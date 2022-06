Sonia Vivas, la concejala de Palma cesada por el Orgullo: “El alcalde quería cortarme la cabeza y ha usado una excusa absurda”

Sonia Vivas (Barcelona, 1978) atiende a elDiario.es el mismo día en que ha sido cesada como concejala en el Ajuntament de Palma y ha renunciado a su acta como regidora. El alcalde, José Hila, ha firmado este jueves el decreto que la revoca como responsable del área de Justicia Social, Feminismo e Igualdad. La celebración del Orgullo LGTBI en Palma (la 'Pride Week') ha sido el episodio que ha desencadenado este final, si bien Vivas apunta que también ha habido un fuerte componente político y que ella ya le había dicho a Hila que quería irse.

La 'Pride Week', que ha estado cargada de varias polémicas –desde la cancelación de Putochinomaricón por la invitación de una exdiputada de Vox a las declaraciones de que “vendrá gente del campo que nunca ha visto a una lesbiana”, pronunciadas por la organizadora del evento, Kristin Hansen–, ha sido finalmente cancelada. José Hila lo ha anunciado este jueves, al mismo tiempo que comunicaba que había cesado a Vivas. Ella defiende que el alcalde ha actuado de mala fe porque ella le había trasladado este miércoles por la noche que quería renunciar.

“El alcalde es un mentiroso”, defiende Vivas, quien acusa a Hila de actuar de manera “sucia” y “desleal” en su cese. “No es una decisión fácil, pero es la mejor opción posible. La vida consiste en tomar decisiones. La situación era insostenible”, ha dicho por su parte José Hila, quien gobierna gracias a un tripartito entre Més per Palma, Podemos y PSOE.

Vivas tampoco tiene buenas palabras para su partido, Podemos: “El ambiente interno es lo mas tóxico que yo me he encontrado en mi vida. Peor que 15 años juntos de policía en la calle de noche”, comenta Vivas, que fue policía local de la ciudad antes de aterrizar en la política de la mano de Podemos.

¿Cómo ha vivido el proceso de destitución? Ha comentado a otros medios de comunicación que tenía la intención de irse antes de que el alcalde firmara el decreto.

El liderazgo de José Hila ha sido tan débil que ha comparecido [en una rueda de prensa] después de que publicaran los medios de comunicación que yo me iba. Media hora después de que saliera en la prensa que me iba, ha dicho él que me echaba. El hecho de que un alcalde haga eso demuestra falta de liderazgo y, además, es engañar a la ciudadanía. Me parece mentirle a la gente.

¿Le había comentado su intención de irse?

Se lo dije ayer [miércoles] por la noche. Hemos tenido dos reuniones al respecto, una de ellas donde dije que me quería marchar. De esta hace mes y medio. Y luego una conversación anoche. Me ha parecido muy sucio y desleal.

Lo que le faltaba era registrar la renuncia.

Sí. Me parece una jugada sucia.

La celebración del Orgullo ha estado envuelta de varias polémicas. ¿Qué ha empañado el evento?

Lo que lo ha empañado todo ha sido la batalla política. Una persona de una asociación [Kristin Hansen] que se enfrentaba por primera vez a un micro y que, además, es alemana, puede decir algo que sonó ridículo e hizo gracia [las declaraciones de que “vendrá gente del campo que nunca ha visto a una lesbiana”]. Ha habido hasta memes. Sí se escogió a Malena Contestí [ex diputada de Vox]... pues ella se fue del partido diciendo que eran unos homófobos. O sea, no me parece mal. Y, además, yo, como concejala, no le puedo decir a las entidades a quién tienen que subir a una tarima o a quién no. Mi trabajo no es juzgar lo que hacen las entidades, sino facilitar la participación de la gente. ¿Por qué los partidos políticos de la izquierda tienen secuestrado el movimiento LGTB y obligan de alguna manera a que el movimiento LGTB tenga que tener un discurso político? Hay un montón de entidades que son apolíticas porque están en otras cosas, no en la lucha partidista. Por ejemplo, el movimiento LGTBI tiene un gran número de personas cristianas. Yo, como concejala, no podría negarles la participación. El movimiento es tan plural que mi trabajo es de apoyo a todos. Entonces, de alguna manera, se me ha pedido que yo bloqueara a una entidad, porque era una entidad que estaba hablando de turismo LGTB. En Mallorca, parece que el turista es el enemigo, cuando es un lugar donde vienen muchísimos turistas. Yo prefiero un turismo LGTBI de calidad que gente que se nos tira de los balcones.

