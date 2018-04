Rusia asegura que el ataque de EE UU, Reino Unido y Francia contra Siria "tendrá consecuencias"

El ataque lanzado hoy contra Siria por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Reino Unido y Francia "no se quedará sin consecuencias", advirtió el embajador de Rusia en Washington, Anatoli Antónov.

"Los peores presagios se han cumplido. No han escuchado nuestras advertencias. Nos vuelven a amenazar. Habíamos advertido de que estas acciones no se quedarán sin consecuencias. Toda la responsabilidad recae en Washington, Londres y París", dijo Antónov en una declaración oficial difundida por la Embajada.

"En 2013, el presidente Putin y su Gobierno prometieron al mundo eliminar las armas químicas de Siria. El reciente ataque de Al Asad -y la respuesta de hoy- son resultado directo del fracaso de Rusia en mantener su promesa", ha dicho Trump en la Casa Blanca al anunciar que se había efectuado la ofensiva. "Rusia debe decidir si seguirá por este oscuro camino o si se unirá a las naciones civilizadas como una fuerza de paz y estabilidad", añadió.

Por su parte, las autoridades sirias condenaron hoy "en los términos más fuertes" la "agresión bárbara y brutal" de EEUU, Francia y Reino Unido. La agencia oficial de noticias SANA cita a una fuente anónima del Ministerio de Exteriores que afirmó que "la agresión de los regímenes arrogantes y de la hegemonía occidental fue el resultado de la frustración después de que el proyecto conspiratorio en Siria no tuviese resultado".

"No hay alternativa practicable"

La primera ministra británica, Theresa May, dijo que "no hay alternativa practicable al uso de la fuerza" en Siria, al confirmar la implicación militar de su país en la ofensiva conjunta adoptada contra el régimen de Bachar Al Asad en Siria.

La líder conservadora indicó que se han agotado "todos los canales diplomáticos posibles" antes de acordar la acción coordinada en respuesta al ataque perpetrado por Asad con armamento químico el pasado sábado en la ciudad de Duma.

"Este modelo persistente de comportamiento debe frenarse, no solo a fin de proteger a inocentes en Siria de muertes y bajas espantosas ocasionadas por armas químicas, sino también porque no podemos permitir la erosión de la norma internacional que evita el empleo de esas armas químicas", afirmó May en un comunicado.

La jefa del Ejecutivo de Londres justificó la implicación de las fuerzas armadas de su país en la acción militar coordinada con sus aliados norteamericanos y franceses "a fin de degradar y disuadir el uso de armas químicas por parte del régimen sirio".

El presidente francés, Emmanuel Macron, confirmó hoy también su participación justificándola en que "no podemos tolerar la banalización del uso de armas químicas". En un comunicado, Macron subrayó que el ataque "está circunscrito a las capacidades del régimen sirio que permiten la producción y el empleo de armas químicas" y explicó que el Parlamento francés será informado de la ofensiva y se abrirá un debate parlamentario, como estipula la Constitución.

Para Macron, "los hechos y la responsabilidad del régimen sirio" en el ataque químico que mató a decenas de personas el 7 de abril en Duma, cerca de Damasco, "no ofrecen ninguna duda". Por ello, consideró que "se ha traspasado la línea roja establecida por Francia en mayo de 2017".

El uso de armas químicas en Siria "es un peligro inmediato para el pueblo sirio y para nuestra seguridad colectiva", agregó Macron, que avanzó que su país y sus aliados retomarán "desde hoy" los esfuerzos en el seno de Naciones Unidas para que se ponga en marcha un mecanismo internacional de establecimiento de responsabilidades. Macron citó las prioridades de Francia en Siria: terminar la lucha contra Estado Islámico, permitir el acceso de ayuda humanitaria a la población civil y lanzar una dinámica para alcanzar una solución política.