La falta de transporte público en Ibiza agota a los alumnos: “Salgo de casa a las 7 y hasta las 9 de la noche no vuelvo”

El problema del transporte público en Eivissa sigue sin solucionarse. No hay suficientes rutas, autobuses ni frecuencias y, además, gran parte de la flota tiene demasiados años. Solo hay que ver las noticias de autobuses ardiendo. Uno de ellos fue precisamente el pasado año en las inmediaciones de un centro escolar. Las autoridades competentes, independientemente del color político, no han querido o podido solucionar un tema tan importante y necesario para residentes, turistas y el medio ambiente. Este hecho afecta a toda la población ibicenca, que no tiene más remedio que trasladarse en su vehículo particular, pero, sobre todo, a las personas que no disponen de vehículo o que simplemente no tienen edad para conducir, como es el alumnado de secundaria.

Es el caso de los estudiantes de FP que no disponen de transporte escolar. También sufren este problema los estudiantes de Bachillerato que no cursan sus estudios en el centro adscrito a sus domicilios y que tienen que desplazarse en transporte público a los centros escolares, al no coincidir su trayecto a casa con las rutas previstas por la Conselleria de Educación. Ante la falta de respuesta de las autoridades competentes a las reclamaciones de centros, alumnado y familias, varias alumnas de la Escuela de Artes, donde se cursa bachillerato, han decidido actuar con una recogida de firmas para solucionar un problema que en ocasiones hace que se abandonen los estudios “por agotamiento”. Los alumnos y alumnas del IES Isidor Macabich y del IES Quartó de Portmany, entre otros centros, sufren de esta falta de adaptación de los horarios y las frecuencias en el transporte.

La titular de la recogida de firmas, Sónica Torres, lo explica así a elDiario.es: “A veces salgo de mi casa a las 7 de la mañana y hasta las 9 de la noche no puedo llegar. Estoy agotada. El año pasado fue un infierno. No puedo llegar a casa después del instituto y tengo que quedarme en Eivissa hasta las 5 que pasa el próximo autobús. Pero si tengo extraescolares, estoy todo el día en la ciudad, deambulando, hasta la hora de la clase. Luego cuando llego a Sant Miquel mi madre tiene que ir a buscarme porque en la carretera de Sant Miquel a Sant Joan no hay servicio de autobús”, relata.

Los centros llevan años reclamando estos cambios

Nayra, estudiante de 2º curso de grado medio de VDJ del IES Isidor Macabich, asegura que cuando salen de clase justo acaba de pasar el autobús que va hacia Sant Antoni, lo cual les obliga a “tener que esperar al próximo”. La alumna de grado medio de Video DiscJockey asegura que el pasado jueves, 26 de septiembre, el autobús que esperaban “vino lleno y algunas personas tuvieron que quedarse a esperar al próximo”. Y no ha hecho más que empezar el curso.

Otros alumnos del mismo grado que viven en zonas alejadas y sin prácticamente servicio de transporte público se quejan también a este diario. “Vivo en Cala de Bou y, si el autobús de Sant Antoni viene lleno, ya no llego a coger el que me lleva a mi zona y tienen que venir a recogerme”, cuenta otra alumna que ha comenzado a cursar 1º. Para otro alumno, que no se quiere identificar, volver a casa va a ser una heroicidad este curso. “Vivo en la cala de Sant Vicent. Tengo que coger un autobús para ir a Santa Eulária, población que cuenta con muchas frecuencias al igual que Sant Antoni, pero, como llego muy tarde, ya no tengo hay autobús para ir hasta la cala. Tienen que venir a recogerme a esas horas, y a mi padre ya le pilla muy cansado”, expone.

