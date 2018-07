Cómo los préstamos P2P alejan a los jóvenes de los bancos tradicionales

Encontrar los vuelos de las vacaciones de este verano a través de un comparador online, adquirir lo que necesitamos para el viaje llenando un carrito virtual, trazar nuestra propia ruta gracias a una app… Hoy en día, organizamos casi todos nuestros planes veraniegos frente a una pantalla.

Pero, además de realizar esas gestiones sin necesidad de acudir a una tienda física, también hay plataformas que nos permiten financiar esas vacaciones o cualquier imprevisto sin pasar por un banco y desde nuestro smartphone. Los préstamos peer to peer son una de las principales alternativas a la banca tradicional que están cobrando fuerza en los últimos años.

En esencia, son plataformas online que sirven de intermediarias entre los prestamistas (pequeños inversores que desean ceder su dinero a cambio de un retorno) y los prestatarios (a los que se les cede una cantidad de dinero que tendrán que devolver en un determinado plazo y con un determinado tipo de interés). Una de las grandes ventajas es, precisamente, que el proceso tiene lugar a través de la Red, lo que facilita que tanto solicitar el préstamo como invertir en la plataforma sea tan rápido y cómodo como realizar cualquier otra gestión online.

Teniendo en cuenta que son las generaciones más jóvenes las que realizan más transacciones online (en España, un 57,2 % de los que tienen entre 25 y 34 años compra por internet, frente a un 23,3 % de los adultos de entre 55 y 64 años), las plataformas de P2P lending tienen todo de su parte para ganar cada vez más fieles en los próximos años, especialmente entre los más jóvenes que buscan alternativas a los bancos tradicionales.

¿Cómo funcionan las plataformas de P2P lending?

“En los últimos siglos, los bancos han tenido el monopolio de todo el sistema financiero, así que si querías solicitar un préstamo tenías que acudir al banco”, explica Matthew Clannachan, responsable de las relaciones con inversores de Bondora, una de las plataformas de préstamos P2P que operan en España.

Tradicionalmente, muchos de los inversores optaban por buscar rentabilidad a su dinero con un depósito bancario, recibiendo a cambio un bajo tipo de interés. “Lo que estamos viendo en el mercado P2P es cómo está cambiando completamente el escenario. Ahora tienes a gente corriente, como tú y yo, personas que están estudiando, alguien que está jubilado… que pueden convertirse en el banco sin obtener todas las licencias y regulaciones de un banco”.

Por un lado, en Bondora se sitúan los inversores o prestamistas, que deciden optar por sacar rédito a su dinero en esta plataforma como alternativa a otras vías. Realizar todos los trámites online, conseguir un jugoso tipo de interés (en el caso de Bondora, el 72 % de inversores percibe un retorno de más del 9 % anualmente) y no necesitar experiencia previa para invertir son algunas de las ventajas de apostar por los préstamos P2P.

En total, más de 37.000 inversores ya han invertido más de 134 millones de euros en la plataforma. El proceso es muy sencillo: tan solo hay que registrarse de forma gratuita en Bondora para acceder a las diferentes opciones de inversión. Ellos se encargan de asignar la calificación crediticia de los prestamistas, de la gestión del cobro de pagos y de realizar las acciones necesarias en caso de impago para que el prestamista no tenga que preocuparse de nada.

Lógicamente, invertir en la plataforma conlleva sus riesgos por posibles impagos, por lo que resulta muy conveniente la posibilidad de diversificar la inversión entre cientos de préstamos con más o menos riesgo para evitar pérdidas o seguir una estrategia diferente. "Hay gente que tiene una cesta de todos los préstamos diferentes y de todos los distintos tipos de prestatarios, los que da un buen retorno general porque diversifican el riesgo", comenta Clannachan.

Además, en Bondora disponen de herramientas automáticas destinadas a los prestamistas que no tengan experiencia invirtiendo o que no estén dispuestos a dedicar demasiado tiempo a hacerlo. "La gente no quiere generalmente implicarse tanto y seleccionar todo a mano ellos mismos, quieren ser capaces de depositar el dinero y ver cómo su inversión está funcionando".

