60 habitatges de luxe i 18 piscines, el projecte que amenaça una de les cales de Mallorca: “És una animalada”

Seixanta vivendes de luxe, 18 piscines i innombrables trasters i garatges a sa Pedruscada, un dels escassos llocs que encara resisteixen a la pressió urbanística a Mallorca. És el projecte que en els propers mesos preveu impulsar TM Group, considerat uns dels emporis de la construcció de la Comunitat Valenciana, en un paratge proper al port pesquer de Cala Ratjada, antic refugi d'artistes i intel·lectuals i avui cobejat destí del turisme alemany. I tot això enmig de l'imparable increment dels preus del mercat immobiliari, la compra massiva d'habitatges per part d'estrangers d'elevat poder adquisitiu a Balears i l'accelerat procés de degradació que preveu agreujar-se en els propers anys fruit de l'impacte del canvi climàtic. “El projecte canvia completament la fesomia del lloc i ens perjudicarà molt”, recriminen diversos dels veïns de la zona, que han unit les seves veus sota la plataforma 'Salvem sa Pedruscada'.

Els afectats, residents de la zona des de fa dècades, han llançat també una petició a Change.org, en què alerten de l'especulació urbanística del nou projecte, que, denuncien, comportarà una intensitat d'ús del sòl “radicalment diferent” al de totes les parcel·les que l'envolten, per la qual cosa exigeixen la seva revisió. La sol·licitud dels veïns acumula fins ara més de 4.400 signatures.

“Qui vivim a la zona no som rics, som treballadors i ens portaran gent amb cases de més de 800.000 euros. El projecte és una animalada”, assenyala un dels integrants de 'Salvem sa Pedruscada', Carlos Loshuertos, en declaracions a elDiario.es.

Suspensió de llicències per a més de dues altures

L'empresa promotora va projectar inicialment la construcció de 18 blocs d'edificis de fins a quatre altures -les Normes Subsidiàries (NNSS) de Capdepera permeten una edificabilitat i unes alçades superiors a les de la resta de parcel·les de la zona-, fins que, tal com explica aquest veí de la zona, els afectats van aconseguir el mes de desembre passat, a través de l'arquitecte Mateu Carrió, que l'Ajuntament -governat per un pacte inaudit entre el PP i els ecosobiranistes de Més- suspengués durant un any les llicències per a edificacions de més de dues plantes , proposant a més un increment de l'edificabilitat horitzontal del 30 al 40% amb l'objectiu de frenar les possibles indemnitzacions que es derivin de la suspensió.

Segons Loshuertos, els constructors van donar el vistiplau a la proposta i així ho van fer saber al Consistori, que, assegura, “s'està portant molt bé”, però assenyala que la constructora “encara no ha presentat la nova proposta”. Des de la corporació municipal eludeixen fer declaracions al respecte mentre que des de la promotora, TM Group, assenyalen a elDiario.es que estan esperant obtenir en properes dates l'autorització per al començament de les obres d'aquest projecte residencial, ubicat, especifiquen, “en un sòl contemplat com a urbà segons les normes urbanístiques de Capdepera i que ha tingut en compte els aspectes ambientals i paisatgístics de la zona”.

L'any passat, el PSPV-PSOE va denunciar que TM, el conseller del qual és Pablo Serna Lorente, la fortuna familiar del qual va créixer durant el desarrollisme franquista i el boom immobiliari de la Costa Blanca, va aconseguir un “pelotazo” de 20 milions d'euros a Benidorm, localitat governada pel popular Toni Pérez, successor de Carlos Mazón al capdavant de la Diputació d'Alacant. Tot això, segons denunciaven els socialistes, a costa de la construcció de vivenda protegida. Serna va heretar amb els seus quatre germans el negoci familiar de TM Group el 2012 i el 2020 figurava entre les 200 persones més riques d'Espanya i com la número 11 de la Comunitat Valenciana.

El 2005, TM Group, que a la seva web es mostra “compromès amb la creació de valor econòmic, social i ambiental” per impulsar “un turisme residencial i hoteler sostenible”, va aterrar a Mallorca i entre les seves principals promocions a l'illa figuren els complexos residencials de luxe La Luz de Cala Ratjada i La Perla de Sa Coma. “Luz de Cala Ratjada by TM és un exclusiu residencial de viles aparellades i bungalows dissenyat per a tu en una de les zones més excepcionals de l'illa com Cala Ratjada”, anuncia l'empresa sobre la primera de les urbanitzacions, els habitatges de les quals van sortir al mercat amb preus entre els 910.000 i els 1.145.000 euros.

