L'ultra Le Senne s'aferra al càrrec de president del Parlament i diu que la seva dimissió “no se sosté”

El president ultra del Parlament balear, Gabriel Le Senne, ha assenyalat que l'argument que ha de dimitir després de trencar Santiago Abascal l'acord d'investidura amb el PP a les Balears “no se sosté”. “Em van nomenar per l'acord d'investidura i a [Marga] Prohens també”, ha apuntat sobre la presidenta balear del PP.

Així s'ha expressat el president de la Cambra aquest dimarts en declaracions als mitjans després de la presa de possessió de Juan Torres com a nou delegat de Defensa, després de ser preguntat per l'afirmació de la portaveu de Vox a Balears, Manuela Cañadas, qui ha dit aquest dilluns que “per coherència” si Le Senne deixés el seu càrrec també ho hauria de fer la presidenta del Govern, Marga Prohens.

Igualment, el president ha assegurat que entén la decisió presa des de la direcció nacional de Vox de trencar els acords a les comunitats autònomes i ha destacat que es tracta d'un “moviment estratègic”. “És clar que estic amb la direcció nacional del meu partit, no podria ser d'una altra manera”, ha afegit.

Pel que fa a la Junta de Portaveus que tindrà lloc aquest dimecres i en què es tractarà la moció de remoció presentada per l'oposició per remoure'l, el president de la Cambra ha indicat que no espera “molta novetat”. “Quan deia que el càrrec és una càrrega dic que porto ja un any i per una qüestió o per una altra m'he vist qüestionat amb força freqüència”, ha assenyalat, remarcant que si el ple decideix remoure'l “no hi haurà cap problema”. “Mentre no em remoguin, jo continuaré complint el meu deure”, ha conclòs.

Aquest dimecres s'abordaran les queixes presentades per les socialistes Mercedes Garrido i Pilar Costa després que Le Senne trenqués a l'hemicicle una fotografia d'Aurora Picornell, la 'Pasionaria' balear afusellada pel franquisme la nit de reis de 1937. Així mateix, s'informarà si es convoca la diputació permanent perquè acordi si se celebrarà o no un ple extraordinari per debatre i votar la moció de remoció registrada contra el president de la Cambra. Paradigmàticament, Le Senne és l'únic que té potestat per convocar-la.

Vox amenaça el PP

Manuela Cañadas també va afirmar aquest dilluns que el seu partit no participarà en cap pacte de govern amb el PP si aquest no es compromet de manera “clara” a posar en marxa un pla de deportacions massives. “A Espanya no hi cap tota l'Àfrica, no volem ser França. Si no, plorarem sang”, va abundar. Les seves paraules entren en clara contradicció amb la presència de Vox al Consell Insular de Mallorca, encarregat de les competències en matèria d'immigració a l'illa i del govern del qual -en pacte amb el PP- ha descartat sortir-ne.

Cañadas va manifestar que la formació a Balears ha rebut el suport “unànime” de les seves bases per trencar el seu acord d'investidura subscrit a inicis de legislatura i traduït en 110 mesures programàtiques, que la diputada d'extrema dreta també ha donat per trencat, deixant a l'aire l'aprovació d'iniciatives com la derogació de la Llei autonòmica de memòria democràtica. Els conservadors governen en solitari a les Balears gràcies a l'adopció d'aquest acord i d'haver donat suport al nomenament de Le Senne com a màxim responsable del Parlament.

Divendres passat, Prohens va manifestar que donava “per fet” que Le Senne dimitirà perquè, segons el seu punt de vista, és l'única manera que l'anunci d'Abascal efectuat un dia abans -el de retirar el suport als governs de PP després d'acceptar la formació d'Alberto Núñez Feijóo el repartiment de menors migrants no acompanyats- es faci efectiu a Balears. “Abascal ahir [dijous passat] va ser molt clar i va dir que es trencaven els governs de totes les comunitats autònomes i aquí l'única contraprestació [de Vox] era la presidència del Parlament”, va assenyalar la presidenta balear.

Cañellas va manifestar la “postura ferma” de Vox contra la immigració il·legal, alhora que va titllar “d'error estratègic” la decisió del PP de repartir per les diferents comunitats autònomes els immigrants menors d'edat no acompanyats, una mesura que el partit d'extrema dreta es nega a acceptar. Segons la portaveu parlamentària, aquesta mesura “només atraurà més migrants”, asseverant que a Balears la situació és “especialment crítica” en veure's “reactivada” la ruta migratòria algeriana. Cañellas va afirmar que és Núñez Feijóo qui “ha canviat d'opinió. Vox no negocia amb els principis ni amb els votants”.

Respecte a Le Senne, va assegurar que la permanència d'aquest a la presidència del Parlament no és “contradictòria” al fet que Vox hagi retirat el seu suport als governs amb Vox. Tot i això, ha assenyalat que ara mateix es troben “en els primers dies d'aquestes decisions”. Així mateix, en ser interpel·lada sobre què passarà amb les mesures pactades juntament amb el PP, com la supressió de la Llei de memòria democràtica, es va limitar a respondre: “Cada partit és lliure de fer el que vulgui. Gran part dels acords ja eren dins del programa electoral del PP”.