Al menos 18 muertos y 13 desaparecidos en Japón por el paso del tifón Hagibis

Al menos 18 personas han muerto y 13 están desaparecidas tras el paso por el centro, este y noreste de Japón del potente tifón Hagibis, cuyas lluvias torrenciales han provocado el desbordamiento de numerosos ríos en áreas residenciales del país.

Cerca de 150 personas resultaron además heridas a lo largo de todo el archipiélago, según las cifras de los cuerpos de rescate y autoridades locales recabadas por los medios japoneses.

La cadena pública NHK ha difundido desde primera hora de este domingo imágenes de áreas residenciales inundadas por desbordamientos fluviales y de las labores de rescate.

NHK has learned that at least 18 people have died due to Typhoon Hagibis in Kanagawa, Tochigi, Gunma, Iwate, Miyagi, Fukushima, Chiba and Saitama prefectures. Thirteen people are missing, and at least 149 are injured. pic.twitter.com/1jjisx2xQK