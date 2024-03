Mansions i túnels subterranis: així es va implantar a Mallorca una de les grans vies d'entrada de cocaïna a Espanya

La Guàrdia Civil ha donat per desarticulada, amb l'operació 'Jaque Mate', una de les organitzacions d'introducció de cocaïna més grans a Espanya, amb més d'una tona de cocaïna intervinguda i 64 persones detingudes a diversos punts del país, la major part a Balears.

L'operació ha comptat amb diverses fases, de les quals el desplegament aquest dimecres a Mallorca va constituir la tercera, culminant més d'un any i mig d'investigacions en col·laboració amb organismes internacionals com ara la DEA nord-americana i les policies de Portugal, Brasil i Colòmbia.

El cop de la Guàrdia Civil acaba amb un entramat complex d'introducció de cocaïna des de Sud-amèrica a través de Portugal. El grup proveïa el 'clan dels valencians', que alhora distribuïen la droga per tot el territori nacional, inclosa Mallorca.

El balanç de la macrooperació, dirigida pel Jutjat d'Instrucció número 7 de Palma juntament amb la Fiscalia Antidroga, és de 60 registres i 15 vehicles d'alta gamma intervinguts, així com 300.000 euros en efectiu i 40 immobles per valor de 8 ,8 milions d'euros. A això s'hi suma el bloqueig de 148 comptes bancaris i la intervenció de més d'una tona de droga.

A la primera fase de l'operació van ser arrestades nou persones, incloent-hi el responsable del càrtel colombià a Espanya. La detenció es va produir mentre extreia 1,3 tones de cocaïna camuflades dins de blocs de granit brasiler, en una nau industrial a la localitat murciana de Cehegín. Presumptament, des d'aquí la banda distribuïa la droga per tot Espanya.

La segona fase va incloure 23 registres amb 16 detencions a València, Palma i Toledo. A més de confiscar drogues i 80.000 euros en efectiu, les autoritats van bloquejar 48 comptes bancaris i van intervenir propietats valorades en 1,8 milions d'euros.

Col·laboració entre 'El Charly', 'El prestador' i 'El Pablo'

Així, la fase final de l'operació es va iniciar la matinada del 13 de març, amb 71 registres, 11 a València i la resta a Mallorca. En aquesta fase han estat arrestades 39 persones, de les quals 23 han passat a disposició judicial divendres al matí.

Entre els detinguts aquest dimecres figuren el president de la Federació d'Associacions Gitanes de Balears (Fagib), Carlos Cortés 'El Charly', i Joaquín Fernández 'El Prestamista', conegut per la seva participació al programa de televisió 'Gipsy Kings '.

Fonts properes a la investigació han informat que les indagacions han permès dibuixar un esquema de col·laboració entre tots dos amb 'El Pablo', líder del clan de la Soledat, actualment a la presó per narcotràfic.

En detall, les fonts consultades situen 'El Prestamista' com a “inversor” d''El Charly': el primer li facilitaria fons per adquirir la droga i transportar-la fins a Mallorca per via marítima des de València, a més de proporcionar una via alternativa per Barcelona.

Presumptament, aquest canal sortiria al seu torn a 'El Pablo' per a la seva distribució, principalment a Son Gotleu i La Soledat. Es creu que 'El Prestamista' també es quedaria una petita part per vendre-la pel seu compte.

Túnels subterranis

Dins de l'operació, la Guàrdia Civil irrompia aquest dijous en un xalet de luxe d''El Pablo', sota el qual van trobar una xarxa de túnels subterranis per connectar amb diferents vivendes com a presumible via d'escapament. Un portaveu de la Guàrdia Civil a les Balears, Antonio Montalvo, ha explicat davant els mitjans de comunicació que la troballa va sorprendre els investigadors.

El túnel que partia de la mansió es bifurcava en diverses direccions, i si bé tenia ja uns 30 metres de longitud, no estava acabat.

Així mateix, l'organització també havia comunicat diversos habitatges contigus perforant envans per comptar amb punts de fugida addicionals. A aquestes mesures de seguretat s'hi afegeixen portes blindades als punts de venda, dispositius de destrucció ràpida de la droga i càmeres de vigilància instal·lades a la via pública en un barri de Palma.

Vuit plantacions de marihuana

A les actuacions a Palma s'han desmantellat vuit plantacions de marihuana. També s'hi han intervingut diversos quilos d'haixix, marihuana, cocaïna i vidre. D'altra banda, s'han confiscat 15 vehicles de gamma alta, 220.000 euros, dues armes curtes i una escopeta, així com 32 immobles valorats en més de set milions d'euros. A això cal afegir-hi el bloqueig d'un centenar de comptes bancaris.

L'operació ha estat duta a terme per la Unitat Orgànica de Policia Judicial de Balears i per l'Equip de Crim Organitzat a les Illes de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil. Han comptat amb la col·laboració de la Unitat Especial d'Intervenció (UEI), el Grup d'Acció Ràpida (GAR), l'Agrupació de Reserva i Seguretat (ARS) i el Servei Cinològic de la Guàrdia Civil.

El coronel en cap de la Guàrdia Civil a Balears, Alejandro Hernández, ha felicitat els agents implicats. “Ha estat una operació molt ben executada i molt ben dirigida”, ha remarcat a la Comandància, on s'han exposat droga, diners, armes i altres objectes intervinguts.