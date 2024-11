El PP cedeix davant de Vox i inclou als Pressupostos una partida per crear una oficina antiokupació a Balears

L'esborrany dels Pressupostos de Balears per al 2025 ja inclouen la partida que exigeix Vox per crear una oficina antiokupació a canvi de donar suport als comptes del proper any. La portaveu adjunta del PP, Marga Duran, assegurava aquest dimarts, tot i això, desconèixer l'existència d'una assignació per a la posada en marxa d'aquest ens, tot i que va reconèixer que des del seu partit “no els semblaria malament” atès que l'okupació “és un problema ciutadà” i “no és un invent” de determinats partits polítics.

Durant el lliurament del projecte de llei que comença a la tramitació dels Pressupostos, el conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, ha informat aquest dimecres de la inclusió d'aquesta partida, encara que no l'ha concretada. Sí que ha avançat, amb tot, que la xifra és inferior als 250.000 euros que reclamen els de Santiago Abascal, encara que aquesta s'igualarà durant la tramitació parlamentària.

En plena negociació dels comptes autonòmics del 2025, Vox reclamava aquest dimarts al PP 250.000 euros per impulsar una Oficina Antiokupació similar a la recentment posada en marxa a l'Ajuntament de Palma. A canvi, la formació d'extrema dreta ha renunciat a la creació de la seva polèmica Oficina de Llibertat Lingüística, que pretenia lluitar contra “la imposició” del català a les illes amb multes de fins a 100.000 euros a qui no complissin les seves disposicions. El mes de setembre passat, els populars, que governen en solitari les illes amb el puntual suport extern de Vox, van frenar amb la seva abstenció la posada en marxa d'aquest ens dirigit a equiparar el castellà amb la llengua pròpia de les illes, el català.

Mentrestant, Costa ha anunciat que, encara que no hi ha una partida específica per al pla pilot de lliure elecció de llengua, sí que es durà a terme una campanya de promoció de l'elecció de llengua en primer ensenyament adreçada als pares. El conseller ha negat que aquestes propostes derivin del fet que Vox “els hagi pressionat les femelles” sinó que són fruit del diàleg per arribar a acords “en benefici de tots”.

El també vicepresident del Govern balear ha desgranat el projecte de pressupostos per conselleries i departaments i ha posat especial èmfasi en la “potent inversió” que es realitzarà el proper any en cicle de l'aigua i en els increments salarials del personal sanitari. “Cal cuidar els que ens cuiden”, ha insistit. El conseller s'ha referit a la congelació salarial dels alts càrrecs, que únicament percebran els increments que l'Estat autoritzi.

Per conselleries i altres organismes, destaquen els increments pressupostaris de Salut (81 milions) i IB-Salut (137 milions); Educació (63 milions d'euros) i habitatge (20 milions). També és notable, “per raons òbvies”, ha afegit el vicepresident econòmic, l'increment pressupostari per a la Conselleria del Mar i el Cicle de l'aigua.

Cal recordar que, durant el ple celebrat la setmana passada al Parlament, el PP treia endavant la seva proposta de sostre de despesa del 2025 gràcies a l'abstenció de Vox, que, a canvi, ha arrencat als conservadors el compromís de que no accediran al repartiment de menors estrangers no acompanyats que proposa el Govern central, així com la implantació d'altres mesures per lluitar contra la “immigració i l'ocupació irregular”.

Amb els vots dels 25 diputats del PP, del parlamentari per Formentera Llorenç Còrdova i de l'exdiputat de Vox Xisco Cardona, la Cambra aprovava així un límit de despesa fixat en 6.562 milions d'euros que els populars qualifiquen d'“històric”. Davant d'això, l'oposició acusa el Govern de “maquillar” els seus números, que considera “insostenibles” i dirigits a “injectar més recursos al sector immobiliari ia la política del rendisme”.