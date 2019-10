Turquía dice que sus tropas han matado ya a 109 milicianos kurdos en Siria

Al menos 109 miembros de las milicias kurdas han muerto hasta ahora en la invasión iniciada el miércoles por Turquía en el noroeste de Siria, según ha asegurado el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. La cifra que se conocía hasta el momento, facilitada por las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), era de ocho personas fallecidas, entre ellos cinco civiles.

Erdogan ha afirmado que desde el comienzo de la operación las tropas turcas han matado a 109 "terroristas". También afirma haber herido y hecho prisioneros a numerosos miembros de las YPG, la milicia kurda hasta ahora aliada de Estados Unidos en la lucha contra el yihadista Estado islámico pero que Ankara considera una organización terrorista.

Turquía iniciaba este miércoles una ofensiva militar en Siria contra las milicias kurdas que controlan el norte del país bajo el nombre "Operación manantial de paz". Esta operación se produce tras la retirada de Estados Unidos de la zona, donde se había asociado con las milicias kurdas para luchar contra el ISIS.

El Centro de Coordinación y Operaciones Militares de las Fuerzas Democráticas de Siria –coalición de la que forman parte milicias kurdas de la región– ha denunciado que los bombardeos están siendo intensos y están atacando "casas de civiles".

The impact of the #Turkish bombardments on civilian homes on villages West of #Kobani on border line pic.twitter.com/QpPud1Rq1t — Coordination & Military Ops Center - SDF (@cmoc_sdf) October 10, 2019

Reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia este jueves para abordar la ofensiva turca en el noreste de Siria, según han informado a EFE fuentes diplomáticas. La cita se produce en respuesta a una solicitud de Francia, el Reino Unido, Alemania, Bélgica y Polonia, los cinco países de la Unión Europea (UE) que se sientan actualmente en el Consejo de Seguridad.

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, ha instado a Turquía a detener la ofensiva militar. "Turquía tiene preocupaciones sobre su seguridad en su frontera con Siria. De todas formas, llamo a Turquía y también a los otros actores a actuar con contención y a detener las operaciones que ya están en marcha".

Por su parte, Donald Trump ha amenazado con "más que sanciones" a Turquía si es "inhumano" con los kurdos: "Le he dicho al presidente Erdogan que haré mucho más que sanciones (...). Estoy de acuerdo con las sanciones, pero haré algo mucho más duro".

No obstante, el presidente estadounidense ha asegurado que no tiene ninguna obligación de proteger a los kurdos, si bien le "gustan", porque no lucharon junto a Estados Unidos contra la Alemania nazi. "No nos ayudaron con la Segunda Guerra Mundial. No nos ayudaron con Normandía", ha alegado el mandatario.

Turquía aspira a controlar una franja adyacente a la frontera siria de 32 kilómetros de ancho y 480 de largo, desde el Éufrates hasta Irak, un territorio hasta ahora dominado por las Unidades de Protección Popular (YPG), columna vertebral de las FSD, que han establecido de facto una administración local.

El resto del norte de Siria, desde el Éufrates hasta el Mediterráneo, ya está bajo control de tropas turcas, tras la operación 'Escudo del Éufrates' al norte de Alepo en 2016, y 'Rama de olivo', en el enclave kurdo de Afrin, en 2018.