Ocho planes para el día de la Almudena en Madrid: escapadas rurales, conciertos, dulces y una exposición gratis

La festividad de la Almudena brinda este jueves un día de descanso a los madrileños, una pequeña oportunidad para relajarse y desconectar antes del fin de semana. Aunque el festivo será breve, es posible aprovecharlo al máximo sin irse muy lejos de la ciudad.

Como cada año, el día de la patrona está repleto de eventos. Habrá ofrendas, procesiones, eucaristías en la catedral, un recital de zarzuela y el típico reparto de la corona de la Almudena. Mientras que muchos optarán por mantener estas tradiciones, otros aprovecharán la jornada festiva para escapar de la rutina, descansar o hacer planes diferentes.

Este jueves es el momento de disfrutar de una comida reparadora, hacer una escapada rural a menos de una hora de Madrid o visitar una exposición gratis. En Hoy Se Sale hemos recopilado estos y otros planes para exprimir el festivo del 9 de noviembre desde la tradición o con otras propuestas más innovadoras (tú eliges).

Una propuesta musical castiza

La música es uno de los elementos esenciales en cualquier fiesta y cultura. Para los madrileños, el chotis y la zarzuela son sellos propios de su identidad, están presentes en todas las festividades que celebran y la Almudena no será una excepción El Ayuntamiento de Madrid ha organizado un recital de zarzuela para amenizar el día grande de la patrona.

El concierto correrá a cargo de antiguos alumnos de la Escuela Superior de Música Reina Sofía y tendrá lugar en el Auditorio Sony. Los intérpretes que subirán al escenario en esta ocasión tan especial serán Maylin Cruz (soprano), Alejandra Acuña (mezzosoprano) y Gabriel Alonso (barítono), acompañados en todo momento de un equipo de pianistas profesionales.

La entrada es gratuita, aunque el aforo es de 350 personas, por lo que recomendamos asistir con antelación. Para aquellos que no consigan acceder, el concierto se publicará en la web de la Escuela y en redes sociales.

Dónde: Calle de Requena, 1 (Metro Ópera)

Calle de Requena, 1 (Metro Ópera) Cuándo: Jueves 9 de noviembre a las 19.30

Jueves 9 de noviembre a las 19.30 Cuánto: Gratis

Microconciertos a la hora del vermú

No hay mejor aperitivo que una buena sesión musical antes de comer para abrir el apetito. La Fundación CaixaForum ha preparado dos microconciertos gratuitos para celebrar el día de la Virgen de Almudena de la mano de la banda Blasem Live Music. Las actuaciones tendrán lugar a las 12.00 y a las 13.00 horas en la sede de la fundación.

El dúo musical, formado por Dani Blázquez y Miguel Sempere, interpretará sus propios temas en los que mezcla el jazz, el folk y la world music. Con Blázquez al clarinete y Sempere a la guitarra, la propuesta de estos dos artistas no dejará indiferente a nadie. La actividad no requiere reserva previa, aunque desde la organización del evento ruegan puntualidad a los asistentes.

Dónde: Paseo del Prado, 36 (Metro Estación del Arte)

Paseo del Prado, 36 (Metro Estación del Arte) Cuándo: Jueves de noviembre a las 12.00 y a las 13.00

Jueves de noviembre a las 12.00 y a las 13.00 Cuánto: Gratis

Cocido para combatir el frío

¿Existe algo más satisfactorio que un buen plato de cocido caliente en los días más fríos? Ir a comer esta delicia de la gastronomía madrileña es un plan válido para cualquier momento, pero en días festivos y en pleno noviembre es una opción que no falla.

La forma de servirlo sigue causando controversia, aunque una mayoría coincide en que debe comerse en tres vuelcos a los que se solía llamar “sota, caballo y rey”. Primero la sopa, después los garbanzos con las verduras y para terminar, la carne. Un plato denso y de degustación prolongada que a todo el mundo cautiva.

