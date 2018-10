El Senado de EEUU allana la candidatura de Kavanaugh para el Supremo pese a haber sido acusado de abuso sexual

Por solo dos votos, 51-49, el Senado de Estados Unidos ha decidido este viernes concluir el debate en torno a la idoneidad del conservador juez Brett M. Kavanaugh para ocupar una vacante en el Tribunal Supremo. La votación definitiva tendrá lugar este sábado. No está claro el sentido del voto que emitirán algunos senadores republicanos, por lo que el resultado, de gran trascendencia política, es todavía incierto. Trump es un firme defensor de la candidatura de Kavanaugh, quien ha sido acusado de abusos sexuales por cuatro mujeres.

Si el candidato de Trump resulta elegido este sábado, la composición del máximo órgano jurisdiccional de EE UU quedará sesgada hacia el conservadurismo durante años. El Supremo tiene potestad para suspender decisiones presidenciales (algunas de las medidas más controvertidas adoptadas por Trump han sido frenadas por este tribunal), por lo que el control ideológico de su composición es vital para la Casa Blanca.

La Administración Trump y los líderes republicanos del Senado no tardaron esta semana en salir en defensa de Kavanaugh tras conocerse las acusaciones de abuso sexual por parte de Christine Blasey Ford, una de las cuatro denunciantes y la única que lo ha hecho ante una comisión pública. Dichos abusos, según Ford, se produjeron en los años ochenta, cuando ambos eran estudiantes.

Los senadores, que han debatido durante 30 horas, habían sido informados hoy de una investigación del FBI acerca de esta acusación de abusos. Muchos de ellos han cambiado el sentido de su voto hacia posiciones favorables a Kavanaugh, tras conocer los detalles de dicha investigación.

Este miércoles el presidente Trump llegó incluso a burlarse en público de Ford: "¿Cómo llegaste a tu casa? No me acuerdo. ¿Cómo llegaste ahí (al lugar de la agresión)? No me acuerdo. ¿Dónde era? No me acuerdo. ¿Hace cuantos años pasó? No lo sé'", dijo Trump, mofándose de las respuestas de Ford en la comisión. "¿En qué barrio era? No lo sé. ¿Dónde estaba la casa? No lo sé. ¿En el piso de arriba, en el piso de abajo? No lo sé, pero tomé una cerveza eso es lo único que recuerdo", añadió el presidente burlándose .