El Govern balear torna a demanar a l'Audiència Nacional que el consideri perjudicat en el cas Koldo

L'Advocacia de la Comunitat Autònoma de Balears ha formalitzat aquest divendres un recurs contra la segona negativa del jutge de l'Audiència Nacional, Ismael Moreno, de permetre la seva personació com a perjudicada en el cas Koldo.

Així ho ha anunciat el portaveu i vicepresident del Govern, Antoni Costa, durant la roda de premsa posterior al Consell de Govern. Segons el conseller, “és qüestió de dies” que el perjudici a les arques autonòmiques es materialitzi, quan Brussel·les confirmi la descertificació dels fons europeus amb què es va pagar el contracte a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL.

“Demanem a l'Audiència Nacional que s'anticipi a alguna cosa que passarà amb tota seguretat”, ha declarat el que també és conseller d'Economia, Hisenda i Innovació.

Costa ha explicat que aquest divendres era el darrer dia hàbil per presentar aquest recurs, en espera de tenir la confirmació definitiva d'Europa respecte als fons que van sufragar els 3,7 milions d'euros per màscares que van resultar de pitjor qualitat a les contractades.

En aquest sentit, Costa ha aclarit que han “volgut esgotar totes les vies” insistint en els mateixos arguments que en els seus escrits previs. Un nou rebuig no tancaria la porta a tornar a intentar aquesta personació quan Brussel·les ja hagi oficialitzat la descertificació de la despesa.

El jutge no veu prejudici

Cal recordar que l'Audiència Nacional ja ha rebutjat en dues ocasions que l'IbSalut, el Servei Balear de Salut, pugui intervenir en la causa com a perjudicat. La raó és que aquell contracte es va finançar amb fons europeus i per això el magistrat entén que no hi ha cap mal a la Comunitat.

En aquest context, el departament que dirigeix Antoni Costa va iniciar una descertificació de fons, per 3,9 milions -en afegir costos de transport i d'assistència tècnica- que ja s'ha traslladat a Brussel·les. El conseller donava per fet aquest dijous que Europa la confirmarà, davant de les sospites de “frau”.

Aquesta descertificació repercutirà en un descompte de fons al Govern en futurs pagaments europeus, per la qual cosa per al Govern “és obvi” que les Balears són part perjudicada.

Des de Balears ressalten que estaven obligats a promoure aquesta descertificació de fons en aplicació de protocols antifrau de fons FEDER, destacant que l'anterior Executiu no adjuntés a l'expedient l'informe sobre la qualitat insuficient de les màscares.

“L'expedient no va caducar”

Aquest dijous el Govern va desistir d'una primera reclamació a Soluciones de Gestión per 2,6 milions d'euros per iniciar una revisió d'ofici anul·lant el contracte des de l'origen. Tant Costa com la consellera de Salut, Manuela García, han tornat a insistir aquest divendres que el motiu d'aquest desestiment és que tenia poca probabilitat de prosperar a causa d'un document signat el 2020 on l'Ib-Salut avalava el subministrament, negant que estigui relacionat amb la caducitat de l'expedient. “Vam reiterar amb total seguretat que aquest expedient no va caducar, perquè el termini eren vuit mesos”, ha asseverat Costa.

La versió del Govern xoca amb els càlculs que fa el jutge de l'Audiència Nacional Ismael Moreno. En una interlocutòria, Moreno al·ludeix als indicis que apunten a la influència que Koldo García hauria exercit en benefici de Soluciones de Gestión amb l'objectiu que la petició de devolució per part de l'anterior Govern (el de Francina Armengol) no prosperés i, d'aquesta manera, “afavorir la mercantil i el seu titular”.

La Guàrdia Civil apunta a les pressions que haurien rebut, per part de la trama, els responsables actuals de l'Executiu balear del PP a finals del 2023 perquè la reclamació no tirés endavant i finalment caduqués, com sostenen els investigadors que va acabar succeint el mes de gener passat -sota la presidència de la popular Marga Prohens- sense que els conservadors fessin res per evitar-ho.

Amb tot, la Guàrdia Civil esmenta comunicacions entre els empresaris implicats en la causa de les quals s'agafa que, si l'Administració balear, en el termini de tres mesos (amb data límit el 18 de gener de 2024) no es pronunciava expressament sobre l'expedient de reclamació, es produiria la caducitat del procediment administratiu i, per tant, la reclamació dels gairebé tres milions d'euros.

De fet, el mateix president de l'Ib-Salut, Javier Ureña, ha reconegut que, en el document amb què el 24 d'agost passat es va formalitzar la reclamació dels 2,6 milions -un mes i mig després que el Govern d'Armengol remetés in extremis un requeriment a l'empresa per sol·licitar la devolució del sobrecost-, es va indicar “per error” que el termini de caducitat de la mateixa era de tres mesos.