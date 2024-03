Detingut un pare per abandonar el seu fill dins d'un carretó de nadó al carrer a Palma

La Policia Nacional ha detingut un pare com a presumpte autor d'un delicte d'abandonament de menor, per deixar el seu fill petit en un carretó de nadó al carrer de matinada. Cal destacar que la mare del nen havia estat detinguda hores abans per agredir l'home, que va resultar ser la seva parella.

Segons ha informat la policia en nota de premsa, els fets van passar al barri de Pere Garau, cap a les 00.00 hores, quan el 091 va rebre una trucada d'una ciutadana alertant que a l'interior d'un bar una dona, que anava amb un nadó, estava agredint la seva parella.

Una patrulla de Seguretat Ciutadana es va personar al lloc i va veure l'home ensangonat, explicant aquest que es trobava al costat de la seva parella i el seu fill en comú dins del bar. Pel que sembla, l'home va recriminar a la dona que el nen tenia gana, iniciant-se una discussió.

La detinguda va agredir amb cops de puny i esgarrapades la seva parella, i li va causar diverses ferides a la cara, i després va abandonar el bar amb el seu fill. Diversos testimonis van explicar a la policia que, durant la discussió, l'home no es va defensar; la dona va marxar i al cap de poc temps va tornar al local.

Els agents van interrogar la dona i la van detenir com a presumpta autora d'un delicte de maltractaments cap a la seva parella. Mentrestant, el pare es va fer càrrec del seu fill, tot indicant que el deixaria amb un familiar l'endemà per interposar la denúncia.

Posteriorment, cap a les 05.40 hores, va entrar una trucada al 091 que indicava que hi havia un carretó de nadó abandonat des de feia gairebé mitja hora al carrer.

Una patrulla va anar al lloc i es va entrevistar amb el ciutadà que havia donat l'avís, explicant als agents que feia mitja hora que esperava al carrer i observant un carretó de nadó amb una manta a sobre, per la qual cosa va decidir trucar a la Policia.

Els agents van comprovar que a l'interior del carret hi havia un nen petit tapat amb evidents símptomes de fred i van sol·licitar la presència d'una ambulància, que va assistir al menor i el va traslladar a un centre hospitalari, i el nen va quedar en bon estat de salut.

Com a mesura cautelar, el menor ha quedat a càrrec del servei de protecció de menors.

Passat un temps, al lloc dels fets va aparèixer un home que va manifestar ser el pare del nen, sent la mateixa persona que hores abans havia estat víctima de maltractaments al bar. Els agents van procedir llavors a detenir-los com a presumpte autor d'un delicte d'abandonament de menor.