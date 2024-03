'Jaque Mate': la gran trama de narcotráfico que ha resucitado el fantasma de la corrupción política en Mallorca

La operación 'Jaque Mate', que ha permitido desarticular en Mallorca una de las mayores organizaciones de introducción de cocaína en España procedente de Sudamérica, ha resucitado los viejos fantasmas de la corrupción en la isla. El sumario de esta macrocausa, una de las mayores investigaciones impulsadas hasta el momento contra el narcotráfico en Balears, ha destapado supuestos negocios y vínculos entre miembros de PP, Vox y el principal cabecilla de la red, además de la presunta utilización de un piso de protección oficial como 'guardería' de la droga y supuestos contactos con un club de fútbol para aprovechar su estructura empresarial con el objetivo de blanquear el dinero procedente de las actividades ilícitas investigadas.

Las pesquisas culminaron hace dos semanas con el arresto de 64 personas, entre quienes se encuentra Joaquín Fernández 'El Prestamista' –conocido por su participación en el programa de televisión 'Gipsy Kings'–, y se saldaron con la intervención de más de una tonelada de cocaína, varios kilos de hachís, marihuana y cristal, 15 vehículos de alta gama, 220.000 euros en efectivo, dos armas cortas, una escopeta y 32 inmuebles valorados en más de siete millones de euros. Un centenar de cuentas bancarias también han sido bloqueadas. Desde el estallido de la operación, otras tres personas se han entregado en dependencias del Instituto Armado, entre ellas el padre del histórico narcotraficante 'El Ove'.

Uno de los nombres que aparecen en el sumario del procedimiento judicial –si bien de forma tangencial– es el de Joan Fageda, quien fuese alcalde de Palma por el PP entre 1991 y 2003 y senador, a cuenta de un supuesto negocio en común con Carlos Cortés 'El Charly', presidente de la Federación de Asociaciones Gitanas de Balears y principal investigado en esta macrocausa. El ex primer edil niega haber mantenido con él cualquier tipo de actividad ilícita. Cortés, por su parte, defiende su inocencia y se desvincula de cualquier vínculo con el narcotráfico desde que en 2017 saliese de la cárcel tras cumplir 14 años de prisión por delitos similares.

Las pesquisas sitúan a Cortés como la persona que supuestamente dirigía toda la operativa de la organización por sus relaciones directas con los históricos jefes del narcotráfico y su gran conocimiento y experiencia en las técnicas para la introducción de sustancias estupefacientes desde la península. Según la Guardia Civil, 'el Charly' habría aprovechado su rol en las asociaciones gitanas para no levantar sospechas, “cerrando el círculo necesario para permitirse opacidad en sus actos delictivos”.

Miedo de que “todo saliera a la luz”

El atestado, al que ha tenido acceso elDiario.es, hace mención, en concreto, a una llamada entre 'El Charly' y, al parecer, un mensajero de Fageda, de nombre José Luis, en la que éste le da explicaciones a Cortés “sobre algún tipo de negocio, probablemente ilícito, que había resultado negativo, haciendo una referencia clara a que [Fageda] tenía miedo de que 'todo saliera a la luz'”. 'El Charly', al escuchar esas palabras, le responde acto seguido: “Eso no”, emplazándole a tomar un café para “no estar por teléfono hablando”, lo que para el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) refleja “las medidas de seguridad que este investigado [Cortés] desarrolla cuando trata sobre temas que pudieran estar vinculados a su actividad ilícita”.

En concreto, la conversación tuvo lugar el 5 de mayo de 2023, a las 12:48 horas. Los investigadores señalan que, del análisis de esa llamada, “se presume que el tal José Luis hace de mensajero entre 'Charly' y el antiguo alcalde de Palma Joan Fageda, temiendo que salga a la luz algún asunto entre ellos”. En este sentido, el ex alto cargo del PP manifestó recientemente a Diario de Mallorca que mantuvo “dos o tres reuniones” con Cortés, enmarcadas en la campaña electoral para los comicios municipales de mayo de 2023, aclarando que actuaba en nombre del PP. “El partido me pidió que me reuniera con los colectivos para hacer una lista de sus necesidades”, asegura Fageda, quien incide: “Era campaña electoral y 'el Charly' nos pidió dinero. No había nada ilegal”.

Las sospechas en torno a la captación de votos entre la comunidad gitana de Mallorca sobrevuela desde hace décadas en Palma, cuando por menos sufragios los partidos lograban un concejal. El alcalde de Palma, Jaime Martínez (PP), salió la semana pasada en defensa de su partido aseverando que los contactos mantenidos por miembros de la formación con el presunto narco no tienen nada que ver con la captación de votos de los residentes de Son Banya. “Todos los partidos políticos tienen relación con todos los colectivos y con las asociaciones”, remarca.

