PP y Vox rompen las negociaciones en Palma y los conservadores gobernarán en minoría

PP y Vox no han llegado a un acuerdo para gobernar juntos en Palma y el popular Jaime Martínez será el alcalde de la capital balear en un gobierno en minoría. Lo ha anunciado Fulgencio Coll, candidato de Vox en Palma y general retirado, en una rueda de prensa convocada de urgencia este viernes por la mañana. Los partidos han esperado hasta el último momento -este sábado se constituyen los ayuntamientos- para anunciar que no hay acuerdo. Las negociaciones se han mantenido en secreto hasta ahora. Desde Vox han dejado claro que querían entrar en el equipo de gobierno y desde el PP que querían gobernar solos.

Martínez será alcalde de Palma este sábado porque es la lista más votada, pero se encontrará durante la legislatura con la oposición “constructiva y contundente” por parte de Vox, según Coll, quien cree que el gobierno popular nace con “absoluta debilidad”. “Vox tendría suficiente fuerza para revertir las políticas de izquierdas en un gobierno de coalición, pero la alternativa por la que ha optado el PP es un gobierno débil con un alcalde, 10 regidores [del PP] y 18 concejales en la oposición”, ha manifestado.

Según Vox, “no ha habido ninguna colaboración más allá de un pacto programático y siempre después del 23 de julio”, una postura que no comparte la ultraderecha. “Esto es malo para la ciudad de Palma. No es responsabilidad de Vox, sino del señor Martínez, que quiera ir en solitario nos preocupa. Después de dos encuentros y una conversación telefónica, el PP se ha negado a pactar. El motivo lo desconocemos. No ha habido inconveniente en pactar en otros municipios, tampoco debería haberlo para pactar en Palma. Cuesta entender la cerrazón de Martínez”, ha añadido.

Palma era una de las últimas incógnitas que quedaba por resolver, después de que PP y Vox ya hayan pactado en otros municipios de Mallorca como Calvià -donde Vox se ha quedado con áreas tan importantes como Igualdad o Policía Local- , Llucmajor, Marratxí y Alcúdia. Las negociaciones entre ambos partidos no han sido fáciles en Palma, donde el PP consiguió ser la lista más votada (32,18% votos, 11 concejales), por delante del PSOE (8 regidores), Vox (6 concejales), Més per Mallorca (3 regidores) y Podemos (1 concejal). El PP gobernará en minoría con 11 de los 29 regidores.

En diferentes entrevistas, Coll ha ido trasladado a Martínez que sólo contemplaban la posibilidad de entrar en el equipo de gobierno ahora, sin esperar a que se celebrasen las elecciones generales del 23 de julio para llegar a un posible pacto. “O entramos ahora o no entramos”, comentó en esRadio, ya que la intención del PP en la capital balear ha sido siempre gobernar en solitario. Coll también ha dejado caer en varias ocasiones que para el PP sería “difícil” gobernar en minoría porque desde Vox estaban dispuestos a hacerle una oposición “constructiva”, los mismos términos que ha utilizado este viernes.

Sin avances en el Govern

PP y Vox también están teniendo unas negociaciones difíciles para investir a Marga Prohens, ganadora de las elecciones autonómicas del 28M, como presidenta de Balears. Los populares, como sucede con Palma, quieren un gobierno en solitario liderado por Prohens, mientras que Vox insiste en el modelo de Castilla y León -donde la ultraderecha forma parte del Ejecutivo autonómico y ostenta la vicepresidencia-.

Este miércoles, Vox y PP volvieron a reunirse para certificar que, de momento, sus posturas están muy alejadas. Fuentes del PP señalaron a elDiario.es que, en todo momento, el acuerdo que han ofrecido a Vox es un pacto de investidura para “gobernar en solitario”. Los conservadores habrían puesto sobre la mesa la opción de cerrar un acuerdo para una reforma fiscal y medidas de apoyo a las familias. Las mismas fuentes han indicado que las negociaciones continuarán los próximos días.

Por otro lado, el PP solicitó al Parlament que retrase la decisión de fijar una fecha para la constitución de la cámara autonómica, que estaba prevista para el 20 de junio, para continuar negociando con el partido ultraderechista. El reglamento de la Cámara contempla que se pueda organizar con 48 horas de antelación, con lo cual, PP y Vox tienen este jueves y viernes para llegar a un entendimiento. El fantasma de una posible repetición electoral planea con cada vez más fuerza sobre el archipiélago.

Feijóo: “El ‘sanchismo’ da lecciones para los pactos”

El presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, estuvo este jueves en Palma junto a los pesos pesados del partido en Balears -entre ellos, Prohens y Martínez-. Feijóo remarcó el “momento histórico” que, a su juicio, están viviendo los conservadores después de los resultados de los comicios locales y autonómicos del 28 de mayo, si bien en ningún momento mencionó a Vox, con quien está cosechando acuerdos en toda España.

Sin embargo, sí que cargó contra el PSOE por los pactos que están cerrando los socialistas para gobernar allá donde pueden sumar mayoría. “El ‘sanchismo’ da lecciones para los pactos y dice lo que está bien y lo que está mal”, valoró. “Entregan la diputación de Tarragona a los independentistas de ERC, varias ciudades de Galicia a los nacionalistas gallegos -sin nombrar al BNG- y ‘mercadean’ en Navarra con uno de los condenados y encarcelados por terrorismo de ETA que va en las listas de EH Bildu”, resumió.

Sobre la ganadora de las elecciones en Balears, Marga Prohens, Feijóo dijo que es “una presidenta valiente, exigente, libre, ilusionada, preparada y dispuesta a pelear por estas islas”. “Los ciudadanos de las Illes Balears (...) le han dado un apoyo muy superior al que los más optimistas podían esperar”, valoró. “Marga Prohens será una magnífica presidenta porque ha ganado limpiamente las elecciones”, aseveró.