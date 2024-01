La 'anomalía constitucional' de Formentera: por qué es la única isla sin senador propio

Durante la tramitación de la modificación del artículo 49 de la Constitución, el diputado Vicenç Vidal (Sumar MÉS) introdujo una enmienda para cambiar también el artículo 69.3 de la Carta Magna y solucionar una anomalía histórica: que Formentera tenga un senador propio. Sin embargo, la Mesa del Congreso rechazó dicha petición. En declaraciones a los medios de comunicación, Vidal señaló a Francina Armengol (PSOE), presidenta del Congreso de los Diputados, como una de las responsables. El diputado balear afirmó que se trataba de una decisión “insensata” de PP y PSOE, en la Mesa del Congreso, que bloqueaba “unas enmiendas a la reforma constitucional con el único objetivo de no afrontar con valentía el debate territorial” e impidiendo “poner fin a una discriminación histórica de la ciudadanía balear”.

Formentera es la única de las islas de los archipiélagos balear y canario que no tiene un senador propio. La isla lleva arrastrando esta anomalía histórica desde el año 2007, cuando se creó el Consell Insular de Formentera. Anteriormente, únicamente contaba con un ayuntamiento como institución local propia. La reforma del Estatut d’Autonomia, con Francesc Antich (PSOE) como presidente del Govern, separó el Consell Insular d’Eivissa i Formentera en dos instituciones separadas: Consell d’Eivissa, por un lado, y Consell de Formentera, por otro. Formentera tiene otra singularidad única que la diferencia respecto al resto de las islas españolas: es la única que unifica en una institución las competencias de un ayuntamiento y las propias del Consell Insular.

Pero entonces, ¿por qué Formentera no tiene un senador propio mientras que el resto de islas sí que lo tiene? La respuesta está en el tercer punto del artículo 69 de la Constitución. “En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores –Gran Canaria, Mallorca y Tenerife– y uno a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma”, afirma la Carta Magna. Se redactó así, posiblemente, porque en 1978 no se vislumbraba la posibilidad de que Formentera avanzara tanto en su autogobierno. Es decir, Eivissa y Formentera se unificaron en una agrupación porque en 1978 no existía el Consell Insular de Formentera.

“El Estatut se reformó en 2007 y esto implicaba que la Constitución quedaba un poco obsoleta”, explica a elDiario.es Guillermo Bezzina, politólogo de Passes Perdudes. En este sentido, Bezzina considera que, en cuanto a organización territorial, la Carta Marga está “muy inacabada” porque “no hubo un acuerdo de cómo debía ser, aunque sí hay un mínimo común denominador que es lo que dice la Constitución”. Así, el politólogo apunta a que el título VIII, respecto a la organización territorial, “no acaba de definir muy bien en qué tipo de Estado vivimos, si es un Estado autonómico, a medio camino entre el Estado federal o descentralizado”. “La Constitución, por ejemplo, no hace un listado de autonomías”, especifica.

En teoría, solo una modificación del artículo 69 permitiría que Formentera tuviera su propio senador, aunque las actuales tensiones entre el PSOE y PP dificultan que dicho entendimiento pueda llegar a producirse. De todos modos, antes de la modificación del artículo 49 de la Constitución este mes de enero, para eliminar la palabra “disminuido” y sustituirla por “personas con discapacidad”, la Carta Magna solo se había modificado en dos ocasiones.

Una situación anómala desde 2007

¿Y por qué no se hizo en 2007, cuando el Govern balear reformó su Estatut d’Autonomia? El politólogo Bezzina recuerda que entre 2007 y 2011 “se inicia el proceso independentista en Catalunya y se abre el debate territorial, aunque no surge de la nada porque dicho debate es una constante”. Durante estos años empezó el procés y el Tribunal Constitucional recortó el Estatut de Catalunya de 2006 en la sentencia de 2010. En este contexto de tensión, Bezzina recuerda que sin el acuerdo entre PP y PSOE “no se puede reformar prácticamente nada: ni antes, ni ahora, ni en 2015, cuando el bipartidismo se debilitó, porque cualquier reforma de la Constitución necesita dos tercios o tres quintos de los votos de las cámaras (Congreso y Senado)”.

