'Jaque Mate': la gran trama de narcotràfic que ha ressuscitat el fantasma de la corrupció política a Mallorca

La operació 'Jaque Mate', que ha permès desarticular a Mallorca una de les organitzacions d'introducció de cocaïna més grans a Espanya procedent de Sud-amèrica, ha ressuscitat els vells fantasmes de la corrupció a l'illa. El sumari d'aquesta macrocausa, una de les investigacions més importants impulsades fins ara contra el narcotràfic a Balears, ha destapat suposats negocis i vincles entre membres de PP, Vox i el principal líder de la xarxa, a més de la presumpta utilització d'un pis de protecció oficial com a 'guarderia' de la droga i suposats contactes amb un club de futbol per aprofitar la seva estructura empresarial amb l'objectiu de blanquejar els diners procedents de les activitats il·lícites investigades.

Les indagacions van culminar fa dues setmanes amb l'arrest de 64 persones, entre les quals hi ha Joaquín Fernández 'El Prestamista' –conegut per la seva participació al programa de televisió 'Gipsy Kings'–, i es van saldar amb la intervenció de més d'una tona de cocaïna, diversos quilos d'haixix, marihuana i vidre, 15 vehicles d'alta gamma, 220.000 euros en efectiu, dues armes curtes, una escopeta i 32 immobles valorats en més de set milions d'euros. Un centenar de comptes bancaris també han estat bloquejats. Des de l'esclat de l'operació, tres persones més s'han entregat en dependències de l'Institut Armat, entre elles el pare de l'històric narcotraficant 'El Ove'.

Un dels noms que apareixen al sumari del procediment judicial –si bé de forma tangencial– és el de Joan Fageda, qui fos batle de Palma pel PP entre 1991 i 2003 i senador, a compte d'un suposat negoci a comú amb Carlos Cortés 'El Charly', president de la Federació d'Associacions Gitanes de Balears i principal investigat en aquesta macrocausa. L'ex primer edil nega haver mantingut amb ell qualsevol tipus d'activitat il·lícita. Cortés, per part seva, defensa la seva innocència i es desvincula de qualsevol vincle amb el narcotràfic des que el 2017 sortís de la presó després de complir 14 anys de presó per delictes similars.

Les indagacions situen Cortés com la persona que suposadament dirigia tota l'operativa de l'organització per les relacions directes amb els històrics caps del narcotràfic i el seu gran coneixement i experiència en les tècniques per a la introducció de substàncies estupefaents des de la península. Segons la Guàrdia Civil, 'el Charly' hauria aprofitat el seu rol a les associacions gitanes per no aixecar sospites, “tancant el cercle necessari per permetre's opacitat en els seus actes delictius”.

Temor que “tot sortís a la llum”

L'atestat, al qual ha tingut accés elDiario.es, fa esment, en concret, a una trucada entre 'El Charly' i, pel que sembla, un missatger de Fageda, de nom José Luis, en què aquest dóna explicacions a Cortés “sobre algun tipus de negoci, probablement il·lícit, que havia resultat negatiu, fent una referència clara que [Fageda] tenia por que 'tot sortís a la llum'”. 'El Charly', en escoltar aquestes paraules, li respon tot seguit: “Això no”, emplaçant-lo a prendre un cafè per “no estar per telèfon parlant”, cosa que per a l'Equip de Delinqüència Organitzada i Antidroga (EDOA) reflecteix “les mesures de seguretat que aquest investigat [Cortés] desenvolupa quan tracta sobre temes que poguessin estar vinculats a la seva activitat il·lícita”.

En concret, la conversa va tenir lloc el 5 de maig de 2023, a les 12:48 hores. Els investigadors assenyalen que, de l'anàlisi d'aquesta trucada, “es presumeix que el José Luis fa de missatger entre 'Charly' i l'antic batle de Palma Joan Fageda, tement que surti a la llum algun assumpte entre ells”. En aquest sentit, l'exalt càrrec del PP va manifestar recentment a Diari de Mallorca que va mantenir “dues o tres reunions” amb Cortés, emmarcades en la campanya electoral per als comicis municipals del maig del 2023, aclarint que actuava en nom del PP. “El partit em va demanar que em reunís amb els col·lectius per fer una llista de les seves necessitats”, assegura Fageda, que incideix: “Era campanya electoral i 'el Charly' ens va demanar diners. No hi havia res il·legal”.