Desde el IES Isidor Macabich, tanto la dirección del instituto como el alumnado han hecho llegar sus quejas, “pero hasta el momento” no han recibido “ninguna respuesta”, aseguran. Asimismo, desde la jefatura de estudios de FP explican que hace tiempo que se reclama una solución y que tampoco han sido notificados de ninguna novedad. “No es tan difícil. Solo habría que mover los horarios unos 10 minutos y disponer de más vehículos porque a veces el autobús viene lleno con alumnos de otros institutos y tienen que esperar al próximo”, asegura a elDiario.es Antonio Palacios, jefe de estudios de FP.

Una de las profesoras de La Escuela de Artes, además de la dirección del centro, se pronunciaba esta semana en diferentes medios de comunicación a favor de la iniciativa del alumnado que ha abierto la recogida de firmas en change.org. Las estudiantes están siendo criticadas, en diferentes ámbitos, por no haber efectuado la reclamación por los cauces oficiales, tal y como se publica en el Periódico de Eivissa, probablemente desconociendo las múltiples reclamaciones que los centros han registrado hasta el momento por este asunto.

El Consell de Eivissa se pronuncia en el mismo sentido: “Todo el que quiera reunirse con nosotros puede hacer solicitud formal y lo valoramos, por supuesto”. Lo cierto es que el detonante para que el Consell haya empezado a resolver el problema de “la vuelta a casa” ha sido la repercusión mediática de la recogida de firmas, tal y como recalca la madre de la titular de la petición, Cristina Huguet. “Si las niñas no hubieran tirado adelante con la recogida de firmas todo seguiría igual. Estoy muy orgullosa de ellas y el centro también”, explica.

Escuelas de adultos, ciclos de noche e idiomas

Aunque la recogida de firmas no va como se esperaba, hasta el momento de esta redacción se registraban 420, la repercusión mediática del tema ha hecho que las autoridades competentes del Consell d'Eivissa, el departamento de Transportes y su titular Roberto Algaba se pongan manos a la obra para dar soluciones. De momento, el Consell d'Eivissa, a petición del centro IES Sant Agustí, ha modificado dos horarios de la línea de autobús L31, la urbana que recorre el área de Port des Torrent y Cala de Bou, para poder dar servicio a los alumnos del centro que, por horario, no llegaban a coger el bus a la salida de las clases. Las salidas a mediodía se retrasarán 10 minutos para que los estudiantes puedan llegar a casa.

El Consell d'Eivissa, a petición del centro IES Sant Agustí, ha modificado dos horarios de la línea de autobús L31, la urbana que recorre el área de Port des Torrent y Cala de Bou, para poder dar servicio a los alumnos del centro que, por horario, no llegaban a coger el bus a la salida de las clases

Sin embargo, Francisco Tienda, portavoz provisional de la Junta de Directores de los institutos de Eivissa y director del instituto Quartó de Portmany, en Sant Antoni –donde se cursa el Bachillerato de Artes Escénicas–, insiste en la importancia de la falta de un transporte adecuado para que los estudiantes puedan volver a sus casas después de las clases y en la nula respuesta del Consell d'Eivissa a las reclamaciones de los centros. “Nosotros desde es Quartó de Portmany hemos puesto muchas reclamaciones de manera oficial y hasta el momento no nos han contestado a ninguna, en ninguna ocasión”, afirma. El alumnado también se ha quejado y no ha habido feedback por parte de la Conselleria de Transportes.

Tienda se muestra sorprendido por la “buena noticia” sobre el cambio de horarios en el Instituto de Sant Agustí y espera que Transportes haga lo mismo con el resto de los centros que lo necesitan o lo han solicitado. A finales de mes, se reunirá la Junta de Directores de centros en la que cada uno pondrá sobre la mesa cuales son sus necesidades. El portavoz de la entidad asegura que el problema no es solo para el alumnado de bachillerato que se encuentra en estas circunstancias, sino que “se extiende a las escuelas de adultos, a los ciclos formativos de noche y a escuelas de idiomas”, concreta.

