Estados Unidos suspende temporalmente los aranceles a China tras llegar a un acuerdo

El secretario del Tesoro de EE.UU., Steven Mnuchin, ha confirmado este domingo que su Gobierno ha "suspendido" temporalmente la imposición de aranceles a China mientras se aplica el acuerdo marco que ambas potencias anunciaron este sábado para reducir el déficit estadounidense respecto a Pekín.

"Hemos acordado poner en suspenso los aranceles mientras ejecutamos el acuerdo marco" comercial, aseguró Mnuchin en declaraciones a la cadena de televisión Fox News. Mnuchin concretó que se refería a los aranceles por 150.000 millones de dólares a cientos de productos chinos que Trump había amenazado con imponer por temas de propiedad intelectual y para forzar a Pekín a equilibrar la balanza de pagos bilateral. "Estamos poniendo en suspenso la guerra comercial", dijo Mnuchin.

China ha accedido a aumentar "significativamente" sus compras de bienes y servicios de Estados Unidos en un intento de reducir los riesgos de una guerra comercial, pero evitó comprometerse a una meta concreta de reducción del déficit, como buscaban las autoridades estadounidenses.



Estados Unidos y China anunciaron este sábado un acuerdo marco por el que el país asiático accedió a aumentar "significativamente" sus compras de bienes y servicios de Estados Unidos, con el objetivo de reducir el déficit comercial de 375.000 millones de dólares de Washington respecto a Pekín.



Sin embargo, después de más de dos días de negociaciones en Washington, el Gobierno estadounidense no logró convencer a China de que accediera a reducir ese déficit comercial en 200.000 millones de dólares hasta 2020, como querían los negociadores de Washington. Mnuchin minimizó hoy esa derrota y aseguró que se habían acordado "metas específicas" de reducción del déficit según cada industria, pero que no iban a hacerse públicas.



Aseguró que el secretario de Comercio de EEUU, Wilbur Ross, visitará pronto China con una delegación para concretar los detalles del acuerdo por el que Pekín se compromete a aumentar sus compras de productos agrícolas y energéticos estadounidenses. "Hay compromisos muy fuertes en el tema de agricultura, esperamos ver un gran aumento, unos aumentos de entre el 35 y el 40 % en (las compras de) agricultura solamente este año", defendió Mnuchin.



"En el área energética, duplicaremos las compras de energía. Creo que podríamos ver 50.000 o 60.000 millones de dólares al año de compras energéticas durante los próximos 3 a 5 años. Estratégicamente, eso es muy importante para nosotros", recalcó. El titular del Tesoro subrayó que el presidente estadounidense, Donald Trump, "siempre puede decidir volver a imponer los aranceles" si China no cumple sus compromisos bajo el acuerdo marco.



También aseguró que Estados Unidos no accedió a "ningún quid pro quo" en lo referente a la empresa china de telecomunicaciones ZTE, tras los intentos de China de que Washington levantara la sanción que le impide hacer negocios bajo jurisdicción estadounidense.