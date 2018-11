Londres y Bruselas ningunean a España y no mencionan a Gibraltar en la declaración política sobre la relación futura entre la UE y Reino Unido

Ya hay declaración política sobre la relación futura entre la UE y el Reino Unido. Y ha sido enviada a los 27 Estados miembros, tal y como ha anunciado el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. Ahora sólo falta que sea aprobada por los líderes europeos en la cumbre de este domingo, si bien ya cuenta con la oposición anunciada del Gobierno español.

I have just sent to EU27 a draft Political Declaration on the Future Relationship between EU and UK. The Commission President has informed me that it has been agreed at negotiators’ level and agreed in principle at political level, subject to the endorsement of the Leaders.