Sin embargo, según el politólogo, existen otros cauces para abrir el debate constitucional. “La Constitución siempre ofrece la posibilidad de pedir un referéndum constitucional en todo el Estado si un 10% de los diputados o senadores lo pide”, analiza Bezzina. Es decir, 35 diputados. “Existe un pacto para no pedir este referéndum constitucional, pero es verdad que diferentes partidos se podrían haber puesto de acuerdo para pedir este referéndum. Los motivos son, claramente, no abrir este debate constitucional”, añade.

El senador ibicenco del PP, Miguel Jerez, defendió que la reforma constitucional tenía la única intención de modificar el artículo 49, mientras que Milena Herrera, diputada del PSOE por Eivissa, afirma a elDiario.es que las declaraciones de Vidal, responsabilizando a Francina Armengol, fueron muy injustas. “Armengol estaba de baja por enfermedad, no estuvo ni en la Mesa del Congreso ni en el pleno. Pero aunque no votó, por responsabilidad, la Mesa tenía que atender el dictamen de los juristas de la Cámara, que decían que las enmiendas no cumplían con los requisitos de modificación de la Constitución. Me parece especialmente grave porque Sumar sabía que eso era así”, asegura Herrera.

El debate territorial: la cuestión de fondo

El politólogo Bezzina insiste en que el trasfondo que hay detrás del asunto de Formentera es la negación de abordar el debate territorial. “La iniciativa del diputado de Sumar MÉS no es la única que no ha entrado. Tampoco ha entrado la iniciativa de Compromís que quería reformar un artículo de la Constitución para incluir el derecho histórico valenciano. Es un acuerdo unánime de todos los partidos de la Comunitat Valenciana, pero ha sido vetado por la Mesa del Congreso”, asevera. Así, Bezzina cree que si PP y PSOE pactan reformar la Constitución para abordar la reivindicación de Formentera, después se pueden abrir nuevos debates.

“Seguramente saldrían muchas más [iniciativas] y se abriría este debate de la reforma constitucional”, valora el politólogo. A efectos prácticos, la iniciativa de Formentera, indica Bezzina, no supone prácticamente ningún cambio en la configuración del Estado. “Solo la actualiza”, asegura. Sin embargo, añade, el problema es que “no hay ningún consenso” para abordar el debate territorial. “No lo hubo hace 40 años, ni hace 20, ni tampoco lo hay ahora”, insiste.

En este sentido, Bezzina profundiza en que, durante los peores momentos de la crisis del procés, el PSC insistió en la necesidad de abordar la reforma constitucional del Estado, una reivindicación que el PSOE también llevó a su programa. “En cambio, ahora ya prácticamente no se habla del tema. Podemos y Sumar, partidos más a la izquierda, lo han llevado en sus programas, pero sin el suficiente altavoz mediático”, analiza.

Por otro lado, el politólogo cree que podría haber alguna opción para que Formentera tuviera un senador propio sin necesidad de reformar la Constitución. Aunque aclara que él no es jurista, Bezzina interpreta que dado que la Constitución dice en su artículo 69.3 que cada ‘Cabildo o Consejo Insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de senadores’, si se reformara la Ley Orgánica del Régimen Electoral (LOREG), incluyendo al senador de Formentera, tal vez el Tribunal Constitucional, encargado de interpretar la Carta Magna, podría valorar lo que los juristas denominan “mutaciones constitucionales”.

Es decir, el Tribunal Constitucional podría interpretar que, con la reforma del Estatut d’Autonomia de 2007, el contexto social, político e institucional ha cambiado, y por tanto, interpretar que Formentera tiene que tener su propio senador. “Algún jurista ha señalado en alguna ocasión que se podría reinterpretar la Constitución porque el contexto ha cambiado”, incide Bezzina.

¿Hay margen para un acuerdo?

La diputada en el Congreso por Eivissa, Milena Herrera, afirma a este diario que el PSOE trabajará para que Formentera tenga un senador propio. Aún así, reconoce las dificultades porque, según indica, “tenemos que ser muy conscientes de que estamos hablando de modificar la norma fundamental del Estado”. “Una norma que, en todos sus años de vigencia, solo ha tenido tres modificaciones, contando la última modificación que se acaba de hacer”, asegura.

