El primer ministro palestino sale ileso de una explosión al paso de su convoy por Gaza

Un artefacto ha explotado este martes al paso del convoy que trasladaba al primer ministro palestino, Rami Hamdala, de visita en la Franja de Gaza, en un incidente que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) ha calificado de "intento de asesinato".

"Una explosión tuvo lugar hoy en Beit Hanun junto al convoy del primer ministro. No hay heridos", ha asegurado el portavoz del Ministerio del Interior en un comunicado.

La oficina del presidente palestino, Mahmuh Abás, ha responsabilizado del suceso al movimiento islamista Hamás, que controla el enclave desde hace una década y que, pese al proceso de reconciliación y la transferencia de poder a la ANP acordada en octubre, mantiene las competencias de Interior y Seguridad.

The moment of the Roadside bomb that targeted the #Palestinian Prime Minister and the head of Palestinian intel convey in #Gaza this morning. Via Pal TV pic.twitter.com/VNje76dznc