Les sospites al voltant de la captació de vots entre la comunitat gitana de Mallorca sobrevola des de fa dècades a Palma, quan per menys sufragis els partits aconseguien un regidor. L'actual batle de Palma, Jaime Martínez (PP), va sortir la setmana passada en defensa del seu partit asseverant que els contactes mantinguts per membres de la formació amb el presumpte narco no tenen res a veure amb la captació de vots dels residents de Son Banya . “Tots els partits polítics tenen relació amb tots els col·lectius i amb les associacions”, remarca.

A tres quilòmetres de la capital balear i aixecat el 1968 per Integración Gitanos Mallorquines (Ingima) per allotjar prop de 600 persones procedents de les barraques palmesanes des Molinar i Son Pardo, Son Banya es va convertir amb el pas dels anys en un cobejat nínxol de vots per als partits que s'anaven succeint al poder. El patriarca Gabriel Cortés Radó va assegurar al seu dia que el telèfon va rebre les trucades de l'expresident Jaume Matas, del seu factòtum José María Rodríguez i de dirigents de la desapareguda i ara ressuscitada Unió Mallorquina (UM).

Un cementiri de luxe fallit

Cal recordar que Fageda ja va estar al seu dia al focus de la polèmica arran de la ruïnosa posada en marxa d'un cementiri privat de luxe que tenia previst convertir-se en el primer cementiri d'aquestes característiques a Espanya. Privat, però finançat amb fons públics. El projecte va ser promogut a principis dels anys noranta per l'empresa Bon Sosec SA, participada minoritàriament per Fageda quan aquest era batle de Palma. L'ex primer edil va intervenir en la promoció i edificació del cementiri a través de la seva empresa Edificacions i Construccions Domus, que havia fundat amb el seu pare el 1967. El negoci, però, va resultar infructuós i el 1992 el llavors president balear, Gabriel Cañellas (PP), va autoritzar una inversió pública de 425 milions de pessetes al cementiri a través de la societat semipública Societat Balear de Capital Risc.

L'operació no era fútil atès que, quatre anys abans, tres dels socis de Bon Sosec havien injectat mig milió de pessetes cadascun a la Fundació Illes Balears, entitat d'aparent caràcter benèfic creada el 1988 per Cañellas. Va ser aquesta, a més, l'empresa a través de la qual l'expresident balear entre el 1983 i el 1995 –primer sota les sigles d'Aliança Popular i després del Partit Popular– va cobrar un suborn de 50 milions de pessetes -redistribuïts amb posterioritat entre els proveïdors de la campanya electoral del PP prèvia als comicis europeus del 1989- per l'adjudicació de les obres del túnel de Sóller, convertit en epicentre del primer gran cas de corrupció impulsat a les Balears.

Paradoxalment, Bon Sosec, adquirit el 1997 per l'Ajuntament de Palma, ha vist enterrar, des de la seva adquisició per part del Consistori, diversos membres de la comunitat gitana. Enrere queda la multitudinària comitiva que el 1999 va acomiadar el 'Tío Kiko', entre els integrants de la qual hi havia el mateix Fageda.

Reunions de Vox a Son Banya

L'operació 'Jaque Mate', tot i això, no només 'esquitxa' de reüll a l'exbatle popular. La Guàrdia Civil al·ludeix, així mateix, a les trobades que haurien mantingut al poblat barraquista de Son Banya, considerat el principal 'supermercat' de la droga a Mallorca, alguns regidors de Vox, així com a la suposada vinculació d'aquests amb 'El Charly '. El portaveu de Vox a l'Ajuntament de Palma, Fulgencio Coll, va assegurar la setmana passada que desconeixia “l'altra cara” de Carlos Cortés i va expressar la seva “sorpresa” quan es va assabentar de l'operatiu “i què deia”. “La seva vida, el seu comportament i la seva gent mai va fer pensar que era del que ara se l'acusa”, va manifestar Coll en una roda de premsa convocada divendres passat per explicar les relacions del seu partit amb la Federació d'Associacions Gitanes de Balears, presidida per 'El Charly'.

El portaveu es va remuntar al 21 de maig del 2020, data en què va situar l'inici de la seva relació amb Cortés. “Volia parlar amb mi, ens vam asseure i em va dir que havia complert 14 anys de presó i que volia canviar les coses”, va recordar. Tot seguit, 'El Charly' li va expressar la seva intenció de “fer tot el possible per defensar els drets del poble gitano”. “D'aquesta relació han sortit trucades i trobades amb l'objectiu d'ajudar des del punt de vista social. En cap concepte, ni al principi ni al llarg de la legislatura, ni Vox ni jo vam anar a caçar vots del poble gitano”, assevera el portaveu de la formació d'extrema dreta. L'exbatle de Palma José Hila (PSOE) va deixar entreveure l'any passat l'existència d'“un pacte entre Vox i els veïns de Son Banya” i va confiar que “algun dia explicaran quin és”.