Son muchos los establecimientos que ofrecen este plato en la capital, aunque los más típicos son los que siempre triunfan. Para este día festivo recomendamos el de Malacatín (Calle de La Ruda, 5), La Bola (Calle de la Bola, 5) o la Posada del León de Oro (Calle de la Cava Baja, 12). Los tres llevan más de cien años preparando los mejores cocidos de la ciudad.

Vegetarianos y veganos también están de suerte, Distrito Vegano (Calle del Conde de Romanones, 10) ofrece una versión sin carne pero con todo el sabor. El precio de este manjar oscila entre los 17 y los 25 euros por persona. En el Malacatín, si te lo comes todo, no pagas. ¡A comer se ha dicho!

Dulces para todos

Si eres más de dulce que de salado, el día de la patrona el postre está asegurado. A partir de las 13.00 horas del jueves, el Ayuntamiento de Madrid repartirá 3.000 porciones de corona de la Almudena en la Plaza Mayor. Miles de madrileños podrán disfrutar de este suculento pastel similar al roscón de Reyes pero sin el característico agua de azahar.

Los que no lleguen a tiempo para el reparto, podrán disfrutar de igual manera de este dulce en las pastelerías madrileñas. La Mallorquina, El Horno de San Onofre, Casa Mira, La Obradora o Pan Delirio son algunos de los establecimientos que ofrecen este pastel que cuenta con más de 40 años de antigüedad.

Dónde: Plaza Mayor (Metro Sol)

Plaza Mayor (Metro Sol) Cuándo: Jueves 9 de noviembre a partir de las 13.00

Jueves 9 de noviembre a partir de las 13.00 Cuánto: Gratis

Visita a la Catedral de la Almudena

La Catedral de la Almudena es uno de los edificios monumentales más importantes de Madrid. Situado junto al Palacio Real, su estilo ecléctico consigue llamar la atención de todos los turistas que pasan por el lugar. Aprovechando la fiesta de la patrona que da nombre al templo, es el momento perfecto para visitar su interior y deleitarse con todos los secretos arquitectónicos que esconde.

La construcción es bastante reciente, aunque se empezó a levantar en 1883, bajo el reinado de Alfonso XII, no se terminó hasta más de cien años después. En 1993 fue consagrada por el papa Juan Pablo II, al que se le dedicó una estatua situada a la entrada del templo en agradecimiento. Entre las curiosidades del edificio, destaca su orientación. Por lo general, las catedrales suelen estar orientadas de Este a Oeste, sin embargo, la Almudena presenta una orientación Norte-Sur. Esto se debe a que fue ideada para formar parte del conjunto del Palacio Real.

En su interior se divide en tres grandes zonas: la parte central, con el altar y las capillas, la cripta y la cúpula-museo. Las vistas de esta última son de las más impresionantes de la ciudad. La cripta es posiblemente la parte menos visitada de la catedral, aunque es una de sus zonas más espectaculares y desconocidas.

Durante el día festivo, la catedral estará abierta de forma gratuita en su horario habitual de 9.00 a 21.00. El museo y la cúpula abren sus puertas de 10.00 a 14.30, la entrada tiene un precio de 7 euros. La cripta ofrece visitas guiadas por 4 euros de 10.00 a 12.00, es necesario reservar previamente a través de este enlace.

Dónde: Calle de Bailén, 10 (Metro Ópera)

Calle de Bailén, 10 (Metro Ópera) Cuándo: De 9.00 a 21.00

De 9.00 a 21.00 Cuánto: Gratis (a excepción de las visitas guiadas y la entrada a la cúpula)

Circo sobre hielo, un plan navideño adelantado

La Navidad se acerca y el espíritu navideño ya se siente en el ambiente. Algunos planes típicos de estas fechas se han adelantado a la inauguración oficial de la Navidad para que los madrileños puedan disfrutar desde ya de espectáculos tan mágicos como el Circo Alegría On Ice.

