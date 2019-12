Evo Morales acude a la Plaza de Mayo de Buenos Aires para acompañar a las Madres en su tradicional marcha

El expresidente boliviano Evo Morales participó este jueves en la tradicional marcha que Madres de Plaza de Mayo celebran cada semana desde 1977 en la plaza con el mismo nombre situada en Buenos Aires, y donde en esta ocasión se congregaron centenares de personas con el objetivo de apoyar al exmandatario.

Morales agradeció a las madres por "acompañar la lucha contra la dictadura en Bolivia", mientras que la presidenta de la asociación que defiende los derechos humanos, Hebe de Bonafini, recordó que en el país andino hay en estos momentos "personas que desaparecen y personas asesinadas".

La ronda de las Madres de Plaza de Mayo de cada jueves, que suele celebrarse de manera pacífica y con varias vueltas a la Pirámide de Mayo, tuvo una afluencia muy fuera de lo común. El expresidente de Bolivia fue recibido con seguridad privada y miembros de un sindicato argentino que formaban un cerco de protección que lo separaba de las decenas de seguidores agolpados para llegar hasta él.

Con dificultad, Morales alcanzó a De Bonafini y el resto de sus compañeras para empezar con la ronda habitual, pero cuando todavía no habían dado la primera vuelta completa a la plaza, y ante el agobio de la multitud, regresaron al punto de partida y dieron por finalizada la marcha.

Para mí ha sido un orgullo participar junto a #MadresDeLaPlazaDeMayo en la marcha N° 2.176, ellas son las grandes defensoras de la vida y la democracia. Agradezco a instituciones de DDHH, al pueblo y al gobierno argentino por acompañar la lucha contra la dictadura en #Bolivia. pic.twitter.com/r2h8srAj7m — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 26, 2019

Morales: "Es un orgullo estar con las Madres"

Morales se dirigió a los presentes y realizó una breve declaración. "Saben ustedes, sabe el mundo entero cómo algunos grupos fascistas, racistas, con violencia momentáneamente, terminan nuestro proceso de cambio", indicó.

Morales renunció a la presidencia de Bolivia tras un golpe de Estado el 10 de noviembre. Horas antes, había anunciado una nueva convocatoria electoral al hacerse público un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que señalaba irregularidades en las elecciones presidenciales del 20 de octubre, que lo dieron como ganador para un cuarto mandato consecutivo.

El exmandatario, que primero viajó a México y a mediados de diciembre se estableció en Argentina acogido por el nuevo Ejecutivo peronista de Alberto Fernández dijo este jueves que lucha por "la revolución democrática y cultural" y por "la patria grande". "Para mí es una emoción y orgullo estar con las Madres de Plaza de Mayo, grandes defensoras de la vida y defensoras de la democracia", aseveró.

La Fiscalía boliviana emitió el pasado 18 de diciembre una orden de detención contra Morales, a quien el autoproclamado Gobierno de Jeanine Áñez ha acusado de supuestos delitos de sedición y terrorismo. La orden no podrá ser ejecutada, debido a que la confirmación del estatus de "refugiado" por parte del Gobierno de Argentina.

Una multitud se congrega en #plazademayo. @evoespueblo

acompañará la tradicional Ronda de las madres bajo la consigna "Ser parte de la historia que no se detiene". @PrensaMadrespic.twitter.com/m05TFU2ddm — Canal Abierto (@canalabiertoar) December 26, 2019

Las Madres se solidarizan con Evo Morales

De Bonafini, enojada, dijo que sentía "un poco de vergüenza" y pidió a los asistentes que aprendieran a "ser un poco más respetuosos". "Evo ha hecho un esfuerzo para venir y ustedes no lo han dejado marchar (...). Evo necesita cabeza, manos y piernas y cuerpos que lo ayuden, no que se vengan a sacar fotos. Así que compañeros, estamos trabajando codo a codo, Bolivia está sufriendo, hay personas que no aparecen, hay personas asesinadas, hay compañeros que no son atendidos en los hospitales", sostuvo De Bonafini.

La militante llamó a "ayudar a las compañeras bolivianas a que aparezcan sus hijos" y a combatir a la "dictadura feroz que impuso Estados Unidos en Bolivia". Subrayó que el actual Gobierno boliviano interino de Jeanine Áñez no tiene "ningún derecho a llamar a elecciones" al ser una "dictadura".

"Hay que ayudar a que Bolivia pueda tener las elecciones que se merece con el candidato que ellos elijan, pero no lo que imponga Estados Unidos y no olvidemos cómo (Nicolás) Maduro defiende Venezuela a capa y espada, ese pueblo se puso de pie y dijo 'no pasarán', y con Bolivia tenemos que decir lo mismo: no pasarán", concluyó.

En declaraciones a Efe, la madre de Plaza de Mayo Carmen Arias recalcó que es "muy importante" que Morales haya estado con ellas este jueves porque es una persona a la que siempre acompañaron, mientras que lamentó que la multitud no les dejara "caminar", algo que ha sucedido "en contadas ocasiones" en 42 años de manifestaciones ininterrumpidas.

"Aparte de la injusticia que está viviendo, que acá ya sabemos lo que son las dictaduras lamentablemente (...), es una persona ejemplar y nos gustaría estar de su lado siempre que se pueda", afirmó.