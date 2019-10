Los activistas de Extinction Rebellion desafían a las autoridades de Londres a pesar de la prohibición de sus protestas

Los activistas de Extinction Rebellion continúan sus protestas en la capital de Reino Unido a pesar de la firme prohibición policial que anunciaron las autoridades de Londres el pasado 14 de octubre a media noche. Cientos de policías se desplazaron a la céntrica plaza de Trafalgar SQ y a la avenida de Millbank, epicentros de las protestas en la urbe para desalojar a los acampados y manifestantes.

Any assembly linked to the Extinction Rebellion ‘Autumn Uprising' must now cease their protest(s) within London (Metropolitan Police Service, and City of London areas) by 2100 hours on Monday 14th October 2019.https://t.co/f3e0sozVAGpic.twitter.com/kYA7NOYwmX — MPS Events (@MetPoliceEvents) October 14, 2019

A través de un comunicado oficial, los cuerpos policiales del área metropolitana de Londres anunciaron estos desalojos para "prevenir graves interrupciones en las vidas de la comunidad". "Cualquier asamblea relacionada con Extinction Rebellion 'El Levantamiento Otoñal' tiene que parar ahora dentro del área metropolitana de Londres. Si no cumple estas condiciones, corre riego de ser arrestado y procesado", explican.

A pesar de este hecho, las protestas han continuado desarrollándose de forma pacífica en Londres. Según informa la BBC, esta decisión ha sido duramente criticada por algunas figuras políticas y jurídicas. La organización ha informado de que está dando los primeros pasos legales para revisar esta decisión judicial que definen como "desproporcionada y sin precedentes": "Supone un intento de hacer parar estas protestas pacíficas".

En esta línea, los activistas continúan a día de hoy congregándose en la avenida de Millbank y la glorieta de Buckingham Palace.

Extinction Rebellion, junto con la plataforma británica 'Liberty', explica que esta prohibición supone una violación de los derechos civiles. Según su encargado de defensa de políticas, Gracie Bradley, prohibir estas protestas es "un atentado contra contra el derecho a protestar". "Esta medida sienta un precedente peligroso. La libertad de expresión y reunión son derechos fundamentales, protegidos por el derecho nacional e internacional", asegura en un comunicado.

Según los últimos datos revelados por la policía, un total de 1.489 personas han sido arrestadas por esta causa. Entre ellos, la cofundadora de Extinction Rebellion, Gail Bradbrook, arrestada por ocupar la entrada de la consejería de transportes de Londres junto con otros manifestantes.

So far a total of 1,489 people have been arrested in connection with the protests. — MPS Events (@MetPoliceEvents) October 15, 2019

All happening down new Scotland Yard #ExtinctionRebellion disabled folks & friends demanding right to protest + fair and humane treatment @GeorgeMonbiot@damiengaylepic.twitter.com/H3GCrOMGlC — Gail Bradbrook (@gailbradbrook) October 13, 2019

Estas protestas guardan relación con una movilización anunciada el pasado 7 de octubre por la plataforma ecologista, que se basa en una serie de movilizaciones que tendrán lugar en Londres hasta el próximo 19 de octubre.