Del 'clan dels Valencians' a Son Banya

La Guàrdia Civil apunta que l'organització investigada en el marc de l'operació 'Jaque Mate' proveïa el conegut com a 'clan de los Valencianos', banda assentada a Puerto de Sagunto (València) que distribuïa la droga per tot el territori. nacional, inclosa Mallorca. Els investigadors assenyalen, fins i tot, que els caps haurien necessitat el suport d'entramats criminals amb un alt poder de desestabilització als països europeus pels seus mètodes violents i les seves pràctiques al blanqueig de capitals.

L'Institut Armat sospita, a més, que el fet que els investigats en l'operació 'Jaque Mate' mantinguessin una relació directa amb el poblat de Son Banya els hauria proporcionat un lloc ideal per romandre a l'anonimat delictiu “gràcies a l'hermetisme del lloc”. “Un hermetisme ofert, entre altres raons, per les relacions familiars existents entre els diferents clans, cosa que els hauria permès presumptament planificar les seves activitats delictives encaminades a introduir grans partides de substàncies estupefaents en un àmbit de confiança, sense aixecar sospites i emparant-se en reunions fàcilment justificables des d'aquestes relacions familiars”.

La Guàrdia Civil investiga, fins i tot, si 'el Charly' va poder utilitzar l'estructura empresarial del Reial Avilès Club de Futbol per blanquejar diners procedents del narcotràfic, com consta a l'atestat de l'Equip de Delinqüència Organitzada Antidroga. Els investigadors relacionen Cortés amb el president de l'anterior club, Diego Baeza, després d'haver detectat “una sèrie de desplaçaments i reunions” entre tots dos. Els agents emmarquen aquestes trobades en una “possible operativa de blanqueig de capitals” per part del Charly, si bé Baeza no figura com a detingut ni com a investigat en la causa. Segons el club, l'única relació produïda entre Baeza i el Real Avilés amb Cortés va ser la participació i el pagament d'una opció de compra, d'aproximadament 80.000 euros, que tenia el Charly en virtut d'un acord subscrit amb l'anterior propietat de l'equip .

Mansions de luxe i túnels subterranis

Les actuacions policials de 'Jaque Mate' han comptat amb diverses fases, la tercera a Mallorca, després de més d'un any i mig d'investigacions en col·laboració amb organismes internacionals com la DEA nord-americana i les policies de Portugal, Brasil i Colòmbia. A l'últim dispositiu, dut a terme a Mallorca el 13 de març passat, van ser detingudes 39 persones, entre les quals figuren 'El Charly' i Joaquín Fernández 'El Prestamista', conegut per la seva participació al programa de televisió 'Gipsy Kings'. Fonts pròximes a la investigació assenyalen que les indagacions han permès dibuixar un esquema de col·laboració entre tots dos amb 'El Pablo', líder del conegut com a 'clan de la Soledat', actualment a la presó per narcotràfic.

Les fonts consultades situen 'El Prestamista' com a “inversor” d''El Charly': el primer li facilitaria fons per adquirir la droga i transportar-la fins a Mallorca per via marítima des de València, a més de proporcionar una via alternativa per Barcelona. Presumptament, aquest canal sortiria al seu torn a 'El Pablo' per a la seva distribució, principalment a les barriades palmesanes de Son Gotleu i La Soledat. Se sospita que 'El Prestamista', que ha defensat la seva innocència, també es quedaria una petita part per vendre-la pel seu compte.

En el marc d'aquesta operació, la Guàrdia Civil va irrompre en un xalet de luxe d''El Pablo' sota la superfície del qual van detectar una extensa xarxa de túnels subterranis per connectar amb diferents habitatges com a presumible via d'escapament. Un portaveu de la Guàrdia Civil a Balears, Antonio Montalvo, va explicar que la troballa va sorprendre els investigadors. El túnel que partia de la mansió es bifurcava en diverses direccions, i, si bé ja constava amb uns 30 metres de longitud, encara no estava acabat. De la mateixa manera, l'organització havia comunicat diversos habitatges contigus perforant envans per comptar amb punts de fugida addicionals. El coronel en cap de la Guàrdia Civil a Balears, Alejandro Hernández, no va dubtar a felicitar els agents implicats en l'operació: “Ha estat una operació molt ben executada i molt ben dirigida”.