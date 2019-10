El Parlamento Europeo concede el premio Sájarov a un condenado a cadena perpetua en China por defender la autonomía de los uigures

El Parlamento Europeo ha concedido este jueves su principal galardón, el premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, a un condenado en China por defender la autonomía de los uigures. Ilham Tohti, propuesto por Renew Europe –el grupo de Ciudadanos y el partido de Macron, entre otros–, es considerado un defensor de los derechos de la minoría uigur en China.

Delighted the Conference of Presidents of the @Europarl_EN today decided to award the 2019 #Sakharov Prize to @RenewEurope ’s candidate, Ilham Tohti, a renowned Uyghur human rights defender & economics professor. pic.twitter.com/yIIWr1PXo4