Greta Thunberg y 15 niños más registran una queja formal ante la ONU contra cinco gobiernos

Junto con un grupo de quince jóvenes ambientalistas, Greta Thunberg ha interpuesto una queja formal ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en la cual denuncia la inacción de cinco gobiernos frente a la crisis climática. Han acusado a Alemania, Francia, Brasil, Argentina y Turquía de fallar en su implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño, firmado en 1989 por 140 países.

Se presentó la medida legal en una rueda de prensa tras el discurso fulminante de Thunberg en la Cumbre del Clima en Nueva York. La queja recomienda que el Comité de los Derechos del Niño, un cuerpo independiente de expertos en la ONU, ordene que los Estados Miembros partidarios del protocolo se movilicen para mitigar el impacto devastador del cambio climático.

"El cambio debe suceder ahora si queremos evitar las peores consecuencias. La crisis climática no se trata solo del clima. También significa insuficiencia de alimentos y de agua, que sitios se conviertan inhabitables y eso genera refugiados. Da miedo", ha dicho Thunberg en la rueda de prensa, desde la sede de UNICEF. Agregó: "El mensaje que queremos enviar es que estamos hartos".

Los ambientalistas, cuyas edades oscilan entre 8 a 17 años, han recurrido a un mecanismo de petición individual poco conocido, mediante el cual los niños o sus representantes pueden denunciar la violación de sus derechos ante el comité de la ONU. Se trata del III Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, vigente desde el 2014 y que solo cuenta con la ratificación de 41 estados. Los país con mayor producción de dióxido de carbono en el mundo —EEUU, China e India— no ha ratificado el protocolo. Doce estados de la Unión Europea, que conjuntamente representa el tercer mayor productor de CO2, han ratificado el protocolo.

"Pareciera que los gobiernos del mundo se han olvidado de su obligaciones. El tratado dice que los países deben proteger y respetar el derecho de cada niño a la vida, la cultura y el bienestar económico. Y no lo están haciendo", ha sostenido Alexandria Villaseñor, una activista estadounidense de 14 años.