Por tanto, Herrera lamenta que “hay una dificultad para poder llevar a cabo esos cambios” y añade que “se tiene que trabajar intentando construir consenso”. “Un consenso que ahora mismo es muy difícil teniendo en cuenta la situación política y parlamentaria que tenemos”, reconoce. Así, la diputada socialista apunta a que, pese a que era una modificación “lógica y de justicia”, ha sido difícil reformar el artículo 49 de la Constitución para que “a las personas discapacitadas las nombremos así y no con otros calificativos muy ofensivos”. “Solo lo hemos conseguido después de muchos años de trabajo”, atestigua.

La socialista considera que el PP está muy reacio a introducir modificaciones en la Constitución. Para modificar el artículo 49, Herrera señala que la condición que les “puso el Partido Popular es que no se debía abrir el debate, en estos momentos, a otras modificaciones”. “¿Por qué? Eso es algo a lo que tiene que responder el Partido Popular. Entiendo que porque creen que la situación política que hay no es idónea para introducir otros cambios”, argumenta. Sin embargo, se muestra esperanzada de que se pueda realizar esta modificación durante esta legislatura.

“Creo que ni se imaginaban, los redactores de la Constitución, que Formentera conseguiría este grado de autogobierno e independencia que supone tener un consell propio. De hecho, el Consell de Formentera es una institución absolutamente única en el engranaje institucional de este país porque es la única institución que tiene, a la vez, competencias municipales y propias de un consell”, valora Herrera.

La diputada del PSOE cree que pese a que hay una amplia mayoría a favor de que Formentera tenga un senador propio, esta mayoría se tiene que ver plasmada en el Congreso de los Diputados. “El PSOE intentará construir este consenso y sacar adelante esta reforma con diálogo y antes de la próxima convocatoria electoral”, insiste Herrera.

En cuanto al rechazo de la enmienda presentada por Vidal, la socialista señala que “cuando Sumar presenta dos enmiendas no referidas al artículo 49, los letrados del Congreso emitieron un informe jurídico -que ya tenía precedente porque ya había ocurrido anteriormente en una de las reformas anteriores- diciendo que, para modificar un artículo diferente del propuesto, tiene que ir firmado por dos grupos parlamentarios o por un mínimo de diputados que Sumar no tiene”. Según indica, los letrados de la Cámara informaron de que “no se podían atender estas enmiendas”.

elDiario.es había pactado una entrevista con un representante del PP ibicenco en Madrid, que finalmente no se ha podido realizar, por problemas de agenda del miembro popular.

Dos presidentes de Formentera se sienten agraviados

El presidente no adscrito del Consell de Formentera, Lorenç Córdoba, ha criticado duramente la decisión de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, al “impedir la votación de la enmienda presentada por el diputado de Sumar MÉS, Vicenç Vidal, para que los cambios en la Constitución Española para eliminar el concepto de disminuido incluyesen también la petición de un senador propio para Formentera”.

Córdoba ha recordado que “se trata de una reivindicación histórica de la isla”. “Ya en la pasada legislatura, el Consell Insular de Formentera aprobó por unanimidad una proposición presentada y defendida por mí en la que se instaba al Gobierno a avanzar en la creación de la figura de un senador propio para la isla”, ha añadido. “Una propuesta que fue aprobada también por el Parlamento (...) y que el Congreso de los Diputados tiene paralizada desde hace más de dos años y medio”, ha lamentado.

Por su parte, Alejandra Ferrer, expresidenta del Consell de Formentera y consellera de Gent per Formentera en la oposición, ha lamentado a elDiario.es que la isla ha perdido “la oportunidad de tener voz propia en el Senado”. “Con la enmienda presentada por el diputado Vicenç Vidal a la modificación de la Constitución podríamos haber puesto fin a esta discriminación histórica, pero con el bloqueo de PP y PSOE (...), Formentera seguirá siendo la única isla de España que no tiene representación en el Senado”, ha lamentado. “Los partidos nacionales no defienden en el Estado lo que prometen en las Islas”, ha insistido Ferrer, y ha recordado que Gent per Formentera presentó, junto al PSOE, una Proposición de Ley que fue aprobada por unanimidad en el Parlament. “Los grandes partidos no tienen voluntad de tramitarla”, ha concluido.