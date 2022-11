Armengol, a Vox tras las amenazas a la profesora por la polémica de la bandera de España: “Lo que hacen es fascismo”

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, y el líder de Vox en Balears, Jorge Campos, se han enfrentado este martes en el Parlament a raíz de la polémica generada por las amenazas de muerte que ha recibido una profesora de catalán del colegio La Salle de Palma por pedir que se retirase una bandera de España del aula. “Alientan el odio contra el profesorado y a que se instigue a la violencia. Esto no es democracia, es fascismo”, ha comentado la presidenta balear.

La docente ha sufrido amenazas de muerte por parte de la ultraderecha -el agitador Alvise Pérez ha distribuido en su canal de Telegram el nombre y los apellidos de la mujer, así como su fotografía-, pero Vox afirma que estas amenazas- sólo “vienen de cuatro descerebrados”. Campos, conocido en las islas por presidir en su día la antigua Fundación Círculo Balear (FNCB), una asociación de extrema derecha, ha quitado hierro al asunto.

“No hay que amenazarla, hay que expulsarla”, ha pedido Campos desde la tribuna parlamentaria. El diputado ha denunciado -sin pruebas- una supuesta campaña de odio contra los alumnos involucrados en el incidente por parte de la dirección del colegio La Salle, el Govern de Armengol y de sus “terminales subvencionadas”.

“Una profesora por hacer su trabajo está siendo amenazada de muerte, su hija enseñada en las redes, mostrada la dirección de donde vive... están instigando el odio contra una docente de estas islas. Esto me da vergüenza”, ha contestado Armengol. “No le he escuchado condenar las amenazas contra la docente”, le ha dicho al líder de Vox en las islas.

“De ustedes no espero nada, sé que han venido a esto, a instigar odio, a romper la convivencia y los acuerdos de nuestra sociedad. Se adhieren a una bandera que no es suya. ¿Qué le están diciendo a nuestros niños y adolescentes? Que no cumplan la norma y no hagan caso a los profesores”, ha comentado Armengol, quien ha interpelado también al PP por su “silencio atronador” en este asunto.

Campos ha aprovechado la ocasión para hablar de un supuesto adoctrinamiento político en las aulas de Balears: “Todo esto lo digo apenado porque yo soy antiguo alumno de la Salle de Palma y esto hubiera sido impensable cuando yo estaba. Es una demostración más de la degradación y decadencia de la educación en estos últimos treinta años”. “¡Viva la libertad y viva España!”, ha dicho Campos al terminar su intervención, mientras los otros dos diputados de Vox en el Parlament mantenían en alto una fotocopia con la bandera española.

Denuncia ante la Fiscalía

La magnitud de los mensajes de odio que ha recibido la docente -“Si alguien la localiza en redes que lo comparta, vamos a ver qué dice la zorra esta”, “El independentismo se arregla a punta de balazos” o “Revisa los bajos de tu coche” han sido algunos de los múltiples mensajes que se pueden leer en las redes sociales o en el canal de Telegram de Alvise Pérez- ha empujado al Govern a instar a la Abogacía de la Comunidad Autónoma que interponer una denuncia ante la Fiscalía.

Paralelamente, el colegio La Salle tiene abierta una investigación interna, así como la Conselleria de Educación. Armengol ha explicado que este lunes ha visitado el centro educativo un inspector y que se está estudiando la situación. “Este caso no va de banderas ni de fútbol, sino de esto de la autoridad del profesor en las aulas. Las normas de convivencia las marcan los profesores”, ha dicho la socialista.

El conflicto con la bandera

El claustro de profesores había acordado que sólo pudiera colgarse la bandera los días en que hubiera partido de la Selección Española de fútbol en el Mundial de Qatar y el viernes, día en que se produjeron los hechos, el combinado nacional no jugaba. La docente pidió a los alumnos que retirasen la bandera, pero los adolescentes -alumnos de Primero de Bachillerato- se negaron.

La dirección del centro ha explicado que la docente “estaba cumpliendo con las normas de convivencia del centro y seguía las órdenes del equipo directivo” cuando pidió a los alumnos que retiraran la bandera de España. Como las indicaciones fueron “desoídas” por los alumnos, la dirección canceló las dos sesiones lectivas que restaban para finalizar la jornada del viernes.

Esta decisión fue criticada por el progenitor de uno de los alumnos, quien censuró a través de redes sociales que su hijo -y su clase- había sido “expulsado” por poner la bandera de España en el aula porque “disfruta del Mundial con alegría y pasión”. El hombre afirmaba, además, que los alumnos “antes de poner la bandera pidieron permiso a su tutor y éste se lo concedió”.