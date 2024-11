El Govern balear del PP sotmetrà a proves dentals els migrants per saber si són menors a canvi del suport de Vox als seus Pressupostos

Vox continua pressionant al PP a Balears per arrencar-li diferents mesures a canvi de brindar el seu suport als Pressupostos de 2025. I els conservadors segueixen plegant-se a les exigències de la formació d'extrema dreta malgrat la ruptura dels acords autonòmics de governabilitat entre ambdues formacions. Entre aquestes reivindicacions, el Govern balear, en mans dels populars, ha acceptat, a proposta dels de Santiago Abascal, fer proves dentals als migrants que arribin a les illes per determinar si són menors d'edat, en considerar que els estudis ossis actuals “tenen un marge d'error de cinc anys”, tal com han confirmat a elDiario.es fonts del PP.

Aquest dilluns, la portaveu de Vox al Parlament balear, Manuela Cañadas, manifestava que els populars havien expressat la seva conformitat amb aquesta mesura i, en aquest context, ha reclamat a l'Executiu autonòmic que “deixi de mirar cap a una altra banda” i “utilitzi tots els recursos disponibles per frenar aquest descontrol”, en al·lusió a l'arribada de migrants a les Balears. Cañadas ha subratllat que la mesura proposada entra a les competències de l'Executiu autonòmic.

La portaveu ha deixat anar que alguns partits polítics -referint-se principalment al PSOE i al PP- han canviat el relat en matèria d'immigració “quan han vist que perden vots”. Segons Cañadas, “ara tenen el discurs de Vox”, que es basa en la “necessitat urgent d'acabar amb la immigració il·legal”, augurant que la resta de partits “ho canviaran quan vegin que els vots se'ls escapen”.

Cañadas ha conclòs que els populars han entès els últims mesos que no tenen majoria absoluta i que els vots de Vox són necessaris. “Ja veiem el canvi de discurs en el tema d'immigració i estem negociant un altre tipus de mesures de diferents àmbits i per descomptat no renunciem a res de llengua i educació”, ha afegit.

Cal recordar que el 22 d'octubre passat, i després de diverses setmanes de negociacions, el Govern del PP va tirar endavant la seva proposta de sostre de despesa del 2025 gràcies a l'abstenció de Vox, que, a canvi, va aconseguir el compromís dels populars que no accediran al repartiment de menors estrangers no acompanyats que proposa el Govern central, així com la implantació d'altres mesures per lluitar contra la “immigració i l'ocupació irregular”.

El PP va necessitar a més dels vots del diputat per Formentera Llorenç Còrdova i de l'exdiputat de Vox Xisco Cardona, així com de l'abstenció d'un altre exparlamentari d'aquest partit, Agustí Buades, recolzant-se així en “trànsfugues”, com ho van qualificar des de l'oposició, per tirar endavant un límit de despesa fixat en 6.562 milions d'euros que els conservadors consideren “històric”. Davant d'això, els grups d'esquerres acusen el Govern de “maquillar” els seus números, que considera “insostenibles” i dirigits a “injectar més recursos al sector immobiliari ia la política del rendisme”.

De la mateixa manera, l'any passat, els conservadors ja es van plegar a les exigències de l'extrema dreta a l'hora d'aprovar els pressupostos del 2024, com el compromís de destinar 20 milions d'euros per desmantellar l'escola en catalàieliminar totes les subvencions a patronals i sindicats. “Vox no extorsiona ningú, només s'agenolla davant Déu”, va arribar a proclamar llavors la que fos portaveu parlamentària de Vox, Idoia Ribas.

Les anàlisis dentals, “il·legals”

Després de conèixer la mesura de les anàlisis dentals, la coordinadora d'Unidas Podemos a Balears, Lucía Muñoz, ha assegurat que aquestes proves “són il·legals” i ha titllat la idea de “nauseabunda”. La també regidora de l'Ajuntament de Palma s'ha referit a la Llei Orgànica de Protecció Integral a la infància i l'Adolescència davant de la Violència, aprovada el juny de 2021 i de la qual va ser ponent al Congrés dels Diputats.

Muñoz ha recordat que aquesta inclou una disposició que modifica la Llei Orgànica de Protecció Jurídica del Menor que prohibeix sotmetre'ls a proves mèdiques que comportin “nus integrals, exploracions genitals o altres especialment invasives” per determinar-ne l'edat. Així mateix, recull la necessitat que aquestes anàlisis siguin sotmeses a un principi de celeritat, comptin amb el consentiment de l'afectat i es facin d'una manera que respecti la seva dignitat i no suposi un risc per a la salut.