Un ejemplo es el servicio automatizado Go & Grow que acaban de lanzar. Para usarlo, los inversores tan solo tienen que depositar dinero en su cuenta para conseguir tener una cartera diversificada. Gracias a ello, verán cómo su inversión crece cada día: se consigue un rendimiento del 6,75 % al año* y además los inversores pueden solicitar la retirada de su dinero cuando quieran.

"El servicio más sencillo que hemos lanzado, Grow & Go, es probablemente el puente para los inversores que son nuevos en el ecosistema del P2P lending y quieren invertir por primera vez", destaca Clannachan. "Los inversores pueden depositar el dinero, obtener una ganancia rápida y sacar el dinero cuando quieran".

Los que prefieran estar más implicados con su inversión, disponen de informes públicos con los registros sobre los préstamos concedidos en la plataforma, datos históricos sobre la solvencia crediticia y otras herramientas para ayudarles con la estrategia particular que sigan de forma más manual. Es más, también ofrece a los inversores una API (una suerte de ventana para conectarse con otras aplicaciones) que les permite acceder a informes más detallados y desarrollar estrategias de inversión personalizadas. De esta forma, Bondora ofrece opciones a todo tipo de inversores, desde los que tienen menos experiencia o tiempo a los más profesionales.

“Nosotros somos el lugar de encuentro entre inversores y prestatarios. Los inversores buscan un buen rendimiento de su dinero y los prestatarios un préstamo sin fisuras y asequible con un buen tipo de interés”, detalla Clannachan.

¿Y qué pasa si soy yo quien necesita el dinero?

Por otro lado, se sitúan los prestatarios, que pueden ver en el P2P una alternativa a solicitar un préstamo sin garantía hipotecaria en una oficina bancaria. Puede que el banco tome la decisión de denegar el préstamo, pese a que sí se pueda afrontar las cuotas y los intereses, si consideran que el riesgo es alto (una situación habitual tras la crisis económica) o, simplemente, que tarde más de lo que les gustaría en tomar la decisión de concederlo.

Por ello, los que deseen conseguir liquidez en poco tiempo, deseen alejarse de las sucursales bancarias y buscar otras alternativas en las que también puedan obtener un buen tipo de interés, o sencillamente los que vean cómo su banco deniega el préstamo que solicitaban, pueden estudiar condiciones de los servicios P2P lending como Bondora.

Ahora bien, es necesario cumplir una serie de requisitos básicos para poder solicitarlo, como tener una cuenta bancaria (la plataforma se encargará de verificarla), demostrar que se tienen unos ingresos mensuales o contar con un buen historial crediticio. Esos datos ayudarán a establecer una calificación crediticia, pero no serán los únicos.

Las plataformas P2P hacen de intermediarias entre pequeños inversores y prestatarios

En el caso de Bondora, datos como el nivel educativo o el uso de las redes sociales también cuentan para tener una visión global de la persona que pide el préstamo. Además, el análisis de los datos de todos los prestatarios anteriores les ayuda a mejorar su modelo para evaluar la calificación crediticia. Teniendo en cuenta que llevan operando desde 2009, han recolectado ya millones de datos sobre los clientes en los tres mercados en los que ofrecen préstamos (España, Finlandia y Estonia).

Tras realizar esa evaluación, asignan una clasificación crediticia a cada potencial prestatario. A aquellos que han solicitado un préstamo en el que el riesgo es bajo, se les aplica también un tipo de interés bajo. Lógicamente, a los préstamos con mayor riesgo se les aplica un tipo de interés más alto para compensar.

“Tenemos prestatarios en esa situación, que son considerados de alto riesgo, y a los que un banco no les ofrecería un préstamo, pero también tenemos prestatarios a los que claramente un banco les ofrecería un préstamo pero vienen a nosotros e incluso consiguen un tipo de interés más bajo”, destaca Clannachan.

