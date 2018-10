Jean-Luc Mélenchon se enfrenta a la policía durante los registros en su oficina: "¡Yo soy la República!"

El líder del partido izquierdista La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, se enfrentó este martes a la policía durante los registros realizados por anticorrupción en su casa y en las oficinas de la formación.

Mélenchon, acompañado por miembros de su partido, entró a la fuerza en la sede del partido e intentó expulsar a los agentes que había en el interior. "No somos pandilleros, no somos bandidos", gritó. "¿En nombre de quién me estáis impidiendo entrar en las oficinas de mi partido? Fuera de aquí y haced vuestro trabajo como agentes republicanos ¡Yo soy la república! ¡Soy diputado!"

[ #Thread]

Après la #perquisition menée à son domicile, Jean-Luc Mélenchon s’est rendu au siège de la France insoumise, également perquisitionné.



Voici la scène hallucinante devant la porte de son propre local. ⬇ #Quotidien pic.twitter.com/c661VAxp5q — Quotidien (@Qofficiel) 16 de octubre de 2018

Suivi par Alexis Corbière, des députés et des militants de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon entre finalement à l’intérieur du local, face à plusieurs policiers. La #perquisition se transforme alors... en scène de catch. #Quotidien pic.twitter.com/PV9m4hmCYJ — Quotidien (@Qofficiel) 16 de octubre de 2018

Excédé par la situation au sein du local de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon finit par pousser le procureur venu encadrer la #perquisition. #Quotidien pic.twitter.com/WdyzNYiByE — Quotidien (@Qofficiel) 16 de octubre de 2018

"¿No tenéis vergüenza? Sois policías o una banda? ¿Sabéis con quién estáis hablando? ¿Sabéis quien soy?", gritó indignado Mélenchon, que se encaró a uno de los agentes.

Varias sedes del partido, así como domicilios de algunos de sus dirigentes, incluido el de Mélenchon , fueron registrados este martes en el marco de dos investigaciones lanzadas por la Fiscalía de París sobre las finanzas de la formación.

El primero de esos asuntos se centra en una denuncia de que La Francia Insumisa empleó supuestamente como asistentes de sus diputados en el Parlamento Europeo a personas que en realidad trabajaban para el partido. Se trata en este caso de determinar si hubo malversación de los fondos europeos para misiones distintas a las que justificaban su asignación.

La segunda investigación tiene que ver con las cuentas de campaña de Mélenchon en las elecciones presidenciales de 2017, después de que el presidente del órgano de supervisión señalase posibles irregularidades.

El líder del movimiento izquierdista ha denunciado la operación señalando que está dirigida por el Gobierno y por el presidente, Emmanuel Macron, y asegurando que el objetivo es "intimidar" y "criminalizar" su acción política.

Mélenchon contó que ocho investigadores se presentaron en su casa a primera hora de la mañana y le cortaron el teléfono mientras procedían al registro.

"No estamos en un Estado democrático normal", se indignó Mélenchon , que cargó en particular contra la ministra de Justicia, Nicole Belloubet.