“Hay centros, como el nuestro, de bachillerato específico que recibe alumnado de toda la isla y que por cuestiones técnicas no pueden usar el transporte escolar gratuito (que se ha implantado este curso como novedad). Hemos pedido a la Conselleria insular de Transportes una solución para estos alumnos. En Mallorca hay más de un centro de estas especialidades, pero no es el caso de Eivissa, que solo dispone de un centro para cada especialidad”, añade. Es el caso de los grados de VDJ, Artes escénicas, Artes Plásticas y Escuela de Artes, por ejemplo.

“El transporte escolar no es un servicio discrecional”, explican a elDiario.es fuentes de la Conselleria de Educación. “Las rutas escolares de bachillerato están diseñadas para que se dé servicio al alumnado que está adscrito a un centro determinado”, añaden. De hecho, algunas de ellas van más allá del término municipal en el que se encuentra el instituto en particular. Sin embargo, los alumnos y alumnas que acuden a clase en un centro que no es el adscrito por su domicilio se quedan fuera de los trazados oficiales.

La Conselleria insiste en que es un tema que se sale de sus competencias y que el departamento trabaja en dar cada vez mejor servicio al alumnado. No obstante, desde la Junta de Directores de centros han transmitido la problemática a este departamento. “Lo hemos hecho presencialmente al conseller actual y al anterior para que nos ayuden a solicitar estos servicios. Hemos hablado con el director territorial de Educación, Juan Álvarez, y sabemos que es un tema que tienen sobre la mesa”, exponen. “También hemos hablado con el Consell Insular directamente, se ha tratado el asunto en el Consejo Insular Escolar, los alumnos se han quejado también y nuestras familias hicieron un escrito al Consell hace años. Asimismo, en primera persona, yo he hecho el registro de entrada y no se me ha dado respuesta”, detalla.

El resultado para los estudiantes es muy preocupante. Algunas de las consecuencias más visibles son: adolescentes deambulando por Eivissa esperando horas a que su bús salga hacia su pueblo después de una larga jornada de clases, padres que tienen que pedir permiso en el trabajo para poder llevar o traer a sus hijos del instituto e imposibilidad para encontrar tiempo para hacer deberes y coordinar las clases extraescolares y el ocio.

“No se pueden hacer todas las modificaciones a discreción”

Por su parte, el Consell Insular ha explicado a elDiario.es que “el servicio de bus es regular, general, no se pueden hacer todas las modificaciones a discreción”. “Hay que analizar todas las problemáticas una a una y estudiarlas a nivel técnico. Como dijimos en su dia, desde el Departamento estamos siempre disponibles para escuchar estas peticiones y trabajar en las que sean viables, como ha sido el caso de la L31”, arguyen, a pesar de que las quejas que se han remitido durante años no han recibido respuesta alguna.

“En el caso de l'Escola d'Arts ya se hizo hace unos años”, aseguran. Se refieren a la adaptación de horario que hizo el Consell a principio del curso 2021/2022 cuando se modificaba la salida del autobús de la línea 10, Eivissa–Sant Jordi– Aeropuerto, que retrasaba su horario 5 minutos, tal y como aparecía publicado en la web del Consell Insular, tras la reclamación de la dirección del centro. Sin embargo, el Consell no da cobertura de transporte en estos momentos al alumnado que acude al centro de otras partes de la isla.

Al cierre de esta edición, el Consell d'Eivissa ha anunciado que el horario de la línea L20A, que da servicio a la zona donde se encuentra el IES Balàfia, en Sant Llorenç, cambia su horario en dirección a Eivissa “para que salga a las 14:15 para que el alumnado pueda llegar a cogerlo después de las clases”, según asegura la máxima institución insular en nota de prensa. “Se trata de una medida provisional, durante el curso escolar, y que responde a una demanda concreta de este instituto y que beneficiará a más de 20 alumnos del centro. Desde el Ayuntamiento de Sant Joan han agradecido esta solución que permitirá poder contar con un autobús de vuelta a casa en horario adaptado”.