Una gran carpa instalada junto al Palacio de Hielo, esconde una experiencia única que combina la magia del circo tradicional con la belleza y la innovación del patinaje. El espectáculo estará disponible hasta el 14 de enero de 2024, aunque este jueves es el momento ideal para visitarlo, ya que contará con un 20% de descuento en todas sus entradas.

Es el plan perfecto para hacer con los más pequeños y disfrutar en familia de una tarde inolvidable. Su espectacular equipo de trapecistas, bailarines, malabaristas, equilibristas, cantantes en directo, magos y acróbatas dejará boquiabiertos a todos los asistentes.

Las entradas tienen un precio de entre 12 y 20 euros. Puedes conseguirlas pinchando en este enlace.

Dónde: Palacio de Hielo (Metro Canillas)

Palacio de Hielo (Metro Canillas) Cuándo: A las 19.00

A las 19.00 Cuánto: Desde 12€

Un viaje a la cartelería del pasado

Una exposición recién llegada a la capital es capaz de predecir el futuro. No, no es una convención de esoterismo ni ningún tipo de magia, es No va a quedar nada de todo esto, la nueva muestra de CentroCentro.

Esta exposición, recorre el pasado reciente de la capital a través de rótulos que hasta hace poco poblaban sus calles y que fueron rescatados antes de que se perdieran para siempre con las reformas de los locales que ocupaban. Están las letras de los Cines Acteón de la calle Montera, el neón del Hontanares de Avenida de América o el cartel de la tienda de cómics decana de Madrid.

Los responsables de esta arqueología gráfica son los responsables del proyecto Paco Graco, que en 2019 ya montaron una primera exposición en Arganzuela de menor tamaño que esta recién inaugurada por el área de Cultura en la enorme sala de exposiciones situada en las plantas superiores del Ayuntamiento de Madrid.

La entrada es gratuita y podrá visitarse hasta el 10 de marzo de 2024.

Dónde: Planta 4 de CentroCentro (Metro Banco de España)

Planta 4 de CentroCentro (Metro Banco de España) Cuándo: De 10.00 a 20.00

De 10.00 a 20.00 Cuánto: Gratis

Escapada rural a Patones de Arriba

Si ninguno de estos planes te convence y prefieres huir de la ciudad o conocer un rincón nuevo, te proponemos una escapada a un pueblo encantador a menos de una hora de Madrid: Patones de Arriba. Es uno de los municipios más bonitos y visitados de la región, conocido por su arquitectura negra y sus tejados de pizarra.

Patones de Arriba es el lugar ideal para hacer una escapada de un día, el pueblo se ve en pocas horas y está rodeado de montañas por si te animas a hacer alguna ruta de senderismo. En un paseo rápido se pueden ver sus cuatro esenciales: las viviendas de pizzarra negra, las cabañas o tinados, las antiguas eras del cereal y el lavadero. Para adentrarse en alguna de las rutas de senderismo de la zona, aconsejamos pedir información en la oficina de turismo del municipio, ubicada en la antigua Iglesia de San José.

Aunque buena parte de los lugares de interés de Patones están en ruinas, disfrutar del entorno y la vida rural merece mucho la pena. Para comer, Rey de Patones es el restaurante más conocido de la zona. Suele estar bastante concurrido, por lo que es recomendable reservar previamente. El precio medio por persona suele rondar los 30 euros y su especialidad son los platos de cuchara.

Para ir desde Madrid, la opción más recomendable es el coche. El camino no tiene pérdida, hay que salir por la A-1 en dirección a Burgos y tomar la salida 50 a Torrelaguna hasta llegar a Patones de Arriba. Recomendamos ir temprano, es complicado aparcar y suele llenarse en días festivos como el jueves. Para estacionar, la mejor opción es el parking disuasorio de Patones de Abajo.