El centroderecha sueco rechaza un pacto de Gobierno con la extrema derecha y tiende la mano a la izquierda

La opositora Alianza de Centroderecha Sueca ha rechazado este miércoles negociar con la ultraderecha tras el apretado resultado electoral del domingo en Suecia. La Alianza de Centroderecha ha decidido tender la mano al gobierno de izquierdas, a la vez que pide de nuevo la dimisión del primer ministro socialdemócrata, Stefan Löfven.

El líder de los conservadores suecos, Ulf Kristersson, ha insistido en una de sus promesas de campaña en una rueda de prensa junto al resto de cabezas de lista de los partidos que forman la Alianza: su frente no pactará una coalición de Gobierno con los Demócratas Suecos (SD), el partido de extrema derecha. "Lo dijimos durante la campaña y lo decimos ahora: no vamos a formar un gobierno que dependa del SD. No va a tener ninguna influencia en la política del ejecutivo".

Después de las elecciones del pasado domingo, la izquierda sueca -ahora en el Gobierno- solo ha conseguido sacarle dos escaños de ventaja a la Alianza (144 por 142 escaños), mientras que la formación de extrema derecha ha logrado 63 escaños, consolidándose como tercera fuerza en el Parlamento sueco, según el recuento provisional.

El resultado no será definitivo hasta el viernes porque la Autoridad Electoral todavía tiene que incluir al resultado las papeletas del exterior y los votos anticipados que no llegaron a tiempo. A pesar de ello, Kristersson ha mostrado su "respeto" por el resultado preliminar y ha resaltado que la Alianza es "la alternativa conjunta de Gobierno natural, la más grande".

La propuesta de la Alianza de Centroderecha Sueca no incluiría en sus cálculos al Partido de Izquierda, el aliado externo del Gobierno en minoría constituido por los socialdemócratas y ecologistas. En esta línea, el líder de los conservadores suecos ha pedido la renuncia del primer ministro, algo que ya hizo la noche electoral y que Löfven ha descartado.

Una situación parlamentaria "complicada"

Los líderes del centroderecha sueco han mostrado su voluntad de buscar pactos entre los dos principales bloques políticos, pero rechazaron un nuevo "Acuerdo de diciembre", firmado a finales de 2014 para evitar elecciones anticipadas y que pretendía facilitar la maniobrabilidad de los ejecutivos en minoría.

También han admitido que Suecia vive una "situación parlamentaria complicada", ya que ningún bloque está cerca de los 175 escaños que dan la mayoría absoluta, y que las negociaciones llevarán tiempo.

"Nuestro mensaje conjunto es que la Alianza se mantiene unida", ha asegurado Kristersson, rechazando la invitación del SD a conservadores y democristianos para negociar su apoyo a un ejecutivo en minoría, o de los socialdemócratas a pactar con liberales y centristas.

La Alianza ha enviado una carta al presidente del Parlamento para solicitar que si Löfven no ha dimitido antes, se vote una moción de censura contra el Ejecutivo actual cuando se forme la nueva Cámara el próximo 25 de septiembre.