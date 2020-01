Guaidó consigue entrar en el Parlamento tras la batalla por la presidencia de la Asamblea

El líder opositor venezolano Juan Guaidó y varias decenas de diputados que le respaldan como presidente del Parlamento han entrado este martes en el Palacio Legislativo, después de ser retenidos durante casi una hora por un cordón de la policía militarizada, donde estaba teniendo lugar una sesión parlamentaria.

Según ha denunciado la oposición, una veintena de policías militares ha intentado bloquear el acceso a Guaidó y a más de cien diputados y los han mantenido a las puertas del Parlamento hasta que han logrado abrirse paso.

En un discurso desde la tribuna, Guaidó ha calificado de "hazaña" haber llegado hasta el interior del hemiciclo. En su discurso, ha afirmado que todavía hay varios diputados a las afueras del edificio legislativo y otros "secuestrados y desaparecidos".

Minutos antes, en el hemiciclo se ha desarrollado una sesión liderada por el diputado Luis Parra, en la que se ha debatido la escasez de combustibles que aqueja al país pese a sus ricos depósitos de petróleo, los mayores del planeta.

Guaidó ha dicho a los periodistas que esa sesión encabezada por Parra no tenía validez, puesto que se llevó a cabo sin el quorum reglamentario de 84 diputados. Los opositores finalmente se han instalado en el pleno, no sin una nueva refriega con la policía militarizada, y han dado comienzo a otra sesión ordinaria, en la que no están presentes Parra o algún miembro de su directiva ni la bancada chavista. Después de esto ha habido un corte eléctrico en el Palacio Legislativo, lo que no ha impedido que la sesión continuara a media luz y con los altavoces y los micrófonos apagados.

El sábado, diputados de la Asamblea Nacional eligieron como presidente del organismo al opositor Luis Parra, antiguo miembro del partido Primero Justicia, en un bronco y breve debate al que no llegó Juan Guaidó, retenido por la Policía en los alrededores del Palacio Legislativo. Guaidó convocó a los diputados opositores a hacer la sesión del domingo en la sede del diario El Nacional, de nítida línea opositora, donde le reeligieron. Allí, según el acta de votación difundida, se autoproclamó presidente de la Asamblea con 100 votos.