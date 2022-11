El padre de un alumno de La Salle, sobre el conflicto por la bandera de España: “Los chavales tienen las hormonas altas”

El padre de uno de los alumnos del colegio La Salle (Palma), que el pasado viernes se vio envuelto en un conflicto porque los estudiantes colocaron una bandera de España en el aula de 1º B de Bachillerato, ha afirmado que para los adolescentes “era más importante la Selección” que el hecho de que la profesora dijera que tenían que retirar la insignia porque sólo estaba autorizada los días en que hubiera partido de España en el mundial de fútbol de Qatar -y ese día España no jugaba-.

“Tienen las hormonas muy altas nada más que por la Selección”, ha afirmado Rafael Raúl Camacho en declaraciones a IB3 Ràdio. “Pidieron permiso a una persona superior, el jefe de estudios, para poner una bandera con connotación, y les dijeron que pusieran en un folio que era para la Selección para evitar malos entendidos; ellos lo hicieron de buena voluntad”, insiste Camacho, quien niega que los alumnos vitorearan a la profesora en el momento en el que esta se marchó.

Amenazas en redes: “Vamos a ver qué dice la zorra esta”

La profesora de catalán pidió a los alumnos que retirasen la bandera y, tras la publicación de su nombre y sus fotografías en el canal de Telegram del agitador ultra Alvise Pérez, así como la proliferación de noticias que sólo recogían la versión de los padres afectados por este caso, se sucedieron las amenazas contra la docente. Algunas de ellas, amenazas de muerte.

Estos son algunos de los comentarios que dejaron los seguidores de Alvise en su publicación de Telegram: “El independentismo se arregla a punta de balazos” o “Si alguien la localiza en redes que lo comparta, vamos a ver qué dice la zorra esta”.

En las redes sociales puede leerse: “Revisa los bajos de tu coche cada vez que lo cojas, no vaya a ser que por casualidad tengas un explosivo plástico en ellos”, “Esta es la cara de la tipeja separatista que ha protagonizado este putrefacto acto”, “Esta es la responsable de estas acciones nazis” o “Escoria totalitaria que se mete con niños por poner la bandera de España, la bandera de todos. Espero que la gente la salude y felicite por su actitud”.

“No me parecen bien las amenazas a la profesora, pero a La Salle se le ha ido de las manos”, ha dicho Camacho. Bajo su punto de vista, “lo más grave es que los niños fueron expulsados dos horas” y que él, como padre, se enteró dos horas más tarde. Camacho ha culpado al centro docente: “No van a ningún sitio estas formas de gestionar los conflictos. Son un colegio cristiano y tendrían que hacer acto de contrición. La culpa no es de los chavales, sino de la gestión del colegio”.

Centralitas colapsadas a llamadas anónimas

elDiario.es se ha puesto en contacto con el colegio La Salle de Palma, que rechaza hacer declaraciones a los medios de comunicación, pero que confirma la información publicada por Diario de Mallorca según la cual el centro no paró de recibir llamadas anónimas durante todo el lunes, hasta tal punto que las centralitas quedaron colapsadas con burlas, amenazas e insultos.

El comité de empresa del colegio emitió un comunicado en el que condena las amenazas a la docente y afirma que le producen un “asco nauseabundo”. Los representantes de los trabajadores “hacen suyo” el dolor sufrido por la profesora de catalán y lamentan el “linchamiento mediático” al que ha sido sometida. “Nos genera un rechazo indescriptible que se hayan difundido fotografías para hacer de ella un blanco mediático” contra el que han disparado, han añadido, “sectores más radicalizados de la sociedad”.

Por ejemplo, OKDiario publicó un editorial en el que habla de una “estúpida pataleta de una profesora independentista”. Y añaden: “Lo único que cabe esperar es que España siga adelante con paso firme en el Mundial para que a la sectaria profesora que decidió suspender las clases por la presencia de una bandera nacional le dé un síncope -cabe esperar que el sofocón no derive en algo más grave- y deje durante algún tiempo de perturbar la convivencia en el aula del colegio La Salle de Palma. Y a los responsables del centro, que los goles de España les provoquen ardor de estómago. No se puede ser tan estúpidos, mamarrachos”.

Denuncia ante la Fiscalía

Ante la magnitud de las amenazas, el Govern ha pedido a la Abogacía de la Comunidad Autónoma que interponga una denuncia ante la Fiscalía -y el centro y la Conselleria de Educación están estudiando los hechos-. “El ensañamiento es muy grave”, dijo este lunes el portavoz del Ejecutivo, Iago Negueruela, quien quiso mostrar su rechazo a los hechos: “Se ha difundido su imagen y hasta su dirección por las redes sociales, incluso de una hija menor de edad. Es intolerable”.

En la misma línea se pronunció la presidenta balear, Francina Armengol, quien señaló a Vox en el Parlament este martes: “Alientan el odio contra el profesorado y a que se instigue a la violencia. Esto no es democracia, es fascismo. No les he escuchado condenar las amenazas contra la docente”.

Previamente, Vox había pedido que se expulsara a la docente, había montado una especie de performance con la bandera de España en la sede parlamentaria y había quitado hierro a las amenazas de muerte a la profesora, que según ellos sólo “vienen de cuatro descerebrados”. Cabe recordar que el canal de Telegram de Alvise Pérez tiene 188.000 suscriptores.

“¡Viva la libertad y viva España!”, dijo el líder de Vox en Balears, Jorge Campos, al terminar su intervención, mientras los otros dos diputados de Vox en el Parlament mantenían en alto una fotocopia con la bandera española. Armengol rechazó este comportamiento: “Una profesora por hacer su trabajo está siendo amenazada de muerte, su hija enseñada en las redes, mostrada la dirección de donde vive... están instigando el odio contra una docente de estas islas”.