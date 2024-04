El Govern balear del PP diu que va desistir de la reclamació de les mascaretes a la trama Koldo perquè “fracassaria”

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, ha asseverat que l'Executiu autonòmic ha desistit de la reclamació de 2,6 milions d'euros de les mascaretes adquirides a l'empresa vinculada a la trama Koldo, iniciada per l'anterior Executiu socialista, perquè “estava abocada al fracàs”, però ha insistit que l'expedient de reclamació “no ha caducat”.

El representant del Govern ha indicat que el motiu d'aquesta renúncia va ser que “algú va trigar tres anys a intentar reintegrar els 2,6 milions d'euros” de les mascaretes -que eren de pitjor qualitat a les contractades- i perquè “algú va fer un certificat que deia que el contracte s'havia complert perfectament”. Costa es refereix, amb aquestes paraules, a l'anterior Govern presidit per Francina Armengol.

Per aquests motius, ha assenyalat que l'actual Govern va decidir emprendre una nova reclamació que, al seu parer, oferia “més garanties”, ja que es declarava nul el contracte amb l'empresa Soluciones de Gestión i, en aquest cas, es reclamaven els 3,7 milions d'euros de l'import total del contracte. Costa ha incidit que, en una anàlisi “detinguda” de l'expedient de la primera reclamació, “potser calia donar-li la raó a Soluciones de Gestión” i la conclusió final era que “l'empresa havia complert sobradament amb el contracte”, per la qual cosa, segons la seva manera de veure, aquesta reclamació podria resultar fracassada.

La caducitat de l'expedient

En la mateixa línia ha aprofundit la Conselleria de Salut que, en un comunicat posterior, s'ha referit a la roda de premsa que van oferir el 21 de març el mateix Costa i el director general de l'IbSalut, Javier Ureña, en què aquest darrer ha explicat que el motiu del desistiment de l'expedient de reclamació era la “dificultat en què prosperés”, a causa del “certificat de conformitat que l'Administració anterior va emetre a l'empresa el 12 d'agost del 2020” -durant el Govern socialista-.

La Conselleria diu que el termini de resolució de l'expedient de reclamació era de vuit mesos -i no tres, com defensa el jutge de l'Audiència Nacional Ismael Moreno- a comptar des del 24 dagost de 2023, d'acord amb l'article 212.8 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic. “L'aplicació d'aquest article als procediments de resolució de contracte a Balears va ser establerta per mitjà de l'Acord de la Comissió de la Junta Consultiva de Contractació de Balears de 30 de novembre de 2023 i així ho constata per mitjà d'una diligència la cap del departament de Contractació del Servei de Salut”, han al·legat des de Salut.

La Conselleria es refereix al següent document, que va ser signat per la cap del departament de Contractació del Servei de Salut setmanes després que el jutge Ismael Moreno apuntés que l'expedient hauria caducat durant l'època de Prohens, que el PP ataques a elDiario.es per fer-se ressò dels càlculs del jutge i que el Diario de Mallorca apuntés que, segons la jurisprudència del Tribunal Suprem, l'expedient estaria caducat i que, de fet, ho hauria fet durant el mandat de Prohens.

Costa ha assenyalat que en aquella roda de premsa que van oferir ell mateix i Ureña el 21 de març es va apuntar, “per error”, que el termini de desistiment era de tres mesos, però “en cap cas” aquests tres mesos eren “el termini vigent”, que en realitat era de vuit mesos, cosa que ha assenyalat que es va rectificar mitjançant aquest document de la cap del departament de Contractació.

En concret, en un document en què desestimen la continuïtat del procediment de reclamació, l'Executiu popular assegura que han de “rectificar” l'error de la resolució del 24 d'agost de 2023 en què ells mateixos assenyalaven un termini màxim de 3 mesos des del moment d'acord amb allò establert a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP). L'IB-Salut considera ara que el termini màxim per a la resolució parcial del contracte és en realitat de 8 mesos, d'acord amb el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

És a dir, el Govern balear del PP reconeix que “per error” li va indicar l'agost del 2023 a l'empresa de la trama Koldo que el termini per reclamar el sobrecost de les màscares era de tres mesos i, l'any següent, ja el març del 2024, quan l'escàndol de la trama Koldo havia sortit a la llum, quan José Luis Ábalos ja havia dimitit, quan Francina Armengol estava al punt de mira, quan el PP havia defensat que el procediment no havia caducat i quan el jutge havia afirmat que sí que ho havia fet, l'Executiu al·lega que en realitat és un termini de vuit mesos.

D'acord amb aquest termini de vuit mesos, una vegada presentades les al·legacions per part de l'empresa, encara quedaven cinc mesos per resoldre l'expedient. En qualsevol cas, el PP ha deixat sense efecte la possible caducitat de l'expedient, ja que ha decidit iniciar un nou procediment administratiu i n'ha desistit: l'IbSalut va optar per obrir el dia 21 de març passat una nova via administrativa per declarar la nul·litat del contracte i reclamar no només els 2,6 milions d'euros, sinó els 3,7 milions d'euros íntegres que van ser abonats a l'empresa.

El Servei de Salut ha reiterat que, des del punt de vista, hi ha “prou elements” per declarar la nul·litat de l'acte d'adjudicació del contracte a l'empresa i sol·licitar la restitució dels 3,7 milions d'euros a les arques de la comunitat autònoma. “Aquesta nova via administrativa oberta es va fonamentar en la manca de capacitat per contractar el subministrament objecte d'aquest contracte, ja que l'objecte social de l'empresa no contemplava la compra de les mascaretes, la manca de solvència econòmica de l'empresa i la manca de solvència tècnica de l'empresa”, ha defensat la Conselleria de Salut.