Trump dice que el empujón de la Policía a un hombre de 75 años "pudo ser un montaje" de un "provocador"

"El manifestante de Buffalo empujado por la policía podría ser un provocador ANTIFA", este ha sido uno de los múltiples tuits matinales que el presidente de EEUU, Donald Trump, ha publicado. En él se refiere al hombre de 75 años que recibió un empujón por parte de la Policía de Buffalo, en el estado de Nueva York, durante las protestas contra la violencia policial en Estados Unidos.

Trump ha deslizado también que su caída podría ser "un montaje" porque "cayó más fuerte de lo que le empujaron". Aunque en las imágenes se ve cómo el hombre, que está desarmado y no presentaba ninguna amenaza, se golpea la cabeza y empieza a sangrar sin que los agentes acudan a socorrerle. El hombre está grave en el hospital.

Buffalo protester shoved by Police could be an ANTIFA provocateur. 75 year old Martin Gugino was pushed away after appearing to scan police communications in order to black out the equipment. @OANN I watched, he fell harder than was pushed. Was aiming scanner. Could be a set up?