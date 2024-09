La falta de transport públic a Eivissa esgota els alumnes: “Surto de casa a les 7 del matí i fins a les 21 no torno”

El problema del transport públic a Eivissa continua sense solucionar-se. No hi ha prou rutes, autobusos ni freqüències i, a més, gran part de la flota té massa anys. Només cal veure les notícies d'autobusos que s'han cremat. Un va ser precisament l'any passat a prop d'un centre escolar. Les autoritats competents, independentment del color polític, no han volgut o pogut solucionar un tema tan important i necessari per a residents, turistes i medi ambient. Aquest fet afecta tota la població eivissenca, que no té més remei que traslladar-se al seu vehicle particular, però, sobretot, les persones que no disposen de vehicle o que simplement no tenen edat per conduir, com és l'alumnat de secundària.

És el cas dels estudiants de FP que no disposen de transport escolar. També pateixen aquest problema els estudiants de Batxillerat que no cursen els estudis al centre adscrit als seus domicilis i que s'han de desplaçar en transport públic als centres escolars, ja que no coincideix el trajecte a casa amb les rutes previstes per la Conselleria d'Educació. Davant la manca de resposta de les autoritats competents a les reclamacions de centres, alumnat i famílies, diverses alumnes de l'Escola d'Arts, on es cursa batxillerat, han decidit actuar amb una recollida de signatures per solucionar un problema que de vegades fa que s'abandonin els estudis “per esgotament”. Els alumnes i les alumnes de l'IES Isidor Macabich i de l'IES Quartó de Portmany, entre altres centres, pateixen aquesta manca d'adaptació dels horaris i les freqüències en el transport.

La titular de la recollida de firmes, Sónica Torres, ho explica així a elDiario.es: “De vegades surto de casa meva a les 7 del matí i fins a les 21 no puc arribar. Estic esgotada. L'any passat va ser un infern. No puc arribar a casa després de l'institut i m'he de quedar a Eivissa fins a les 5 que passa el pròxim autobús. Però si tinc extraescolars, estic tot el dia a la ciutat, passejant, fins a l'hora de la classe. Després quan arribo a Sant Miquel la meva mare m'ha d'anar a buscar perquè a la carretera de Sant Miquel a Sant Joan no hi ha servei d'autobús”, relata.

Els centres fa anys que reclamen aquests canvis

Nayra, estudiant de 2n curs de grau mitjà de VDJ de l'IES Isidor Macabich, assegura que quan surten de classe just acaba de passar l'autobús que va cap a Sant Antoni, cosa que els obliga a “haver d'esperar el pròxim”. L'alumna de grau mitjà de Video DiscJockey assegura que dijous passat, 26 de setembre, l'autobús que esperaven “va venir ple i algunes persones van haver de quedar-se a esperar al pròxim”. I no ha fet més que començar el curs.

Altres alumnes del mateix grau que viuen en zones allunyades i sense pràcticament servei de transport públic es queixen també a aquest diari. “Visc a Cala de Bou i, si l'autobús de Sant Antoni ve ple, ja no arribo a agafar el que em porta a la meva zona i han de venir a recollir-me”, explica una altra alumna que ha començat a cursar 1r. “Visc a la cala de Sant Vicent. Haig d'agafar un autobús per a anar a Santa Eulària, població que compta amb moltes freqüències igual que Sant Antoni, però, com arribo molt tard, ja no tinc hi ha autobús per a anar fins a la cala. Han de venir a recollir-me a aquestes hores, i al meu pare ja li enxampa molt cansat”, exposa.

Des de l'IES Isidor Macabich, tant la direcció de l'institut com l'alumnat han fet arribar les seves queixes, “però fins ara” no han rebut “cap resposta”, asseguren. Així mateix, des de la direcció d'estudis d'FP expliquen que fa temps que es reclama una solució i que tampoc no han estat notificats de cap novetat. “No és tan difícil. Només caldria moure els horaris uns 10 minuts i disposar de més vehicles perquè de vegades l'autobús ve ple amb alumnes d'altres instituts i han d'esperar el pròxim”, assegura elDiario.es Antonio Palacios, cap d'estudis d'FP.

Una de les professores de l'Escola d'Arts, a més de la direcció del centre, es pronunciava aquesta setmana en diferents mitjans de comunicació a favor de la iniciativa de l'alumnat que ha obert la recollida de signatures a change.org. Les estudiants són criticades, en diferents àmbits, per no haver efectuat la reclamació per les vies oficials, tal com es publica a El Periódico de Ibiza, probablement desconeixent les múltiples reclamacions que els centres han registrat fins ara per aquest assumpte.

El Consell d'Eivissa es pronuncia en el mateix sentit: “Tothom que es vulgui reunir amb nosaltres pot fer sol·licitud formal i ho valorem, és clar”. La veritat és que el detonant perquè el Consell hagi començat a resoldre el problema de “la tornada a casa” ha estat la repercussió mediàtica de la recollida de firmes, tal com recalca la mare de la titular de la petició, Cristina Huguet. “Si les nenes no haguessin tirat endavant amb la recollida de firmes, tot continuaria igual. N'estic molt orgullosa i el centre, també”, explica.

Escoles d'adults, cicles de nit i idiomes

Tot i que la recollida de signatures no va com s'esperava, fins al moment d'aquesta redacció se'n registraven 420, la repercussió mediàtica del tema ha fet que les autoritats competents del Consell d'Eivissa, el departament de Transports i el titular Roberto Algaba es posin mans a l'obra per donar solucions. De moment, el Consell d'Eivissa, a petició del centre IES Sant Agustí, ha modificat dos horaris de la línia d'autobús L31, que recorre l'àrea de Port des Torrent i Cala de Bou, per poder donar servei als alumnes del centre que, per horari, no arribaven a agafar el bus a la sortida de les classes. Les sortides al migdia s'endarreriran 10 minuts perquè els estudiants puguin arribar a casa.

