Estados Unidos anuncia un alto al fuego de cinco días en la ofensiva turca en Siria

Estados Unidos y Turquía han decidido hoy un alto el fuego en la ofensiva de Ankara contra las milicias kurdas en Siria, ha anunciado el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en rueda de prensa en Ankara.

El acuerdo alcanzado con la mediación de Washington incluye el compromiso de que las milicias kurdosirias se retirarán de una franja fronteriza con Turquía de 32 kilómetros de ancho en las próximas 120 horas, es decir, en 5 días, ha precisado Pence. Por su parte, las fuerzas kurdas han asegurado que acatan el alto al fuego.

Tras una reunión entre el vicepresidente estadounidense y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan -- junto a las delegaciones de ambos países -- Pence ha explicado que tras una conversación con Donald Trump, el presidente "está agradecido" porque Erdogan facilite el alto al fuego, según CNN.

Trump ha celebrado el anuncio en Twitter donde ha asegurado que el acuerdo "NUNCA habría podido ocurrir hace tres días. Era necesario que hubiera un poco de amor "rudo" para hacerlo realidad. Magnífico para todo. Orgulloso de todos!"

This deal could NEVER have been made 3 days ago. There needed to be some “tough” love in order to get it done. Great for everybody. Proud of all!