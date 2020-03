La OMS: "Europa se ha convertido en el centro de la pandemia"

El máximo responsable de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha alertado este viernes de que Europa se ha convertido en el epicentro de la pandemia de coronavirus, con más casos y muertes que el resto del mundo en conjunto, salvo China. "Se están detectando ahora más casos cada día que los que se registraron en el punto álgido de la epidemia en China", ha indicado sobre los últimos acontecimientos de una pandemia que suma ya casi 140.000 casos en todo el mundo.

El director general de la organización ha reiterado que todos los países tienen que "adoptar un enfoque integral" contra la propagación del coronavirus: "No basta solo con las pruebas. No basta solo con el rastreo de contacto. No basta solo con la cuarentena, ni tampoco con el distanciamiento social. Háganlo todo". En este sentido, ha vuelto a resaltar las medidas tomadas por China, Singapur y Corea del Sur para prevenir infecciones y salvar vidas. También ha destacado la respuesta de Japón.

Tedros Adhanom Ghebreyesus ha tenido palabras de agradecimiento al personal sanitario de todo el mundo que están en primera línea contra la enfermedad causada por el coronavirus. "Hacen un trabajo heroico. Sabemos que esta crisis está suponiendo una enorme carga sobre ustedes y sus familias. Sabemos que están al límite. Tienen nuestra admiración, nuestro respeto y nuestro compromiso de hacer todo lo posible para mantenerlos a salvo y permitirles hacer su trabajo", ha dicho.

Fondo de Respuesta Solidaria

La OMS ha lanzado un mecanismo mundial, denominado Fondo de Respuesta Solidaria, para combatir la pandemia de coronavirus. Según indican desde el organismo, se trata del primer fondo de este tipo e irá encaminado a que empresas, fundaciones y particulares hagan donaciones para la respuesta mundial de la OMS ante el brote actual. Junto al organismo, impulsan el fondo la Fundación Naciones Unidas y la Fundación Suiza de Filantropía.

La organización internacional ha previsto que, hasta abril, se necesitan 675 millones de dólares para las actividades de preparación y respuesta contra la enfermedad COVID-19. No obstante, precisan que esta cantidad puede aumentar a medida que el brote evolucione.

Con las contribuciones, la OMS pretende apoyar a los países en el seguimiento y la comprensión de la propagación del virus, así como "asegurarse de que los pacientes reciben la atención que necesitan, y los trabajadores de primera línea reciben suministros e información".

Según ha precisado Tedros Adhanom Ghebreyesus, los fondos recaudados se utilizarán para "coordinar la respuesta, para comprar máscarillas, guantes, batas y gafas para los trabajadores sanitarios, para comprar pruebas de diagnóstico, para mejorar la vigilancia" y para invertir en investigación y desarrollo. "La mayor necesidad en este momento es ayudar a garantizar que todos los países estén preparados, especialmente aquellos con los sistemas de salud más débiles", describen en la página web del mecanismo.

"Hasta ahora, hemos dependido principalmente de los Gobiernos para apoyar la respuesta a la enfermedad COVID-19. Agradecemos a todos los países que han apoyado el plan estratégico de preparación y respuesta de la OMS, incluidos Japón que esta semana ha contribuido con 155 millones de dólares", ha afirmado el director general. "Ahora, todo el mundo puede contribuir".