Todos los prestatarios son sometidos a esa evaluación de riesgos para asignarles a un grupo crediticio, de forma que Bondora verifica que es solvente. Además, como hemos comentado, los inversores pueden diversificar la inversión entre los préstamos con más riesgo (más rentabilidad) o menos riesgo (menos rentabilidad), lo que les permitirá equilibrar su cartera, compensar las pérdidas y conseguir un buen rendimiento. También cabe destacar que Bondora ofrece un mercado secundario para que los inversores puedan comprar y vender sus inversiones.

Bondora lleva operando desde 2009 como plataforma de P2P lending

Una opción de futuro

Los 'millennials' no son tan fieles a la banca tradicional como las generaciones anteriores

Son varios los estudios que vaticinan un crecimiento de los préstamos P2P en los próximos años. Por ejemplo, un estudio de Research and Markets predecía una tasa de crecimiento anual del sector del 53 % entre 2016 y 2020. En la misma línea, otro estudio de Transparency Market Research ha fijado ese crecimiento en un 48 % entre 2016 y 2024.

Poder invertir en poco tiempo y desde cualquier lugar, dos características propias de los servicios que ya están acostumbrados a usar desde el smartphone, hace que invertir en estas plataformas pueda atraer a las generaciones más jóvenes.

“Yo creo que ha avanzado esa generación incluso en cómo piensan sobre los bancos”, reflexiona Clannachan. “Claramente estamos viendo a una generación que está cómoda invirtiendo online y realizando inversiones transfronterizas, lo que también es importante. Son capaces de evaluar distintas plataformas y sentir confianza en esas plataformas.

Y aunque los jóvenes estén cada vez más acostumbrados a la inversión online, los baby boomers o las personas de mediana edad tampoco están ajenas al cambio que supone poder invertir online de forma sencilla, sin papeleo y obteniendo un buen rendimiento de la inversión. "El P2P lending está disrumpiendo esta industria, la gente se siente cómoda invistiendo de esta forma", añade el responsable de las relaciones con inversores de Bondora . No en vano, gracias a herramientas como Go & Grow, quien lo desee puede convertirse en inversor, ya que el servicio está automatizado.

Por otra parte, los prestatarios de Bondora suelen tener entre 40 y 50 años y solicitar ese préstamo para hacer frente a gastos como la compra de un coche nuevo, la reforma de una casa o unas vacaciones.

Sin embargo, lógicamente, los jóvenes o aquellos internautas más avezados son más propensos a ir adoptando este tipo de alternativas a los bancos tradicionales para conseguir una cantidad de dinero no demasiado elevada (de 500 a 10.000 euros, generalmente por un periodo de seis meses).

Una reciente encuesta de Gallup realizada en Estados Unidos señala que solo el 66 % de los millennials ha acudido a una sucursal bancaria tradicional en los últimos tres meses, frente a un 81 % de los baby boomers. Además, son la generación que presenta unos niveles más bajos de compromiso con su principal banco (solo el 30 % está totalmente comprometido).

Según otra reciente encuesta de Accenture a más de 30.000 adultos en 18 mercados, el 40 % de los participantes de los millennials de entre 22 y 34 años consideraría realizar operaciones bancarias con un proveedor de servicios online (por ejemplo, Google o Amazon).

En opinión del responsable de inversiones de Bondora, la popularidad de la plataforma crecerá a medida que aumente el conocimiento entre la población de que existen alternativas a los bancos para solicitar préstamos y para invertir, algo que sucederá porque esta transformación se está haciendo “cada vez más fuerte, visible, confiable y segura”. “Creo que veremos en los próximos años que la brecha de conocimiento del P2P se zanja, y la gente podrá realmente elegirnos antes que a los bancos”.

Las imágenes de este artículo son propiedad de Pixabay y Bondora

*Como en cualquier inversión, tu capital está en riesgo y las inversiones no están garantizadas. El rendimiento es de hasta 6,75% al año. Antes de decidirte a invertir, por favor revisa la declaración de riesgo de Bondora o consulta con un asesor financiero si fuera necesario. No dudes en hacer frente a tu futuro, invierte y haz tus sueños realidad.

Este artículo fue producido en colaboración con Bondora.