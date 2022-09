El Consell aprueba sin MÉS la propuesta para el patrocinio al RCD Mallorca en un pleno sin sorpresas

El Consell de Mallorca ha aprobado este martes, en un pleno que se ha desarrollado sin sorpresas, la modificación de crédito para la propuesta de patrocinio deportivo al RCD Mallorca, que ha contado con el apoyo de PSIB, Unidas Podemos, PI y Cs y el voto en contra de PP, MÉS y Vox como estaba previsto.

En detalle, tal como se había anunciado, MÉS, uno de los socios de gobierno, ha votado en contra del expediente que incluye la ayuda al RCD Mallorca --y al Atlético Baleares--, una modificación de crédito de 1,17 millones, y a favor del resto, los clubes semiprofesionales y deporte base, de unos 850.000 euros.

Durante el debate, el portavoz de MÉS, Guillem Balboa, ha reiterado que no pueden apoyar “acuerdos cerrados entre una empresa privada y una institución pública” de los que no se les ha “hecho parte a pesar de ser parte del gobierno”, y ello “en base a una cantidad prefijada” de la que no conocen “cómo ni por qué motivos se ha fijado”.

El conseller de MÉS también ha criticado que se pretenda suplementar “cueste lo que cueste” esa cantidad con aportaciones de otras instituciones “para llegar a la cantidad pactada”.

El portavoz del PP, Llorenç Galmés, ha acusado al Consell de “dañar el nombre” del RCD Mallorca con el “espectáculo montado” en el equipo de gobierno. Además ha exigido al conseller Serra que antes de votar mostrase el documento en el que el RCD Mallorca desiste de la ayuda inicial aprobada en el patronato de la Fundació Mallorca Turisme.

Por su parte, el portavoz de Vox, Tolo Gili, ha sugerido que la ayuda al RCD Mallorca es un “pago encubierto” por un acuerdo entre el club y el Ayuntamiento de Palma, que también preside el PSIB, para la venta de terrenos del Lluís Sitjar.

El conseller de Transición, Turismo y Deportes del Consell, Andreu Serra (PSIB), ha afeado a PP y Vox su voto en contra cuando en su día apoyaron la propuesta inicial en la Fundació Mallorca Turisme, la que contemplaba un patrocinio al RCD Mallorca para que Son Moix se llamara 'Visit Mallorca Estadi'.

En esta línea, el portavoz socialista Andreu Alcover ha considerado que PP y Vox “comenzaron a salivar ante la posibilidad de que el pacto se rompiera” cuando MÉS y Podemos se manifestaron en contra del patrocinio de promoción turística.