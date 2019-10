Al menos 99 muertos y 4.000 heridos tras cinco días de protestas en Irak

El número de muertos en las protestas para pedir más servicios básicos, que desde el martes se registran en Irak, ha aumentado a 99 y el de heridos a 3.991 tras las concentraciones de este sábado en la capital y otras partes del país, según la Comisión gubernamental de Derechos Humanos de Irak.

Este es el último balance ofrecido a Efe por Ali al Bayati, portavoz de la comisión. Ha especificado que este sábado hubo cinco manifestantes muertos en Bagdad, mientras que otros trece fueron heridos en la ciudad de Diwaniya, al sur de la capital, donde se registraron nuevas concentraciones.

Al Bayati añadió que "internet ha vuelto de forma intermitente" al país, aunque la gente "sigue sin acceder a las redes sociales". Según NetBlocks, una plataforma global que supervisa la censura en la red, el acceso a internet se ha levantado durante dos horas esta madrugada, aunque posteriormente se ha vuelto a bloquear, y la conexión está al 27 %, tal y como se ha registrado en días anteriores en el país.

El sábado, las manifestaciones y los enfrentamientos se produjeron en varios puntos de la capital, donde las autoridades levantaron el toque de queda, si bien impusieron la misma medida desde pasado el mediodía hasta nuevo aviso en Diwaniya y Di Qar, al sur de Bagdad.

Irak vive este domingo una jornada de incertidumbre ante la ronda de negociaciones que comenzaron el sábado entre el Gobierno y representantes de los manifestantes para terminar con esta serie de protestas.

La enviada especial de la ONU para Irak, Jeanine Hennis-Plasschaert, ha expresado en su cuenta de Twitter su "profunda tristeza" por la "pérdida de vidas sin sentido" en las protestas.

Deeply saddened by the senseless loss of life. Five days of reported deaths and injuries: this must stop. I call on all parties to pause and reflect. Those responsible for violence should be held to account. Let the spirit of unity prevail across #Iraq