O sea, que buscaba que la celebración del Orgullo fuera lo más plural posible.

Participaban cinco entidades, entre ellas, Ben Amics. Yo, como mujer lesbiana, y como concejala LGTB, no puedo impedir la participación de una persona solamente porque no tiene un discurso que guste a los compañeros del gobierno.

¿Envió una nota de prensa en nombre de Unidas Podemos [en la que se criticaba a miembros del Ejecutivo municipal]?

La mandó la secretaria del Grupo Municipal de Podemos y la redactamos el compañero Rodrigo Romero y yo.

Es que el alcalde ha dicho en la rueda de prensa que...

El alcalde es un mentiroso. Esa nota la creamos el compañero Rodrigo Romero y yo. Rodrigo es el portavoz del equipo de gobierno de Unidas Podemos en el Ayuntamiento y él me llamó para pedirme que la escribiéramos juntos. Él estaba al teléfono y yo a las teclas. Se la pasamos a la secretaria del partido y se envió. Hila me quiere cortar la cabeza desde hace tiempo y ha encontrado una excusa absurda.

El alcalde, en la rueda de prensa, ha dicho que su compañero no se ve reflejado en esa nota que se distribuyó a los medios de comunicación y que era algo suyo, personal.

Yo te digo a ti que yo tengo todos los chats que demuestran que eso es mentira, que el alcalde miente, y que me atribuye un delito y que, a lo mejor, como me está atribuyendo un delito, una calumnia, tengo que obrar en consecuencia.

En relación a su propio partido [Podemos], ¿cómo se siente?

Voy a ser muy sincera respecto a Podemos. Para mí Podemos ha sido un desencanto muy grande. Yo he pasado por muchos juicios. Yo soy denunciante de corrupción. A mí luego me han sentado en el banquillo muchas veces. Y nunca he recibido una llamada de un compañero del partido, nunca, jamás. Cuando termina mi 'via crucis', de repente me suena el teléfono. Casi tres años después de padecer todo.

¿Ha sentido que ha habido una utilización política?

Total. He sentido que ha sido una utilización de mi lucha para intentar sacar rédito electoral. Y, después, en lo humano, un cero. Las puñaladas traperas que se dan ahí dentro... Podemos, por dentro, es el lugar más hostil que me he encontrado en la vida. Peor que 15 años juntos de policía en la calle, de noche. O sea, el nivel de puñaladas traperas, de falsedad, de 'todo vale' y de maltrato interno que se hace solamente por una silla... Es lamentable que un partido que siempre ha ido de que era diferente, en realidad funcione de esa manera. Yo me he callado todo este tiempo. Me voy muy contenta de no haberme convertido en eso, yo no he hecho daño a nadie, no he dado puñaladas por detrás a nadie. Mi fallo ha sido ir de frente. El ambiente interno de Podemos es lo mas tóxico que yo me he encontrado en mi vida.

¿Qué futuro se plantea?

Yo siempre lo he dicho: soy política accidental. Nunca he visto la política como algo que yo quiera en mi vida para siempre. Yo sabía que en algún momento se iba a acabar. ¿Que se ha acabado ahora? Bueno, pues perfecto, tengo muchísimas otras cosas por hacer. Por una parte estoy triste y por otra parte, contenta. Es como si se abriera una ventana.