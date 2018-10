Trump se burla de la mujer que declaró que Kavanough había intentado abusar sexualmente de ella

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha mofado del testimonio de Christine Ford, una de las presuntas víctimas de abusos sexuales por parte del juez Brett Kavanough, nominado por Trump para cubrir la vacante del Tribunal Supremo tras el retiro del juez Anthony Kennedt.

Durante un mitin de campaña realizado en la madrugada de este miércoles en Misisipi para instar a los votantes a apoyar a la senadora republicana Cindy Hyde-Smith de cara a las próximas elecciones legislativas de noviembre en EEUU, Trump cuestionó e intentó ridiculizar la narración de los hechos de la presunta agresión que dio Ford bajo juramento ante el Comité de Justicia del Senado el pasado 27 de septiembre.

La presunta víctima declaró estar completamente segura de que Kavanough intentó violarla en el verano de 1982 y también relató que el recuerdo del "intento de violación" le ha "perseguido" de por vida. La denuncia presentada por Ford provocó que la Oficina Federal de Investigación (FBI), la principal rama de investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, reabriera su investigación sobre Kavanough antes de que el Senado proceda a confirmarle para el puesto vitalicio en el Supremo al que Trump le ha nominado.

President Trump mocks Dr. Christine Blasey Ford, who has accused Trump's Supreme Court nominee Brett Kavanaugh of sexual misconduct, during a rally in Mississippi. https://t.co/yjrqDcwzmE pic.twitter.com/NhBMhJhCwo — NBC News (@NBCNews) 3 de octubre de 2018

"¿Cómo llegaste a tu casa? No me acuerdo. ¿Cómo llegaste ahí (al lugar de la agresión)? No me acuerdo. ¿Dónde era? No me acuerdo. ¿Hace cuantos años pasó? No lo sé'", dijo Trump, mofándose de las respuestas de Ford en la audiencia. "¿En que barrio era? No lo sé. ¿Dónde estaba la casa? No lo sé. ¿En el piso de arriba, en el piso de abajo? No lo sé, pero tomé una cerveza eso es lo único que recuerdo", añadió el presidente.

Trump no dudó en ningún momento en defender a Kavanough y aseguró que "la vida de un hombre está en pedazos" y que el testimonio de Ford le ha "destrozado" a él y a su familia. El presidente también sentenció que las personas -en alusión a miembros del Partido Demócrata (DP)- que han promovido este asunto son "gente malvada".

Además de Ford, al menos otras dos mujeres han denunciado abusos sexuales por parte de Kavanough, y conocidos del magistrado también han salido a la luz para advertir que éste no estaba siendo honesto en sus declaraciones.