Tot i això, Francisco Tienda, portaveu provisional de la Junta de Directors dels instituts d'Eivissa i director de l'institut Quartó de Portmany, a Sant Antoni -on es cursa el Batxillerat d'Arts Escèniques-, insisteix en la importància de la manca d'un transport adequat perquè els estudiants puguin tornar a casa després de les classes i a la nul·la resposta del Consell d'Eivissa a les reclamacions dels centres. “Nosaltres des d'es Quartó de Portmany hem posat moltes reclamacions de manera oficial i fins ara no ens han contestat a cap, en cap ocasió”, afirma. L'alumnat també s'ha queixat i no n'hi ha hagut feedback per part de la Conselleria de Transports.

Botiga es mostra sorprès per la “bona notícia” sobre el canvi d'horaris a l'Institut de Sant Agustí i espera que Transports faci el mateix amb la resta dels centres que ho necessiten o ho han sol·licitat. A finals de mes, es reunirà la Junta de Directors de centres on cadascú posarà sobre la taula quines són les seves necessitats. El portaveu de l'entitat assegura que el problema no només és per a l'alumnat de batxillerat que es troba en aquestes circumstàncies, sinó que “s'estén a les escoles d'adults, als cicles formatius de nit i a escoles d'idiomes”, concreta.

“Hi ha centres, com el nostre, de batxillerat específic que rep alumnat de tota l'illa i que per qüestions tècniques no poden fer servir el transport escolar gratuït (que s'ha implantat aquest curs com a novetat). Hem demanat a la Conselleria insular de Transports una solució per a aquests alumnes. A Mallorca hi ha més d'un centre d'aquestes especialitats, però no és el cas d'Eivissa, que només disposa d'un centre per a cada especialitat”, afegeix. És el cas dels graus de VDJ, Arts escèniques, Arts Plàstiques i Escola d'Arts, per exemple.

“El transport escolar no és un servei discrecional”, expliquen a elDiario.es fonts de la Conselleria d'Educació. “Les rutes escolars de batxillerat estan dissenyades perquè es doni servei a l'alumnat que està adscrit a un centre determinat”, afegeixen. De fet, algunes van més enllà del terme municipal on es troba l'institut en particular. Tot i això, els alumnes i les alumnes que acudeixen a classe en un centre que no és l'adscrit pel seu domicili es queden fora dels traçats oficials.

La Conselleria insisteix que és un tema que se surt de les seves competències i que el departament treballa a donar cada cop millor servei a l'alumnat. Això no obstant, des de la Junta de Directors de centres han transmès la problemàtica a aquest departament. “Ho hem fet presencialment al conseller actual i a l'anterior perquè ens ajudin a sol·licitar aquests serveis. Hem parlat amb el director territorial d'Educació, Juan Álvarez, i sabem que és un tema que tenen sobre la taula”, exposen. “També hem parlat amb el Consell Insular directament, s'ha tractat l'assumpte al Consell Insular Escolar, els alumnes s'han queixat també i les nostres famílies van fer un escrit al Consell fa anys. Així mateix, en primera persona, he fet el registre d'entrada i no se m'ha donat resposta”, detalla.

El resultat per als estudiants és molt preocupant. Algunes de les conseqüències més visibles són: adolescents deambulant per Eivissa esperant hores que el seu bus surti cap al seu poble després d'una llarga jornada de classes, pares que han de demanar permís a la feina per poder portar els seus fills a l'institut o l'impossibilitat per trobar temps per fer deures i coordinar les classes extraescolars i el lleure.

“No es poden fer totes les modificacions a discreció”

Per la seva banda, el Consell Insular ha explicat a elDiario.es que “el servei de bus és regular, general, no es poden fer totes les modificacions a discreció”. “Cal analitzar totes les problemàtiques una a una i estudiar-les tècnicament. Com vàrem dir al seu dia, des del Departament estem sempre disponibles per escoltar aquestes peticions i treballar en les que siguin viables, com ha estat el cas de la L31”, argüeixen, tot i que les queixes que s'han remès durant anys no han rebut cap resposta.

“En el cas de l'Escola d'Arts, ja es va fer fa uns anys”, asseguren. Es refereixen a l'adaptació d'horari que va fer el Consell a principi del curs 2021/2022 quan es modificava la sortida de l'autobús de la línia 10, Eivissa-Sant Jordi-Aeroport, que endarreria el seu horari 5 minuts, tal com apareixia publicat al web del Consell Insular, després de la reclamació de la direcció del centre. Tot i això, el Consell no dona cobertura de transport en aquests moments a l'alumnat que acudeix al centre d'altres parts de l'illa.

Al tancament d'aquesta edició, el Consell d'Eivissa ha anunciat que l'horari de la línia L20A, que dona servei a la zona on es troba l'IES Balàfia, a Sant Llorenç, canvia el seu horari en direcció a Eivissa “perquè surti a les 14.15 perquè l'alumnat pugui arribar a agafar-lo després de les classes”, segons assegura la màxima institució insular en nota de premsa. “Es tracta d'una mesura provisional, durant el curs escolar, i que respon a una demanda concreta d'aquest institut i que beneficiarà més de 20 alumnes del centre. Des de l'Ajuntament de Sant Joan han agraït aquesta solució que permetrà poder comptar amb un autobús de tornada a casa en horari adaptat”.