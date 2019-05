El partido del Brexit gana en Reino Unido y los tories se despeñan en plena crisis por la dimisión de May

Las elecciones europeas en Reino Unido dejan un claro ganador y un claro perdedor. El ultra Nigel Farage y su partido del Brexit han logrado una clara victoria mientras el Partido Conservador, liderado (hasta el 7 de junio) por Theresa May ha sufrido un batacazo y ha caído a la quinta posición, por detrás de los Liberal Demócratas, del Partido Laborista e incluso de los Verdes.

Farage, que en 2014 se presentó como líder de la formación UKIP y obtuvo 24 eurodiputados, refuerza su mayoría y obtiene 28 representantes a pesar de su absentismo en la Eurocámara. De las 10.252 votaciones en los últimos cinco años, el eurófobo solo ha votado en 4.136 (40,3%), lo que le sitúa entre los seis representantes que menos acuden al Parlamento.

El Partido Conservador pasa de 19 a tres escaños, lo que supone una pérdida de 16 eurodiputados. La primera ministra Theresa May anunció su dimisión el viernes ante su incapacidad de conseguir la aprobación en la Cámara de los Comunes del acuerdo de retirada negociado con Bruselas, en el que puso todo su capital político. El Partido Conservador apenas había hecho campaña para estas elecciones, en las cuales había prometido que Reino Unido no tendría que participar

Además de Farage, el otro gran ganador de la noche ha sido el partido Liberal Demócrata, firme defensor de la permanencia de Reino Unido en la UE, que queda como segunda fuerza y pasa de uno a 15 eurodiputados. Los Lib Dems están adscritos a ALDE, la agrupación liberal de la Eurocámara.

"Este es nuestro peor resultado de la historia. No hace falta ser un politólogo para entender por qué, no se necesitan todos esos expertos y artilugios inteligentes que hay en los platos de televisión... Votamos a favor de irnos y aún no nos hemos ido, es así de simple y mientras eso sea así, habrá una parte del electorado que esté polarizada y que efectivamente va a votar por los partidos monotema pro y anti-Brexit ", dijo Daniel Hannan, uno de los eurodiputados conservadores más destacados en el Parlamento Europeo.

Los votantes han castigado a los dos partidos tradicionales. El Partido Laborista de Jeremy Corbyn es el otro gran perdedor de la jornada, que pasa de 20 a 10 eurodiputados y pierde la segunda posición. "Con los conservadores desintegrándose e incapaces de gobernar y el Parlamento bloqueado, este asunto [Brexit] tendrá que volver a la gente, ya sea en forma de unas elecciones generales o de un segundo referéndum", ha afirmado Corbyn. Los Verdes, sin embargo, pasan de tres a siete escaños y adelantan al Partido Conservador.

A diferencia del resto de los comicios, en los que Reino Unido aplica un sistema electoral en el que el partido ganador se lleva toda la representación de esa circunscripción, en las europeas se aplica un sistema proporcional, lo que ha permitido el crecimiento de partidos pequeños como los Verdes.

"Esta votación dice que hay que poner el Brexit sin acuerdo de nuevo en la mesa de negociaciones, que forme parte de nuestras negociaciones porque sin ello no tenemos opciones de conseguir un acuerdo comercial justo. Quiero que nosotros, como el partido del Brexit, participemos en este proceso", dijo Farage. "Creo que o los conservadores o los laboristas nos llevan al Brexit o tendrán que ser reemplazados. Así de simple".