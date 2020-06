Miles de personas se manifiestan en Hong Kong para conmemorar la matanza de Tiananmen a pesar de la prohibición

Miles de personas se han concentrado este jueves en Hong Kong para conmemorar el 31 aniversario de la matanza de Tiananmen. Los manifestantes han desafiado la prohibición del Gobierno, que había prohibido por primera vez las concentraciones por la matanza con motivo de la crisis sanitaria del coronavirus, según informan los medios locales South China Morning Post y Hong Kong Free Press.

En el Parque Victoria se ha celebrado una vigilia con velas en la que los manifestantes han intentando mantener las distancias de seguridad, pero la elevada participación lo ha dificultado.

A crowd in Victoria Park has come together to chant pro-democracy slogans. pic.twitter.com/hHTyLWCYOC — Hong Kong Free Press HKFP (@HongKongFP) June 4, 2020

The crowd chants for democracy and sings the protest anthem Glory to Hong Kong. pic.twitter.com/3CiPmS6Xwp — Hong Kong Free Press HKFP (@HongKongFP) June 4, 2020

El Gobierno ha desplegado un elevado número de policías alrededor del Parque Victoria. Los agentes han recordado a los manifestantes por megáfono que la convocatoria no es legal y que estaban participando en una asamblea no autorizada, pero no se han producido disturbios. En el barrio de Mong Kok la policía ha detenido a cuatro personas, según el South China Morning Post, y ha utilizado gases lacrimógenos.

Pepper spray used in Mong Kok as those who appear to be undercover police officers subdue a few people on Argyle Street, Mong Kok, outside Langham Place.



Video: SCMP/Thomas Chan pic.twitter.com/zdoPnGolU0 — SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) June 4, 2020

Hong Kong es el único territorio controlado por China donde tradicionalmente se ha celebrado esta conmemoración en conmemoración de lo ocurrido en 1989. La noche del 3 al 4 de junio de 1989, el Ejército chino recibió la orden de dispersar las protestas que llevaban casi siete semanas en la plaza de Tiananmen, en Pekín. No se sabe exactamente cuánta gente falleció, ya que las autoridades nunca dieron una cifra. Algunos recuentos sostienen que la cifra pudo ser de centenrares e incluso miles de fallecidos.

Muchos ciudadanos temen que esta sea la última manifestación para recordar lo ocurrido en Tiananmen. El mes mes pasado, China anunció una ley de seguridad nacional sobre Hong Kong que limitará las manifestaciones en la región semiautónoma. Durante la vigilia en el Parque Victoria, Los manifestantes han lanzado gritos contra la ley.

El texto busca prohibir "cualquier acto de traición, secesión, sedición, subversión contra el Gobierno Popular Central, robo de secretos de Estado, prohibición de organización de actividades en Hong Kong por parte de organizaciones políticas extranjeras y prohibición del establecimiento de lazos con organizaciones políticas extranjeras por parte de organizaciones políticas de Hong Kong".