A tres kilómetros de la capital balear y levantado en en 1968 por Integración Gitanos Mallorquines (Ingima) para alojar a cerca de 600 personas procedentes de las barracas palmesanas de Es Molinar y Son Pardo, Son Banya se convirtió con el paso de los años en un codiciado nicho de votos para los partidos que se iban sucediendo en el poder. El patriarca Gabriel Cortés Radó aseguró en su día que su teléfono recibió las llamadas del expresidente Jaume Matas, de su factótum José María Rodríguez y de dirigentes de la desaparecida y recién resucitada Unió Mallorquina (UM).

Un cementerio de lujo fallido

Cabe recordar que Fageda ya estuvo en su día en el foco de la polémica a raíz de la ruinosa puesta en marcha de un cementerio privado de lujo que tenía previsto convertirse en el primer camposanto de estas características en España. Privado, pero financiado con fondos públicos. El proyecto fue promovido a principios de los años noventa por la empresa Bon Sosec S.A., participada de forma minoritaria por Fageda cuando éste era alcalde de Palma. El ex primer edil intervino en la promoción y edificación del cementerio a través de su empresa Edificaciones y Construcciones Domus, que había fundado junto a su padre en 1967. El negocio, sin embargo, resultó infructuoso y en 1992 el entonces presidente balear, Gabriel Cañellas (PP), autorizó una inversión pública de 425 millones de pesetas en el cementerio a través de la sociedad semipública Sociedad Balear de Capital Riesgo.

La operación no era baladí dado que, cuatro años antes, tres de los socios de Bon Sosec habían inyectado medio millón de pesetas cada uno en la Fundació Illes Balears, entidad de aparente carácter benéfico creada en 1988 por Cañellas. Fue ésta, además, la empresa a través de la cual el expresidente balear entre 1983 y 1995 –primero bajo las siglas de Alianza Popular y luego del Partido Popular– cobró un soborno de 50 millones de pesetas –redistribuidos con posterioridad entre los proveedores de la campaña electoral del PP previa a los comicios europeos de 1989– por la adjudicación de las obras del túnel de Sóller, convertido en epicentro del primer gran caso de corrupción impulsado en Balears.

Paradójicamente, Bon Sosec, adquirido en 1997 por el Ajuntament de Palma, ha visto enterrar, desde su adquisición por parte del Consistorio, a varios miembros de la comunidad gitana. Atrás queda la multitudinaria comitiva que en 1999 despidió al 'Tío Kiko', entre cuyos integrantes se encontraba el propio Fageda.

Reuniones de Vox en Son Banya

La operación 'Jaque Mate', sin embargo, no sólo 'salpica' de soslayo al exalcalde popular. La Guardia Civil alude, asimismo, a los encuentros que habrían mantenido en el poblado chabolista de Son Banya, considerado el principal 'supermercado' de la droga en Mallorca, algunos regidores de Vox, así como a la supuesta vinculación de éstos con ‘El Charly’. El portavoz de Vox en el Ajuntament de Palma, Fulgencio Coll, aseguró la semana pasada que desconocía “la otra cara” de Carlos Cortés y expresó su “sorpresa” cuando se enteró del operativo “y lo que decía”. “Su vida, su comportamiento y su gente nunca dio que pensar que era de lo que ahora se le acusa”, manifestó Coll en una rueda de prensa convocada el pasado viernes para explicar las relaciones de su partido con la Federación de Asociaciones Gitanas de Balears, presidida por 'El Charly'.

La operación 'Jaque Mate' apunta a los encuentros que habrían mantenido en el poblado de Son Banya, considerado el principal 'supermercado' de la droga en Mallorca, algunos regidores de Vox así como a la supuesta vinculación de éstos con ‘El Charly’

El portavoz se remontó al 21 de mayo de 2020, fecha en la que situó el inicio de su relación con Cortés. “Quería hablar conmigo, nos sentamos y me dijo que había cumplido 14 años de cárcel y que quería cambiar las cosas”, recordó. Acto seguido, 'El Charly' le expresó su intención de “hacer todo lo posible para defender los derechos del pueblo gitano”. “De esta relación han salido llamadas y encuentros con el objetivo de ayudar desde el punto de vista social. Bajo ningún concepto, ni al principio ni a lo largo de la legislatura, ni Vox ni yo fuimos a cazar votos del pueblo gitano”, aseveró el portavoz de la formación de extrema derecha. El exalcalde de Palma José Hila (PSOE) dejó entrever el año pasado la existencia de “un pacto entre Vox y los vecinos de Son Banya” y confió en que “algún día explicarán cuál es”.

