comunidad de Madrid

Otras piscinas públicas y privadas de acceso público

Otra piscina que está a la disposición de los madrileños en épocas de calor es la ubicada en la Universidad Complutense de Madrid (C/ Opispo Trejo), también a 5€ la entrada general. A esta solo pueden acceder los mayores de edad que sean estudiantes de la UCM o licenciados universitarios, así como aquellas sin estudios universitarios que vayan acompañadas de algún titulado en su entrada al espacio.

Aunque aún está cerrada, se prevé su apertura en la primera semana de junio. Destaca su piscina olímpica de 50 metros, su vaso para saltos con más de 5 metros de profundidad (se imparten cursos de submarinismo en su interior) y un bar con precios asequibles, con un menú del día ronda los 6 euros.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Cuándo: De 11.00 a 20.00 horas

desde junio (fecha por confirmar) hasta septiembre

: desde junio (fecha por confirmar) hasta septiembre Cuánto: 5€ entrada general y 4€ para estudiantes de la UCM

en la app de Deportes UCM

Para aquellos que puedan permitirse un capricho más selectivo, o bien algo más ocasional debido al alto precio, hay piscinas de lujo como la que se encuentra en la terraza de Nyx Hotels (C. del Aviador Zorita, 34). Con vistas al Skyline de Madrid, el hotel ya ha estrenado su temporada de piscina con 30 euros en su entrada para visitantes. Cuenta también con una zona de camas balinesas bajo reserva, eso sí, sale mucho más que el doble que la entrada: 120€ por cama (cava y tabla de frutas incluidos).

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Cuándo: De 11.00 a 20.00 horas

desde el 1 de mayo hasta el 30 de septiembre

: desde el 1 de mayo hasta el 30 de septiembre Cuánto: 30€ por persona

en recepción

En el caso del Hotel Emperador (Gran Vía, 53), a medio camino entre Plaza de España y Callao, tampoco se queda atrás con sus vistas (y precios). Aunque su tamaño es pequeño (25 metros), dispone de coctelería y barra restaurante. Las entradas tampoco son asequibles (63€ el fin de semana) y el precio es aún mayor para la reserva de camas balinesas (a partir de 170€). Las entradas se adquieren en recepción y dependen de la demanda de los clientes del hotel cada día.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Cuándo: De 11.00 a 21.00 horas

desde el 1 de mayo hasta el 30 de septiembre

: desde el 1 de mayo hasta el 30 de septiembre Cuánto: 55€ de lunes a jueves y 63€ durante los fines de semana

en recepción

La cadena hotelera orientada a la comunidad LGTB+ Axel Hotels (Atocha, 49) también cuenta con una piscina en plena azotea. Además de ser una opción más derivada a la diversidad, este espacio, denominado “hetero friendly”, cuenta con unos precios más “relajados”, aunque sigue siendo menos asequible que cualquier pública.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Cuándo: De lunes a jueves de 13h a a 22:00h. Viernes a domingo de 11h a 01:00h

De lunes a jueves de 13h a a 22:00h. Viernes a domingo de 11h a 01:00h Cuánto: 30€ con consumición, toalla y hamaca

en recepción

Otra opción que ronda el mismo precio también es la piscina de Room Mate Óscar (Plaza Pedro Zerolo, 12), con vistas a la Gran Vía y un ambiente algo más concurrido.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Cuándo: en turno de mañana (de 10:30 a 14:30) o de tarde (de 15 a 19 horas)

en turno de mañana (de 10:30 a 14:30) o de tarde (de 15 a 19 horas) Cuánto: 25€ entre semana, 30€ en fin de semana

en recepción

Y para los que prefieran refrescarse de una forma más divertida, siempre pueden acudir desde 19,90 euros a las 13 atracciones de Aquópolis de Villanueva de la Cañada, el parque de atracciones situado cerca de la sierra de Navacerrada que abre puertas el 16 de junio y que cuenta con su playa propia (Malibú Beach). O bien, también disponen desde 18,90 euros del Parque Warner Beach, la opción veraniega del clásico parque de atracciones madrileño de San Martín de la Vega, que abre su temporada el próximo 24 de junio.