Ara, la companyia vol estendre el seu negoci a sa Pedruscada, aprofitant que la zona està considerada com a sòl urbà consolidat amb dret a construir, tal com reflecteixen les NNSS de Capdepera, aprovades el 1986. No obstant, els veïns consideren que el projecte de construcció de 60 habitatges en una parcel·la de 22.000 metres quadrats “tindrà una intensitat d'ús del sòl radicalment diferent del de totes les parcel·les que l'envolten”, tenint en compte, a més, “els efectes accelerats del canvi climàtic i dels fenòmens meteorològics extrems” que assoten, cada vegada amb més freqüència, Balears i en concret aquest punt situat al nord-est de Mallorca.

“Habitatges per a supermilionaris estrangers”

“A la zona el que hi ha sobretot són xalets i antigues cases baixes i ara ens volen fer això”, lamenta Loshuertos, que explica que van decidir unir-se a plataforma l'any passat per defensar un futur sostenible per a Sa Pedruscada davant un projecte que “perjudica greument l'entorn, compromet seriosament el seu valor ambiental i paisatgístic, els seus espais i recursos naturals i altera per sempre les condicions d'habitabilitat i convivència dels veïns de sa Pedruscada actuals i de les properes generacions”. A finals d'agost, el col·lectiu es va manifestar per dir “no” a la destrucció del territori.

Altres membres de la plataforma recriminen el fet que els habitatges “no són per a res per a gent 'normal', sinó per a supermilionaris estrangers que -intueixen els afectats- compraran i revendaran, o estaran aquí uns mesos i els posaran per a lloguer turístic”, recriminen. “Això és completament desproporcionat amb allò que hi ha al voltant”, incideixen.

Per la seva banda, Paco Galián, un altre dels residents de la zona, explica que la disminució de les altures de les edificacions previstes és la principal reclamació dels veïns, ja que, com publica a la revista Cap Vermell, impedir tota la construcció hauria quedat descartat davant el cost que suposaria en indemnitzacions. Sobre això, l‟Ajuntament no ha respost a la consulta d‟aquest mitjà. Segons les informacions de Cap Vermell, la promotora hauria adquirit el solar per uns nou milions d'euros, “una quantitat que si s'hagués de pagar hipotecaria durant anys els serveis bàsics que presta l'Ajuntament”.

Mentrestant, des de l'oposició a l'Ajuntament de Capdepera, el PSIB es mostra en contra de la suspensió de les llicències urbanístiques a sa Pedruscada durant un any en considerar que es tracta d'una “desviació de poder”, advertint de les probables indemnitzacions a què, vaticinen, haurà de fer front el Consistori. Segons els socialistes, la decisió va ser presa “sense un informe tècnic d'urbanisme i únicament amb un informe tendenciós”, com va recollir el diari local Última Hora

De la vegetació autòctona als sòls asfaltats

En la petició de Change.org, els representants de 'Salvem sa Pedruscada“ centren part de les seves reivindicacions en els efectes que la macroconstrucció podria suposar a nivell mediambiental: ”La vegetació autòctona representa un recurs possible i sostenible davant la pujada de temperatures produït pel canvi climàtic. Per contra, les urbanitzacions i el paviment del sòl generen l'anomenat efecte 'illa de calor'. L'eliminació de tota la vegetació autòctona que actualment cobreix aquesta parcel·la i la substitució per cases, apartaments i carrers suposa anar en contra de totes les indicacions que els experts recomanen per lluitar contra el canvi climàtic. A més, el terra asfaltat i enrajolat d'aquesta parcel·la ja no serà capaç d'absorbir i retenir l'aigua de les pluges intenses que es repeteixen cada cop amb més freqüència“, adverteixen.

De la mateixa manera, assenyalen que tota la parcel·la serà talada i la intensitat de l'ús dels carrers limítrofs que li donen servei “es multiplicarà fins a límits per al que no estan preparats per la gran quantitat d'habitatges que s'edificaran ”. “La zona fins ara tranquil·la es veurà alterada per sempre pel trànsit i soroll dels cotxes”, afegeixen.

Els afectats destaquen que, actualment, les webs que descriuen la cala de Sa Pedruscada assenyalen que el seu aspecte recorda un port familiar de pescadors, que es tracta d'una cala molt neta i d'aigües cristal·lines i que tota la costa “està disponible per a tothom”. En aquest context, critiquen que aquest patrimoni ambiental i paisatgístic “és el que està en risc de desaparèixer per sempre”, com ja ha passat amb la veïna cala de Son Moll, “absolutament col·lapsada de banyistes, gandules i quiosquets”.