Del 'clan de los Valencianos' a Son Banya

La Guardia Civil apunta a que la organización investigada en el marco de la operación 'Jaque Mate' abastecía al conocido como ‘clan de los Valencianos’, banda asentada en Puerto de Sagunto (València) que a su vez distribuía la droga por todo el territorio nacional, incluida Mallorca. Los investigadores señalan, incluso, que los cabecillas habrían necesitado el apoyo de entramados criminales con un alto poder de desestabilización en los países europeos por sus métodos violentos y sus prácticas en el blanqueo de capitales.

El Instituto Armado sospecha, además, de que el hecho de que los investigados en la operación 'Jaque Mate' mantuvieran una relación directa con el poblado de Son Banya les habría proporcionado un lugar ideal para permanecer en el anonimato delictivo “gracias al hermetismo del lugar”. Un hermetismo ofrecido, entre otras razones, por las relaciones familiares existentes entre los distintos clanes, lo que les habría permitido presuntamente planificar sus actividades delictivas encaminadas a introducir grandes partidas de sustancias estupefacientes en un ámbito de confianza, sin levantar sospechas y amparándose en reuniones fácilmente justificables desde esas relaciones familiares.

La Guardia Civil investiga, incluso, si 'el Charly' pudo utilizar la estructura empresarial del Real Avilés Club de Fútbol para blanquear dinero procedente del narcotráfico, como consta en el atestado del Equipo de Delincuencia Organizada Antidroga. Los investigadores relacionan a Cortés con el presidente del anterior club, Diego Baeza, tras haber detectado “una serie de desplazamientos y reuniones” entre ambos. Los agentes enmarcan esos encuentros en una “posible operativa de blanqueo de capitales” por parte de 'el Charly', si bien Baeza no figura como detenido ni como investigado en la causa. Según el club, la única relación producida entre Baeza y el Real Avilés con Cortés fue la participación y pago de una opción de compra, de aproximadamente 80.000 euros, que tenía 'el Charly' en virtud de un acuerdo suscrito con la anterior propiedad del equipo.

Mansiones de lujo y túneles subterráneos

Las actuaciones policiales de 'Jaque Mate' han contado con varias fases, la tercera de ellas en Mallorca, tras más de un año y medio de investigaciones en colaboración con organismos internacionales como la DEA estadounidense y las policías de Portugal, Brasil y Colombia. En el último dispositivo, llevado a cabo en Mallorca el pasado 13 de marzo, fueron detenidas 39 personas, entre quienes figuran 'El Charly' y Joaquín Fernández 'El Prestamista', conocido por su participación en el programa de televisión 'Gipsy Kings'. Fuentes próximas a la investigación señalan que las pesquisas han permitido dibujar un esquema de colaboración entre ambos con 'El Pablo', líder del conocido como 'clan de La Soledat', actualmente en prisión por narcotráfico.

Las fuentes consultadas sitúan a 'El Prestamista' como “inversor” de 'El Charly': el primero le facilitaría fondos para adquirir la droga y transportarla hasta Mallorca por vía marítima desde València, además de proporcionar una vía alternativa por Barcelona. Presuntamente, este canal surtiría a su vez a 'El Pablo' para su distribución, principalmente en las barriadas palmesanas de Son Gotleu y La Soledat. Se sospecha que 'El Prestamista', que ha defendido su inocencia, también se quedaría una pequeña parte para venderla por su cuenta.

En el marco de esta operación, la Guardia Civil irrumpió en un chalet de lujo de 'El Pablo' bajo cuya superficie detectaron una extensa red de túneles subterráneos para conectar con diferentes viviendas como presumible vía de escape. Un portavoz de la Guardia Civil en Balears, Antonio Montalvo, explicó que el hallazgo sorprendió a los investigadores. El túnel que partía de la mansión se bifurcaba en varias direcciones, y, si bien constaba ya con unos 30 metros de longitud, aún no estaba terminado. Del mismo modo, la organización había comunicado varias viviendas contiguas perforando tabiques para contar con puntos de huida adicionales. El coronel jefe de la Guardia Civil en Balears, Alejandro Hernández, no dudó en felicitar a los agentes implicados en la operación: “Ha sido una operación muy bien ejecutada y muy bien dirigida”.