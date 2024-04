El diputat díscol rebutja tornar a Vox Balears: “He vingut a ser seriós”

El diputat no adscrit i ex de Vox, Xisco Cardona, ha confirmat aquest dimarts que no tornarà al seu antic grup parlamentari després que els seus excompanys mostressin aquest dilluns, després de la reorganització dels portaveus, que tenia les portes obertes. Cardona ha evitat pronunciar-se respecte a la possibilitat de tornar al seu antic grup, en el futur, si les circumstàncies canviessin.

“Ni m'han ofert ni jo he demanat res. No he vingut a muntar aldarulls, he vingut a ser seriós”, ha assenyalat en declaracions als mitjans de comunicació abans del ple del Parlament d'aquest dimarts, en què ha explicat que aquest dilluns va mantenir reunions amb la nova portaveu parlamentària, Manuela Cañadas, i amb Enrique Cabanas i Montserrat Lluís, de la direcció nacional, que li demanaven la reincorporació.

“La meva posició continua sent la mateixa que vaig tenir al mes d'octubre. La mateixa fermesa, la mateixa determinació que vaig tenir llavors la tinc ara. Nosaltres adquirim un compromís per donar estabilitat al govern, per donar seguretat jurídica als ciutadans. Hem vingut a la política a treballar, a ser seriós, a actuar amb rigor”.

Vox el va convidar a tornar

La nova portaveu del Grup Parlamentari de Vox, Manuela Cañadas, va presentar aquest dilluns la seva formació com un grup “sòlid i compacte” després de la dimissió de la cúpula parlamentària. Va dir que Vox Balears viu una “nova etapa” i va assenyalar que Cardona -que va abandonar el grup parlamentari l'octubre passat- “té les portes obertes” per tornar al partit.

Francisco José Cardona es va donar de baixa del partit i va dimitir de tots els càrrecs orgànics. “La meva dignitat personal i la de la meva família estan per sobre de tot aquest sainet. Això és una gran decepció. Ho sento molt, sobretot per la gent honrada que m'ha votat i que ha confiat en mi i en el partit que representava”, va comentar.

El diputat menorquí va plantejar la possibilitat que Vox donés llum verda al sostre de despesa del Govern balear del PP, pas previ i necessari per tirar endavant els pressupostos autonòmics. Aquesta postura de Cardona no va agradar a la direcció del seu partit, que en aquell moment defensava el bloqueig dels pressupostos autonòmics per a pressionar al PP i que aquest implantés ja la “lliure elecció de llengua” (castellà o català) a l'escola pública balear.