Moscú confirma un aumento temporal de la radiación de entre 4 y 16 veces tras la explosión en una base rusa

Los niveles de radiación en la ciudad de Severodinsk, norte de Rusia, aumentaron entre 4 y 16 veces tras una explosión en una instalación de prueba de misiles, según ha informado este martes el Servicio Meteorológico de Rusia en su página web. "A las 12.00 hora de Moscú (09.00 GMT) del 8 de agosto de 2019 en seis de ocho puntos de Severodink se registró un aumento de la dosis de radiación gama de entre 4 y 16 veces en comparación con el nivel habitual para este territorio", señala el comunicado oficial.

El día de la explosión las autoridades de Severodvinsk admitieron un aumento de la radiación en la zona, pero subrayaron que fue temporal. Según una nota del Ayuntamiento, dos horas después de registrarse dicho aumento, el nivel de la radiación era de "0,11 microsievert por hora con un máximo permitido de 0,60 microsievert".

Funcionarios del servicio de inteligencia estadounidense han dudado del relato oficial del accidente, ocurrido el jueves pasado, que las autoridades rusas solo confirmaron el domingo. En el incidente murieron cinco ingenieros de Rosatom, la agencia atómica de Rusia, que trabajaban en el proyecto. Según la agencia atómica estatal, la explosión sucedió durante el ensayo de "un misil de crucero con una fuente isotópica de alimentación" y el ministerio de Defensa confirmó que los niveles de radiación se mantenían dentro de los parámetros normales.

El presidente Trump se ha dirigido a las redes sociales para afirmar que el accidente se trataba del ensayo de un misil Skyfall. "Estados Unidos está aprendiendo mucho de la fallida explosión del misil en Rusia", aseguró el mandatario estadounidense por Twitter. "Tenemos tecnología similar, aunque más avanzada. La explosión rusa 'Skyfall' tiene a la gente preocupada por el aire alrededor de las instalaciones y mucho más allá. ¡No está bien!"

