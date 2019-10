La policía de Hong Kong dispara a un manifestante en el momento más tenso tras cuatro meses de protestas

Un manifestante ha recibido este martes un disparo en el pecho por parte de la policía de Hong Kong, según han informado medios locales e internacionales.

Una fuente policial anónima citada por South China Morning Post ha confirmado que los agentes dispararon varias veces al aire en el distrito de Tsuen Wan, y que uno de los tiros alcanzó a un hombre. Una fuente policial también ha confirmado lo sucedido a la cadena CNN.

"Un agente descargó su arma tras ser atacado y un manifestante fue alcanzado en el pecho en el distrito de Tsuen Wan", ha confirmado otra fuente policial a la agencia AFP.

En un vídeo compartido en redes sociales se puede ver a un joven que se identifica como Tsang Chi-kin tumbado en el suelo, con sangre brotando del pecho, y que pide ser trasladado al hospital. "Me duele el pecho, llevadme al hospital. Necesito ir al hospital", exclama el chico.

Footage from protests in Hong Kong today allegedly show the moment a protestor was shot in the chest. pic.twitter.com/xlkkhfQWRz